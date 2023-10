Berliner Universitäten: So schmeckt das Mensaessen

Die meisten Studenten sind dauerpleite. Das ist empirisch belegt. So waren im Jahr 2021 37,9 Prozent der Studenten in Deutschland armutsgefährdet. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltstudierendentags am 17. November anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2021 mit.

Wen wundert es da, dass der Studierende notgedrungen auch am Essen spart? Mittags geht’s nach der Vorlesung in die Unimensa. Dort werden möglichst große Mengen Nudeln, Buchweizen, Blumenkohl und Co. auf den Teller geschaufelt, denn die Mensapreise richten sich nicht nach dem Gewicht des Essens. Viel hat sich getan in den deutschen Mensen: In den letzten Jahren haben sie sich Trends angepasst, die Gerichte sind gesünder, vegetarischer und nachhaltiger geworden. Foodtrucks des Berliner Studierendenwerks fahren durch die Stadt und bieten vor den Wohnheimen und Hochschulen Mensakost („auch vegan“) an.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es gibt fair gehandelten und produzierten Kaffee, Frittierfett frei von Palmöl, und abgewaschen wird zu einem Großteil mit biologisch abbaubarem Spülmittel. Mehrere Berliner Hochschulen haben sich zudem Klimaziele gesetzt. So will beispielsweise die Humboldt-Universität bis 2030 klimaneutral werden. Deshalb verzichten die Berliner Unimensen überwiegend auf ein Fleischangebot. Fraglich, ob das jedem Studierenden schmeckt. Nach Angaben des Studierendenwerks blieben jedoch bei der Umstellung große Proteste aus. Zur TU Berlin gehört sogar eine rein vegane Mensa, sie wurde kürzlich von der Tierschutzorganisation Peta zur besten veganen Mensa Deutschlands gekürt.

Wir haben drei große Unimensen zum Gästepreis getestet. Dabei haben wir ausschließlich vegetarisch oder vegan gespeist, so, wie es die Strategie des Studierendenwerks vorsieht. Alle drei Mensen gehören zum Studierendenwerk Berlin. Das Essen kann jeweils selbst zusammengestellt werden, es gibt keine Einheitskost.

1. Mensa HU Berlin Süd

Ende September, das Semester hat noch nicht begonnen: Trotzdem hat sich eine 20 Meter lange Schlange vor einer Ausgabe der Mensa Unter den Linden gebildet. Die Studenten stehen an für die Veggie-Bratwurst an Zwiebel-Senf-Sauce. Sie warten in einem grauen Raum mit viel kaltem Licht. Ein Gemälde aus Mosaiksteinen ziert eine Wand. Nicht sehr originell, aber darum geht es ja auch beim Billigspeisen nicht. Dafür wirkt alles sehr hygienisch.

Die Veggie-Wurst hat eine grobe Konsistenz und schmeckt nach nichts. Es sei denn, man hat sich am Salztopf bedient, was auch keine gute Idee ist, da sich das Gewürz mit einem Teelöffel nur schwer über dem Teller dosieren lässt. Die Sauce rettet das Gericht auch nicht. Da hilft nur eine köstliche, industriell produzierte Zuckerbombe zum Nachspülen wie der Sinalco-Cola-Mix. Fazit: Wer bei dem Fleischersatzpodukt Beyond-Meat-Qualität erwartet, wird enttäuscht sein. Satt wird man aber allemal.

Mensa HU Süd, Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin

2. Mensa TU Hardenbergstraße

Anfang Oktober ist die Mensa an der Hardenbergstraße in Charlottenburg schon gut gefüllt. Das Mobiliar ist in hellen Grüntönen gehalten. An der Wand rechts von der Kasse ist ein Muster aus Bäumen aus Holzklötzen angebracht. Für Kurzsichtige sieht das aus wie eine überdimensionale Häkelstickerei. Alles sehr Öko mit 70er-Jahre-Flair. Eine Bücherwand verdeutlicht, dass die TU nicht bekannt ist für ein literaturwissenschaftliches Institut. Ausrangierte Bestseller reihen sich ein neben Büchern über Geburtsvorbereitung aus dem Jahr 1993.

Ein Salzfass an der Besteckausgabe ist auch nach ein paar Blicken nach rechts und links nicht aufzufinden. Die Schwarzwurzelmedaillons sind aber dann doch – auch ohne Salz – ausgesprochen delikat. Für jeden gibt es nur zwei Medaillons, auf dem Teller türmt sich also nichts. Das mindert natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Beilage haben wir Blumenkohl gewählt.

Mit einem solch geschmacksarmen Gemüse kann man grundsätzlich auch die zarteste Geschmacksknospe nicht verschrecken. Die Kräutersoße versaut es dann leider. Die Basis ist offenbar eine pappige Mehlschwitze, so wie bei anderen Soßen des Studierendenwerks auch. Langweiliger geht es wirklich nicht. Fazit: Der Sinalco-Cola-Mix rettet erneut und sorgt nach dem Mittagsmahl für Magenkranke förmlich für eine Geschmacksexplosion.

Mensa TU Hardenbergstraße, Hardenbergstraße 34, 10623 Berlin

3. Mensa FU II

Die Mensa in der Silberlaube ist riesig. Die hohen Decken sind mit orangenem oder weißem Kunststoff überzogen, weiße Kugellampen hängen herab. Das ist nicht schön, aber auch nicht hässlich. Die Mensa hat auch einen Späti, in dem man das Mensaessen in einer Mikrowelle aufwärmen und sich vegane Schokolade aus dem Automaten ziehen kann. Außerdem gibt es eine Trinkwasserstelle für Durstige.

An einem Donnerstag im Oktober tischt das Studierendenwerk in der Mensa FU II Pasta mit Champignonsoße auf. Die Soßenbasis ist leider offenbar dieselbe wie bei den anderen Soßen auch, nämlich geschmacklos und trüb. Dafür ist die Pasta ein bunter Nudelmix, wie man ihn auch in manchen Supermärkten kaufen kann: gelb, rot, grün, immerhin. Und die Dame an der Ausgabe hat sogar frische Petersilie drübergestreut. Eine kulinarische Mensaperle! Fazit: Nach fünf Minuten hat man keine Lust mehr zu essen, der Hunger ist gestillt, der Rest bleibt auf dem Teller liegen.

Mensa FU II, Otto-von-Simson-Straße 26, 14195 Berlin