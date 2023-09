„Mama, mir ist schlecht“, schallt es bestimmt vom Rücksitz. Und das auf der langen Fahrt gen Süden in den Urlaub. Nicht nur Kinder leiden unter Übelkeit wenn sie auf Reisen gehen. viele Menschen leiden unter der Reisekrankheit, egal ob sie mit dem Auto, dem Schiff oder dem Flugzeug verreisen.



Unter Reisekrankheit versteht man alle Reaktionen des Menschen auf ungewohnte Bewegungen und Beschleunigungen vor allem auf Schiffen, auch Seekrankheit genannt, im Auto, in der Bahn oder in Flugzeugen (Flugkrankheit. Manchen wird sogar im Fahrstuhl übel.

Fast jeder ist in seinem Leben einmal von Reisekrankheit betroffen, in etwa 90 Prozent der Fälle verschwinden Symptome wie Übelkeit, Erbrechen oder Schwindel von selbst, sobald man der ungewohnten Bewegung nicht mehr ausgesetzt ist. Bei Beschwerden auf Seereisen setzt spätestens nach zwei bis drei Tagen eine Gewöhnung ein und die Seekrankheit bessert sich von selbst. Oft reichen schon einfache Maßnahmen, um der Reisekrankheit vorzubeugen.

Übrigens: Nicht nur der Mensch leidet hin und wieder an Reisekrankheit, auch fast alle anderen Säugetiere sowie viele Vögel und sogar einige Fische können beim Transport davon betroffen sein.

Die besten Tricks gegen die Reisekrankheit lesen Sie in der Bildergalerie.

Auf Schiffen, in Flugzeugen, in der Bahn oder im Auto: Viele Menschen sind von der sogenannten Reisekrankheit betroffen. Ungewohnte Bewegungen und Beschleunigungen sind der Auslöser für Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit. Zum Glück kann man einiges dagegen tun.

Im Auto Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, fahren Sie möglichst selbst. Wenn Sie auf dem Beifahrersitz mitfahren, halten Sie den Blick auf die Straße oder auf einen festen Punkt am Horizont gerichtet. Gespräche mit anderen Mitfahrern lenken ab. Hilfreich sind regelmäßige Pausen, um frische Luft zu schnappen.

