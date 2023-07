„Cucina povera“: Aus der Armenküche Italiens in die weite Welt

So manche Leser werden den Ausdruck „Cucina povera“ kennen. Er bedeutet Arme-Leute-Küche und steht für die einfachen Küchentraditionen und -praktiken des südlichen Italiens.



Die Geschichte dieser Region des Mittelmeerlandes ist wechselhaft, meist wurde das Land aber von Adeligen und Patrizierfamilien kontrolliert, die es eigentlich bevorzugten, in Städten wie Neapel, Bari oder Lecce zu wohnen. Dort veranstalteten sie ihre opulenten Feste, auf dem Land ging es eher spartanisch zu. Was lieb und teuer war, hatten die Bauern bei ihrem Landesherren abzuliefern, was dazu führte, dass Fleisch und Wurst nur selten auf den Tellern der Landbevölkerung landeten.