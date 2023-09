Serhat Aktas ist einer der bekanntesten Sommeliers in Deutschland und Autor der Berliner Zeitung. Am Montag, den 2. Oktober 2023, organisiert er eine Open Bottle Party in der 7. Etage vom KPM-Hotel & Residences (Engl. Str. 6, 10587 Berlin-Tiergarten, Einlass: 18:00 Uhr, Buffeteröffnung: 18:45 Uhr, Ende: bis maximal 22 Uhr).



Wir haben mit dem Sommelier gesprochen.

Was ist die Open-Bottle-Party? Wie kam die Idee zustande?

Seit 2018 organisiere ich jährlich zweimal den Weinwettbewerb „Lagen-Cup“. Wie der Name vermuten lässt, geht es dabei um deutsche Lagenweine, also die besten Weine der Weingüter. Eine Fachjury, bestehend aus Sommeliers, Weinjournalisten und Weinhändlern verkosten und bewerten mit mir zusammen die Weine blind und nach dem international gängigen 100-Punkte-Schema. Da aber bei so einer professionellen Weinverkostung immer nur probeweise eingeschenkt wird, bleibt in den Flaschen immer die Hälfte übrig. 2020 kam mir dann die Idee mit der Open-Bottle-Party in den Sinn. Seitdem organisiere ich nach dem letzten Verkostungstag das Weinevent, um in lockerer und geselliger Atmosphäre die Weine auszutrinken, statt wegzukippen. Denn es ist schlichtweg nicht möglich, Hunderte von Weinen an einem Abend auszutrinken.

Was bietest du an und was kostet es?

Hunderte von deutschen weißen Lagenweinen, die in Getränkestationen aufgeteilt werden. Die Gäste haben die Möglichkeit, aus fast allen 13 Weinanbaugebieten Deutschlands kostbare Gewächse zu probieren und zu trinken. Die Kosten belaufen sich bei 89 Euro pro Person, mit allen Weinen, dem Essen und Selters-Mineralwasser.

Welche Speisen und welche Weine wird es geben?

Die Verkostung sowie die Open-Bottle-Party findet im KPM-Hotel & Residences statt. Das Hotelrestaurant „Dong A“ wird die Veranstaltung mit einem hochwertigen Buffet, bestehend aus warmen und kalten Speisen, sowie Dessert natürlich, reichlich versorgen.

Kannst du uns einen deiner Lieblingsweine nennen, den das Publikum schmecken darf?

Einen Lieblingswein zu nennen, ist nicht einfach. Denn es sind einfach so viele tolle, unterschiedliche und hochwertige Gewächse mit dabei. Besser man lässt sich überraschen.

Welche Sommeliers wird man kennenlernen dürfen?

Mehrere, aber unter anderem die Top-Sommelière Sharin Polte vom Berliner 1-Sterne-Restaurant Skykitchen, Top-Sommelier Thilo Kownatzki vom 2-Sterne-Restaurant Falco aus Leipzig oder auch den Chef vom Frische Paradies Klaus Kneib, der ein Önologe ist. Natürlich auch den Hotelmanager Tobias Berghäuser des grandiosen KPM-Hotels.

Von wann bis wann geht das Event?

Das Event findet am 2. Oktober statt, am Montag. Einlass ist 18:00 Uhr und Start ist um 18:30 Uhr, Ende frei bzw. maximal bis 22 Uhr.



Reservierung: unter kontakt@weinlobbyist.de



