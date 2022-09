„Bistro Berlin“: Der einzige Food-Newsletter, den Sie wirklich brauchen

Berlin mausert sich zur aufregendsten Food-Metropole der Welt. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Immer Donnerstags um 17 Uhr bekommen Sie von unserem Chefreporter und Food-Chef Jesko zu Dohna viel früher als alle anderen Leser der Berliner Zeitung die heißesten Geheimtipps der Woche - ob fürs Business Lunch, das Abendessen oder den Imbiss für zwischendurch. Dazu gibt es tolle Rezepte für zu Hause. Und wir reisen für Sie nicht nur durch die Hauptstadt, sondern auch ins Umland. Wo gibt es das leckerste Rindfleisch oder den besten Käse? Wir gehen für Sie auf die Suche!

Wir wollen keine abgehobenen Restaurant-Kritiker sein, sondern berichten ehrlich, unbestechlich und vor allem humorvoll. Und wir wollen natürlich erfahren, wo Sie, liebe Leserinnen und Leser, am liebsten in Berlin essen gehen. Denn was Ihnen schmeckt, schmeckt uns bestimmt auch.

Wenn Sie also dabei sein wollen, dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter „Bistro Berlin“. Unter allen Neuabonnenten verlosen wir drei Aperitivo-Geschenkpakete für Ihren perfekten Feierabend im Wert von je 100 Euro. Einfach hier unten eintragen, auf Anmelden klicken und E-Mail-Adresse bestätigen. Los geht's!

Noch mehr Food & Drink-Texte, Restaurantreview und Rezepte - etwa von unserem Koch Felix Hanika - finden Sie auf berliner-zeitung.de/food.

Viel Spaß beim Lesen und guten Hunger wünscht,

Ihr Jesko zu Dohna