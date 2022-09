Flasche der Woche: Aperol-Spritz ist zu süß, Campari zu bitter. Die Lösung heißt Select

Wie startet man in den perfekten Feierabend? Stellen Sie sich vor, Sie kommen abgekämpft von der Arbeit nach Hause. Den ganzen Tag lang haben Sie sich über die Vorgesetzten bei der Arbeit geärgert, in der Ringbahn geschwitzt, und jetzt, nachdem Sie Ihre Bürotasche in den Flur geschmissen haben, sehnen Sie sich vor dem Abendessen nach einem richtigen Sundowner mit Ihren Lieben auf dem Balkon.

Die Italiener nennen einen solchen Vorabenddrink Aperitivo, in der Schweiz heißt er Apero. Und wer schon mal in Mailand oder Venedig war, der kennt die bunten, eisgekühlten Drinks, die so herrlich in der Abendsonne funkeln und jeden Arbeits- oder Freizeitstress vergessen lassen. Was machen Sie also? Sie gehen in die Küche, füllen ein paar Kartoffelchips, Nüsse, grüne Oliven in kleine Schälchen und schneiden ein paar grobe Stücke Salami ab.

Ein eiskalter Drink, dazu ein paar Kartoffelchips und fleischige, grüne Oliven. So sieht der richtige Feierabend in der Hauptstadt aus. Jesko zu Dohna

Zusammen mit einem kalten Drink füllen Sie damit nicht nur Ihre leeren Elektrolyte-Speicher auf, auch der Alkohol (in Maßen natürlich) hat auf Sie eine wundersam entspannende Wirkung.

Kinder spielen im Garten, Eltern entspannen mit einem Drink

Das Getränk der Wahl ist jetzt natürlich ein schöner Spritz (oder Sprizz, das Wort kommt aus der Zeit, als der Norden Italiens noch zu Österreich gehörte). Die Kombination aus Likör, Schaumwein und einem „Spritzer“ Mineralwasser ist seit Jahren das perfekte Feierabend-Getränk in der Hauptstadt. Zuerst trank man es in Deutschland in München, es galt lange (wie auch der Hugo) als Schickimicki-Gesöff, aber jetzt ist es überall beliebt. Schließlich bekommt man in Italiens Strandbars riesige Plastikbecher davon für 3,50 Euro.

Es gibt da nur ein Problem mit der Hauptzutat. Denn ein Aperol-Spritz ist oftmals viel zu süß und schmeckt dazu irgendwie muffig. Klar, Sie können das Mischverhältnis anpassen, oder statt eines zu süßen und labberigen Proseccos auch einen knackigen Sekt, Champagner oder Franciacorta nehmen, aber der Likör ist trotzdem zu süß. Ich habe mir lange damit geholfen, meinen Spritz mit Campari zu mixen. Nur, Campari wiederum ist viel zu bitter.

Dabei lässt sich das Problemchen leicht lösen. Aus dem diesjährigen Italienurlaub in der Emilia-Romagna habe ich eine echte Allzweckwaffe mitgebracht. Einen Likör, der Ihren und meinen Aperitivo wieder zu einem Genuss macht. Der Likör heißt Select, wurde 1920 in Venedig entwickelt und wird heute in der Pilla-Destillerie in Bologna hergestellt. Getrunken wird er vor allem in Venedig und Bologna. Preislich liegt er mit rund 13 Euro pro Flasche in der gleichen Gewichtsklasse wie Campari und Aperol.

Schöne Farbe, leichte Süße: Das passt! Jesko zu Dohna

Nicht zu süß und nicht zu bitter, sondern perfekt

Dieser aus angeblich 30 Kräutern (wer weiß das schon!) hergestellte Bitterlikör ist den anderen Spritz-Brüdern haushoch überlegen. Warum? Weil dieser rubinrote Alleskönner weder zu süß noch zu bitter ist und dazu noch diese einzigartige zitronige Frischenote hat. Sie werden sehen, von Select-Spritz werden Sie nicht genug bekommen. Aber Vorsicht: Trinken Sie nur so viel, dass Sie die Kinder noch ordentlich ins Bett bringen können. Sie wollen ja ein Vorbild bleiben.

Wenn Sie jetzt einwenden, dass sich das hier doch alles ziemlich werblich anhört, kann ich Sie beruhigen. Es handelt sich nur um eine Empfehlung, die wir mit Ihnen teilen wollen. Ganz so, wie wir auch unsere Lieblingsrestaurants mit Ihnen teilen. Völlig werbefrei und unabhängig. Das ist uns wichtig. Bestellen können Sie das Getränk übrigens bei diversen Shops online. Nur wenige Berliner Bars haben diesen kaum bekannten Likör im Sortiment. In Berlin kann man in der Weinhandlung Altrovino in der Grimmstraße in Kreuzberg Select trinken und auch kaufen.

Tipp: In Italien wird der Select-Spritz meist nicht wie ein Aperol- oder Campari-Spritz mit einer Scheibe Orange garniert, sondern mit einer dicken und fleischigen grünen Olive. Und weil für uns natürlich auch für diesen unverzichtbaren Apero-Bestandteil nur das Beste in Frage kommt, haben wir zwei Olivensorten für Sie ausgesucht. Unser Koch Felix Hanika schwört auf die spanischen El-Faro-Oliven, ich finde, die riesigen buttrigen Oliven von Petruzelli aus Italien passen am besten zum Spritz. Ein großes Glas (600g) bekommen Sie für 4,45 Euro bei Mitte Meer in Berlin.

Select Bitter Aperitif, 17,5 Volumenprozent Alkohol. 12,90 Euro für 0,7 Liter bei Hawesko.de