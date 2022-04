Leserinnen und Leser der Food-Seiten der Berliner Zeitung müssten mittlerweile wissen, dass der Autor dieser Zeilen in der Nähe des Viktoriaparks wohnt. Als jetzt die Maskenpflicht fiel, habe ich spontan in der Nähe ein Restaurant für ein Abendessen finden wollen und habe eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Ich habe ein neues Restaurant in einer Seitenstraße meiner Nachbarschaft entdeckt, von dem ich hätte schwören können, dass es erst seit ein paar Tagen existiert. Immerhin, so dachte ich, fällt es einem Menschen doch auf, wenn in der Nähe der eigenen Haustür ein Gastronom die wagemutige Entscheidung trifft, in Corona-Zeiten ein Lokal zu eröffnen. Das Restaurant, das ich in diesem Fall meine, heißt „Die Horn“ und befindet sich in der (übrigens sehr sehr schönen) Hornstraße, zwischen Gleisdreieckpark und dem Yorkschlösschen gelegen.

Als ich dann das Lokal betreten habe und mit dem Kellner ins Gespräch gekommen bin, wurde ich eines Besseren belehrt: das „Die Horn“ existiert schon seit einigen Monaten und schlägt sich tapfer. Ich kann mir immer noch nicht erklären, wie ich diese Neueröffnung in meiner direkten Nachbarschaft übersehen konnte.

Im „Die Horn“ gibt es super Knödel zu sehr fairen Preisen

Vielleicht war es Schicksal. Jedenfalls werde ich diesen Abend nicht so schnell vergessen, weil ich nach dem Essen den Eindruck hatte, Zeuge eines besonderen kulinarischen Erlebnisses geworden zu sein. Vorab zur Info: Das „Horn“ spezialisiert sich auf eine Gerichtart, nämlich Knödel. Punkt. Man könnte also sagen, dass sich die Gastronomen auf das konzentrieren, was sie am besten können, und den Rest einfach weglassen. Und dann bieten sie die Gerichte auch noch zu sehr fairen Preisen an.

Leserinnen und Leser wissen vielleicht, dass ich in meiner Nachbarschaft für Menschen, die auf Glücksgefühlsuche sind, das Peter Schlemihl in der Willibald-Alexis-Straße 25 empfehlen kann (und insbesondere die Käsespätzle dort, es sind die besten der Stadt). Jetzt aber habe ich wohl meinen neuen Lieblingsladen gefunden, denn die Knödel sind im „Horn“ einfach großartig!

‚Welche haben ich und meine Begleitung probiert?‘, wollen Sie jetzt sicher wissen. Die Entscheidung ist uns schwer gefallen. Ausgewählt haben wir schließlich die Käse-Spinat-Knödel mit fruchtiger Auberginen-Caponata, Datteln, Kapern, Pinienkernen und Parmesan. Ich wiederum habe die Speck-Knödel mit rahmiger Pilzsauce bestellt. Ich kann nur sagen: umwerfend! Die Knödel sind zart, schmackhaft, fein gewürzt und perfekt dafür geeignet, um sie in die Pilzsauce zu tunken. Die Qualität überzeugt, die Preise auch, und dann sind auch noch die Kellner so unglaublich nett. Ich kenne andere Knödel-Läden in Berlin und habe daher ein bisschen Vergleichserfahrung. Ich kann Ihnen sagen: Die Knödel im „Die Horn“ stellen alles in den Schatten. Probieren Sie also meine Neuentdeckung und schreiben Sie mir gerne Feedback.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Die Horn, Hornstraße 4, 10963 Berlin, dienstags bis samstags, 11 bis etwa 0 Uhr.

Feedback an: tomasz.kurianowicz@berliner-zeitung.de