Diese Berliner Bäckerei hat keine Kuhmilch, aber eine Kompostiermaschine

Die vegane Bäckerei Frea in Berlin-Mitte gibt an, keinen Müll zu produzieren. Wir haben die Gründer und ihre Kompostiermaschine besucht.

Es ist 11 Uhr, der Laden boomt. Frauen mit Kinderwagen stehen vor der Auslage und überlegen, welches Sauerteigbrot sie am besten nehmen, ein Pärchen holt sich am Tresen den bestellten Ingwer-Karotten-Saft und zwei aufwendig dekorierte Flat-Breads ab, um sich dann wieder auf seinen Sitzplätzen niederzulassen. Ein Mann entscheidet sich für ein Croissant mit Pistaziencreme und einen Cappuccino to go. Den gibt es nur mit Hafer- oder Mandelmilch – Kuhmilch ist in der Frea Bakery keine Option. Genauso wenig wie Butter, Eier oder sonstige tierischen Produkte.