Potsdam -Der Hauptstadtflughafen in Schönefeld (BER) soll nach den Worten von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld bis spätestens Anfang November 2017 den Betrieb aufnehmen. Eine spätere Eröffnung sei wegen der dann zu erwartenden Schneefälle ungünstig, sagte Mühlenfeld am Montag vor dem Flughafenausschuss des brandenburgischen Landtages in Potsdam.



„Große Fortschritte“

In den vergangenen Wochen habe es beim Bau des Airports an mehreren Abschnitten „große Fortschritte“ gegeben. Dies betreffe auch die Entrauchungsanlage, sagte Mühlenfeld. Er hatte stets „Ende 2017“ für die mehrfach verschobene Eröffnung genannt, aber auch einen Termin Anfang 2018 nicht hundertprozentig ausgeschlossen.



Spätestens bis Ende 2019 soll auch ein endgültiges Konzept für den Brandschutz des Flughafen-Bahnhofs fertig sein. Derzeit gibt es lediglich eine vorübergehende Lösung für eine begrenzte Anzahl gleichzeitig ankommender und abfahrender Züge.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, Karsten Mühlenfeld (l), und der brandenburgische Finanzminister Christian Görke (Die Linke) dpa

Zugleich dementierte Mühlfeld einen Medienbericht vom Wochenende, wonach die Flughafengesellschaft bei der Bauaufsicht noch keine Unterlagen über eine Simulation zur Rauchabzugsanlage eingereicht habe. Es seien lediglich einige „Klarstellungen“ erforderlich. Dies sei bei einem Dokument von mehr als 1000 Seiten „normal“.



Suche nach Generalunternehmer

Nach der ergebnislosen Ausschreibung für den Bau des Interims-Regierungsflughafens auf dem Areal in Schönefeld strebt die Flughafengesellschaft eine neuerliche Ausschreibung für einen Generalunternehmer an. Allerdings werde nun ein Teil der Planungsaufgaben an ein externes Planungsunternehmen vergeben, kündigte Mühlenfeld an.



Laut seinen Worten wird der alte Flughafen Schönefeld noch bis Mitte des kommenden Jahrzehnts genutzt werden müssen. So werde für den neuen Hauptstadtairport zunächst mit 22 Millionen Fluggästen im Jahr gerechnet sowie mit 12 Millionen Passagieren am bisherigen Flughafen Schönefeld.



Gesellschafter wollen auf jeden Fall Kredit auszahlen

Nach Angaben von Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) haben die Gesellschafter der Flughafengesellschaft - die Bundesländer Berlin und Brandenburg sowie der Bund - beschlossen, den nächsten ausstehenden Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden Euro für den BER-Bau auch dann auszuzahlen, wenn die EU noch kein grünes Licht dafür gegeben haben sollte.



Mühlenfeld hatte Anfang Juni im Flughafenausschuss gesagt, das zur Verfügung stehende Geld für das Projekt reiche nur noch bis Mitte August. (dpa)