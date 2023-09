Paris -Nicht religiöser Eifer, sondern Alkohol und Drogen haben den Flughafen-Angreifer von Paris nach Angaben seines Vaters zu seinen Taten getrieben. Der 39-jährige Ziyed Ben B. sei „kein Terrorist“ gewesen, sagte sein Vater am Sonntag dem französischen Radiosender Europe 1.

„Er hat nie gebetet und er hat getrunken. So etwas passiert unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis.“ Der mehrfach wegen Diebstahls vorbestrafte Ziyed Ben B. hatte am Samstagmorgen eine Soldatenpatrouille auf dem Flughafen Orly angegriffen.

Er wurde von Soldaten erschossen. Anderthalb Stunden vor der Tat hatte Ziyed Ben B. bei einer Straßenkontrolle nördlich von Paris auf Polizisten geschossen und einen Beamten leicht verletzt. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen wegen terroristischen Mordversuchs.

Ziyed Ben B. hatte während der Attacke gerufen, er wolle für „Allah“ sterben. Bei einem Gefängnisaufenthalt gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Anzeichen einer Radikalisierung. Der Verdacht konnte später aber nicht erhärtet werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Vater und ein Bruder des Täters sowie ein Cousin hatten sich am Samstag selbst bei der Polizei gemeldet und wurden in Gewahrsam genommen. Der Vater kam am Sonntag auf freien Fuß. Der Vater und der Bruder sagten bei der Polizei aus, Ziyed Ben B. habe sich nach der Straßenkontrolle bei ihnen gemeldet und gesagt, dass er „eine Dummheit gemacht“ habe.

Vater habe versucht, herauszufinden, wo sich sein Sohn aufhielt

Im Radio sagte der Vater: „Er hat mich um sieben Uhr morgens angerufen. Er war extrem aufgeregt, selbst seine Mutter hat ihn nicht verstanden. Er sagte mir: 'Papa, verzeih mir, ich hab eine Dummheit mit einem Gendarmen gemacht'. Ich hab ihm gesagt, nein, ich verzeihe dir nicht, weil du einen Gendarmen verletzt hast.“

Anschließend habe er versucht herauszufinden, wo sich sein Sohn aufhielt, doch dieser habe nur gesagt, er sei „auf der Autobahn“, fuhr der Vater fort. Daraufhin habe sein Sohn das Telefonat beendet.

Danach fuhr der 39-Jährige Richtung Süden und raubte ein Auto, bevor er nach Orly fuhr. Der beunruhigte Vater ging zu einer Polizeiwache. „Die Polizei hat ihre Arbeit gemacht. Sie haben mir nicht sofort gesagt, dass er tot ist. Das ist ein Schock, aber was will man machen? Das ist der Drogenkonsum. Am Ende muss ich dafür bezahlen.“ (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: