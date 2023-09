Köln -Alarm am Flughafen Köln/Bonn: Die Bundespolizei hat am Montag zunächst alle Flüge gestoppt, weil eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt sein soll. Das sagte eine Sprecherin der Bundespolizei und bestätigte bestätigte damit einen Bericht des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Betroffen sei der Terminal 1. Alle Personen, die sich dort aufhielten, würden erneut überprüft. Um wie viele Menschen es sich handele, sei noch unklar. Starts am Terminal 2 sowie Landungen finden jedoch statt.

Die Flugzeuge auf dem Rollfeld vor dem betroffenen Terminal 1 müssten zur Sicherheit zum Terminal zurückkehren, sagte die Sprecherin. Seit 11:15 Uhr seien die Flüge gestoppt. Wie man auf die Person aufmerksam geworden sei und um wen es sich handele, sei bislang nicht bekannt.

Erst Anfang März hatte sich eine junge Frau den Sicherheitscheck im Köln/Bonner-Flughafen umgangen und dadurch eine Räumung des Abflugbereichs im Terminal 2 ausgelöst. Etwa 1000 Reisende waren damals betroffen. Die Polizei hatten den gesamten Bereich hinter den Passagierkontrollen mit Sprengstoffhunden abgesucht. Die 23-Jährige - eine Polizistin in Zivil - war mithilfe von Videobildern identifiziert und gefasst worden. (dpa)