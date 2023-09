Wer fliegt, muss einige Regeln beachten: Das Schweizer Taschenmesser ab in den Koffer zum Check-In, Flüssigkeiten in kleine Behältnisse umfüllen und in einen extra Beutel ... Aber was ist mit einer Pizza oder Bienen? Dürfen die mit ins Handgepäck?

Die amerikanische Transportsicherheitsbehörde (TSA) beantwortet auf Twitter unter dem Hashtag #AskTSA Fragen von Fluggästen, was denn nun ins Handgepäck darf und was nicht.

Hier ein paar kuriose Fälle:

Bienen im Handgepäck? Wenn sogar Gänse als Therapietiere erlaubt sind, müsste ein Becher voller Bienen ja kein Problem sein. Oder doch?

Wer auch auf dem Flug nicht auf geriebenen Käse verzichten kann, braucht einen Hobel. Da er nicht als Waffe angesehen wird, darf er mit.

Lavalampen hingegen müssen dann doch in den eingecheckten Koffer. Ob es an der Flüssigkeit oder dem unerwünschten Sixties-Flair an Bord liegt, ließ die TSA offen.

Das ist zum Glück nur eine Requisite aus dem Film „Texas Chainsaw Massacre". Ins Handgepäck kam die Puppe nicht mit. Aber durchleuchtet werden musste sie natürlich trotzdem.