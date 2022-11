Moabit kommt: Jetzt wird der Stadtteil zum Wein-Hotspot

Immer mehr Weinmessen füllen den Veranstaltungskalender der Hauptstadt. An diesem Wochenende kommen Winzer aus ganz Deutschland in Moabit zusammen.

Berlin ist in den letzten Jahren eine richtige Weinstadt geworden. Zwar wird an der Spree nicht im großen Stile angebaut, dafür aber reichlich gekauft und getrunken. Man merkt es auch am Veranstaltungskalender, dass das Thema hier quasi gärt. Ob die alteingesessene Weinmesse Berlin am Funkturm oder junge, hippe Events wie das Berlin Sommer Weinfest in Mitte und die Naturweinmesse Raw Wine in der Markthalle Neun: Rund um den Rebensaft ist einiges los in Berlin.

Auch an diesem Wochenende: Dann findet die Wein Berlin 2022 statt, bei der in den Räumen des Convention Centers MOA in der Moabiter Stephanstraße die neuen Weine des Jahrgangs 2021 vorgestellt werden. Etwa 900 Weine können verkostet werden, dabei liegt der Schwerpunkt auf selbstständigen Winzern und Familienbetrieben aus Deutschland, die bei der Produktion nicht auf Masse, sondern auf Qualität setzen.

Zum Wohl: Etwa 900 Weine können auf der Moabiter Messe verkostet werden. Weber Messe GmbH.

Veranstalter Vincenz Weber, der die Messe schon seit 2008 organisiert, betont, dass es ihm um die Direktvermarktung geht und dass die Besucher Weine bekommen, die so eben nicht im Supermarkt stehen. Gleichzeitig könne man die Tropfen, etwa fürs bevorstehende Weihnachtsfest, zu einem guten Preis erstehen, da der Zwischenhandel wegfalle. Den Winzer und seine im letzten Jahr gelesenen Weine persönlich kennenzulernen, dazu gibt die Messe Gelegenheit.

Mit dabei sind Weingüter aus Rheinhessen, der Pfalz, aus Franken und von der Mosel. Auf der Teilnehmerliste steht aber auch die Berlin Destillery, eine junge Gin-Brennerei aus der Hauptstadt. Im Goerzwerk in Lichterfelde entstehen Produkte wie aktuell der Bratapfel-Gin, der mit weihnachtlichen Aromen wie Wacholder, Rosine, Zimt und gebrannter Mandel gespickt ist – und, ganz regional, mit Äpfeln aus Werder.

Ansonsten aber liegt der Schwerpunkt der Messe auf etwas weniger Hochprozentigem, auf roten Burgundersorten für die Bratensaison etwa, aber auch den aktuellen Trends der Branche. „Schon seit einiger Zeit stehen Roséweine bei vielen Winzern im Vordergrund“, sagt Veranstalter Vincenz Weber. Außerdem gebe es einen Trend zum Orange Wine, für den Weißweintrauben mit den Beerenschalen vergoren werden und dadurch mehr Tannine und Farbstoffe extrahieren. „Diese Weine haben mehr Biss, sie sind kerniger als ein normaler Weißwein“, so Weber.

Besucher können verkosten und bestellen, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Jeder Gast erhält am Eingang sein persönliches Verkostungsglas, mit dem er von Stand zu Stand schlendern und probieren kann. Der Veranstalter, der mit 16 Weinmessen pro Jahr auch in Städten wie Hamburg, München und Düsseldorf unterwegs ist, rechnet in Moabit mit bis zu 4000 Besuchern.

Wein Berlin Herbst: Samstag, 12. November von 12 bis 19 Uhr, Sonntag, 13. November von 12 bis 18 Uhr, Convention Center MOA, Stephanstr. 41, 10559 Berlin, Tickets im Vorverkauf online 18 Euro, an der Tageskasse 20 Euro