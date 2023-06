Berliner Food-Labor: „Ich koche das, was du morgen bei Instagram und TikTok sehen wirst“

Die Substanz in Röhrchen eins riecht schal. Röhrchen vier duftet nach frisch gemähtem Gras. Bei Röhrchen sechs hat man das Gefühl, dass man an einem medizinischen Präparat schnüffelt. Insgesamt acht Röhrchen reicht Rachel Garcie herum. In allen befindet sich dasselbe Produkt: Orange. Die Aromenausprägung der Frucht hält in jedem Röhrchen jedoch eine unterschiedliche Nuance bereit. Garcie liebt blumige Noten. Röhrchen zwei, das leicht nach Mandarine riecht, ist ihr Favorit. Garcie hat Lebensmitteltechnologie und Chemie studiert und ist Head of Flavor Creation bei ADM – also die Chefin der Abteilung für die Entwicklung von Geschmacksrichtungen.

Hinter dem Namen steckt eines der größten Ernährungsunternehmen der Welt mit Hauptsitz in Chicago, USA, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nutzpflanzen und Rohstoffe der Natur in Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel für Menschen zu verwandeln und dadurch deren Lebensqualität zu verbessern.

Supermarktbasierte Produkte

Seit rund 120 Jahren arbeite man aktiv im Bereich der pflanzlichen Lebensmittel mit Landwirten zusammen an Lösungen für Konsumenten, erklärt Bastian Hörmann, Director Category Marketing. „Im Berliner Werk stehen Kundeninnovation und Kundennähe im Mittelpunkt“, sagt Hörmann. Man nutze die Labore und Technologien in der Berliner Dependance in einem Spandauer Gewerbegebiet, um supermarktbasierte Produkte zu entwickeln.

Leinsamen, Soja, Mais, Erbse, Hafer: diese und andere Basis-Lebensmittel verarbeiten Wissenschaftler und Köche im Innovationszentrum tagtäglich. „Die Anbaubereiche dieser Produkte werden sich durch den Klimawandel und die Erderwärmung in Zukunft verändern“, sagt Hörmann. Food Security, also der gesicherte Zugang zu Lebensmitteln, sei das erklärte Ziel. Dafür müssen nachhaltige Wertschöpfungsketten geschaffen werden, Landwirtschaft, Handel und Verarbeiter noch enger zusammenarbeiten. „Nachhaltig zu wirtschaften bedeutet auch immer, lokal zu wirtschaften“, sagt Hörmann.

Gleichermaßen sei es wichtig, auf die sich wandelnden Vorlieben und Ansprüche der Verbraucher einzugehen und die steigende Nachfrage nach pflanzenbasierten Fleisch- und Milchalternativen zu bedienen. So ist allein in Deutschland laut dem Marktforschungsunternehmen IRI der Markt für Fleischalternativen von 2020 bis 2022 um 43 Prozent gewachsen. Bei ADM beschäftigt man sich intensiv mit alternativen Proteinen und der Entwicklung neuartiger Produkte.

Gemeinsam mit den Kollegen verkosten

50 Prozent der Konsumenten seien inzwischen Flexitarier, also Menschen mit sehr reduziertem und bewusstem Fleischkonsum. „Dank dem globalen Reisen greift die Individualität weiter um sich“, sagt Hörmann und ergänzt: „Lebensmittel sind mittlerweile ein Lebensgefühl.“ Ein Bauchgefühl dagegen ist es, was manchmal darüber entscheidet, wann ein Produkt gut schmeckt, erklärt Rachel Garcie. Bei einem Kaugummi etwa schaue man beispielsweise nach zwei, 15 und 30 Minuten auf die Uhr und beurteilt den Geschmack. „Man sollte ein Produkt aber immer mit Kollegen zusammen verkosten und dann eine Teamentscheidung treffen“, sagt Garcie.

Global sei es zudem wichtig, auf die jeweiligen Essgewohnheiten der unterschiedlichen Länder Rücksicht zu nehmen. ADM entwickelt beispielweise Getränke wie Limonaden oder ungesüßte Eistees. Wenn man von einer klassischen Limonade spreche, müsse diese zuckerhaltig sein. Man könne aber auch hier mit Zuckeralternativen wie Stevia oder natürlicher Fruchtsüße arbeiten. Generell sei Zucker aber „länderabhängig“ und es komme darauf an, welche Gewohnheiten die Menschen entwickelt habe, was den Konsum des Süßstoffes anbelangt. „Unser Job ist es, diese Kulturen zu verstehen und die Produkte dementsprechend zu entwickeln“, sagt Bastian Hörmann. „Konsumenten wollen in ihren Ländern die Geschmacksrichtungen wiederfinden, die sie bereits kennen.“

Am zukunftsorientierten Geschmack feilt auch Nathan Schomers, Executive Research Chef bei ADM. „Ich koche das, was du morgen bei Instagram oder TikTok sehen kannst“, sagt Schomers, bevor er mit seinem Team als Amuse-Bouche einen Rucolino im Glas nebst einer kleinen, nicht essbaren Kugel serviert, in deren Innenraum ein Falafelbällchen steckt. Der Drink schmeckt rauchig, malzig, gemüselastig und frisch, das Falafelbällchen delikat.

Nun reicht Schomers ein Produkt, das aufgrund der vordergründigen Nachhaltigkeit, wie Hörmann erklärt, eines der am schnellsten wachsenden Segmente auf dem Markt der pflanzenbasierten Alternativen sei: Sogenannter Plant-based-Fish, also Fisch auf Pflanzenbasis, hier in Form eines Schlemmerfilets.

Hat man erst einmal die frische Zitrone über der würzigen Fenchel-Zwiebel-Kruste ausgepresst, schmeckt man ab dem ersten Bissen keinen Unterschied zu normalem Fisch. Überfischte Meere und Kritik an der Aquakultur-Lösung durch zu dichte Tierhaltung und Wasserverschmutzung: Plant-based-Fish oder auch das anschließend servierte Plant-based-Kebab aus Sojaprotein sowie ein veganes Eis aus Hafer zum Abschluss könnten ein nachhaltiges Angebot für die Ernährung der Zukunft darstellen. In einem Spandauer Gewerbegebiet blickt man jedenfalls in eine Zeit voller fleischloser und pflanzenbasierter Alternativen.