Bei BRLO denkt man zuallererst an Bier. An Craftbier. Handwerklich gebraut, tief verwurzelt in der Stadt, wie schon der Name an sich klarmacht, handelt es sich bei „Brlo“ doch um den alt-slawischen Ursprung des Städtenamens Berlin. Aber die Firma BRLO ist so kreativ und anders, dass ihr „Happy Pils“, „Queer Beer“ und „German IPA“ inzwischen auch in hippen Bars von Hamburg bis London getrunken wird, von Altona bis Shoreditch.