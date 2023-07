Man bezahlt in der Gastronomie natürlich nicht nur für das Essen, sondern immer auch für den Ort und die Zeit, die man sich dort aufhält. Im Blumental zahle ich gern für letzteres, denke ich sofort, als ich es zum ersten Mal betrete: Der riesige Gastraum ist lichtdurchflutet, durch imposante Rundbogenfenster leuchtet das Blattgrün vom nahen Engelbecken. So ein verschwenderisch geplantes Café gibt es selten in Berlin, wo man oft eingequetscht im Lärm sitzt, ohne das eigene Wort zu verstehen.