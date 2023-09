Für viele Menschen ist er das wichtigste Getränk des Tages. Ohne Kaffee werden viele von uns nicht wach, es ist eine der wenigen schönen Süchte, die man, natürlich in Maßen, pflegen darf. Nun beschäftigt sich eine neue Plattform mit genau diesem Thema: Vom 4. bis 10. September versammeln sich in der Hauptstadt Branchenprofis und Kaffeeliebhaber mit einem üppigen Angebot rund um Kaffee & Co.

Natürlich: jede Menge Kaffee probieren

Röstereien, Cafés, und Specialty Coffee Shops informieren über neue Trends und Techniken – von edlen Kaffeespezialitäten aus den besten Anbaugebieten dieser Welt über die unterschiedlichsten Verfahren der Kaffeeröstung bis hin zu den angesagtesten Gadgets. Profi-Baristi bereiten Kaffee zu: von Espresso über Filterkaffee bis Cold Brew.

Experten und Expertinnen sprechen über Anbaumethoden und soziale Verantwortung. Die Besucher können sich bei Coffee Quizzes und Gewinnspielen spielerisch über kreative Accessoires, die richtige Zubereitung und unterschiedliche Röstmethoden informieren und – natürlich: jede Menge erstklassigen Kaffee verkosten.



Mit dabei sind Kaffee-Institutionen und Newcomer, darunter die Gemeinschaftsrösterei Communal Coffee, bis hin zu bekannten Namen wie Five Elephant und Flying Roasters.

Einige Highlights der kommenden Kaffee-Woche:



Opening Event – Cee Cee Café, Besselstraße 13, 10969 Berlin, Kaffee & Drinks bei spätsommerlichen Tunes von Future Hain am 4.9., 17–19 Uhr



Talk „Kaffeeimport auf dem Prüfstand“ – Flying Roasters, Hochstraße 43, 13357 Berlin, 4.9., 10–11.30 Uhr

Workshop „Filterkaffee“ – Röststätte, Ackerstraße 153, 10115 Berlin, 6.9., 15.30–17.30 Uhr



Workshop „La Marzocco – Wie bereite ich Espresso richtig zu“ – Reuterstraße 50, 12047 Berlin, 9./10.9., 10–16 Uhr



Wettbewerb „German Aeropress Championship“ – Five Elephant Roastery, Glogauer Straße 5 (Hinterhof), 10999 Berlin, 9.9., 14–19 Uhr



Instagram: @coffeeweek.berlin