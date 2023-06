Als ich vor vielen Jahren diese Foodkolumne begann, war ich bereits Mutter. Inzwischen habe ich vier Töchter – von 19 geht es über 17 runter bis zu neun und sieben. Ich habe meine Kinder nie explizit in einem meiner Texte erwähnt. Irgendwann am Anfang war mein Entschluss einfach gefasst: Ich will beim Testen seriös übers Essen schreiben, nicht über Kinderteller, verpatzte Restaurantbesuche, weil sich ein Kind unmöglich benimmt oder das scheinbar simulierte Bauchweh sich als solider Virus samt Erbrechen über dem Tisch entpuppt.

All das ist wirklich passiert. Doch Kolumnen von Vätern und Müttern, die wöchentlich von ihren Odysseen mit Kindern erzählen, gab und gibt es im Überfluss. Ein paar Jahre vor Beginn meiner Kolumne wurde ja die Elternzeit eingeführt. Insbesondere Journalisten haben ihre Erlebnisse während der neuen Vätermonate gern in Elternkolumnen verarbeitet.

Dampfender Filterkaffee

Ich wollte da nicht mitmachen. Gerne jedoch habe ich Ihnen über die Jahre meine anderen Begleiter vorgestellt. Beispielsweise meinen Mann, über den Sie ja einiges wissen: Spanier, Nicht-Koch, Notfall-Begleiter, wenn meine Foodie-Freunde aus Desinteresse ablehnen, macht mich dafür verantwortlich, dass er an meiner Seite Jahr für Jahr zunimmt.



Diesmal jedoch habe ich eine Restaurantkritik für Sie, bei der es absolut Sinn ergab, auch meine Kinder zu erwähnen. Sie sind sozusagen ein wichtiger Grund, eventuell doch dort hinzugehen.

Kürzlich waren wir als Familie nämlich im Kaffeehaus Dallmayr frühstücken. Ja genau, Dallmayr, bei dem man zuerst an eine dampfende Tasse Filterkaffee mit Prodomo denkt. Und an München. Zumindest ich, weil ich das Dallmayr-Stammhaus nahe dem Marienplatz als Kind bewundert habe: Was für ein Prunk! Die Kaffeebohnen werden aus handbemalten Nymphenburger Porzellanvasen abgefüllt, die Delikatessen sind zu Pyramiden aufgetürmt.

Das Frühstück „Früher Vogel“, danach braucht man eigentlich nichts mehr. Dallmayr

Was weniger Menschen wissen: Dallmayr macht nicht nur Kaffee, sondern ist vor allem ein Feinkosthändler und Caterer mit Dependancen auch in Berlin: Unter den Linden, im Volkswagen-Gebäude namens DRIVE.salon, hat das Unternehmen seine Cateringküche, in naher Zukunft soll hier auch ein Dallmayr-Restaurant eröffnen.



Schon länger existent ist aber das Kaffeehaus Dallmayr im Museum für Kommunikation. Übrigens: Auch dorthin lohnt es sich unbedingt, mal mit Kindern hinzugehen. Da kann man zum Beispiel lernen, wie ein Telefon mit Wählscheibe funktioniert, und erklären, warum es nichts bringt, in die Löcher auf der Scheibe zu tippen.



Doch zurück zum Thema: Das Dallmayr befindet im ersten Stock dieses schönen Museumsgebäudes, zugänglich über den Eingang auf der Leipziger Straße. Völlig unerwartet betritt man eine wunderbare Außenterrasse und – Sie hören richtig – jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine Kinderbetreuung.

Das Cafè Dallmayr Dallmayr

In der Vorstellung besser als in der Realität

An zwei zusammengerückten Tischen sitzt zwischen jeder Menge bunter Wachsmalkreide, Origami und anderen Bastelsachen eine Frau namens Yasmin. Eine Studentin der Bio-Technik, die offenbar ihren Traum-Nebenjob gefunden hat. Sie strahlt so, dass unsere Kinder – obwohl sie auf der Hinfahrt angeblich fast verhungerten – für den Rest unseres Besuchs nicht mehr zu sehen sind.



In aller Ruhe suchen mein Mann und ich uns einen schönen Platz aus. Es ist nicht ganz klar, ob der drinnen oder draußen ist. Drinnen besticht eine klassische Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre mit gestreiften Polsterbänken und die barocke „Schlüterdecke“ mit musizierendem Pan und Apollon. Diese von Andreas Schlüter gestaltete Stuckdecke verzierte bis 1815 das alte Postgebäude in Mitte und wurde hierher verfrachtet.

Doch das Wetter ist schön, und von der begrünten Terrasse, die über dem Innenhof des Museums thront, kann man bis zum Potsdamer Platz blicken. Für einen Sonntag ist nicht allzu viel los. Vielleicht, so meine Hoffnung, habe ich endlich den Geheimtipp gefunden, wenn man hier neben der kostenlosen Kinderbetreuung auch noch entspannt und gut frühstücken kann. Denn in Berlin ist die Vorstellung oft besser als die Realität, weil es zwar tolle Frühstücksläden gibt, die aber oft laut, voll und somit stressig sind.



Der Service hier ist gut geschult. Alle tragen dunkle Hose zu weißem Hemd und darüber eine gestärkte grüne Schürze. Als der junge Mann den Cappuccino serviert, hält er die andere Hand hinter dem Rücken. Der Cappuccino ist ebenso aus der Mode gekommen wie diese wunderbare Geste: kein cremiger Schaum wie bei Five Elephant und Co., sondern ein locker aufgetürmtes Häubchen im Stil einer Wiener Melange.

Was das Frühstücksangebot angeht, orientiert sich das Dallmayr am klassischen Hotelbuffet: Vom Schinken geht es auf der Karte zum Camembert über Joghurt hin zu Marmeladen, Croissant, Brioche und Brezel. Natürlich gibt es Eggs Benedict und andere Eiervariationen, die man sich von der Karte individuell zusammenstellt. Und unter den Frühstückssets überraschen hier höchstens die Münchner Weißwürste mit Brezen und das, was als „Berliner Szene“ tituliert wird: Rostbratwürstchen sowie Sucuk, also türkische Knoblauchwurst, die mit verschiedenen Aufstrichen von Ananas-Hummus über Rote-Bete- bis zur Dattel-Creme serviert wird.

Würstchen im Glas: Frühstück „Berliner Szene“. Was man sich halt in München so darunter vorstellt. Dallmayr

So also stellt man sich in München die Hauptstadt vor. Da halte ich mich doch lieber an die Klassiker wie ein Set aus Birchermüsli, Obstsalat und Croissant und eine Brüsseler Waffel, die mit Knusperhähnchen und Ahornsirup kombiniert ist.



Wie gerne würde ich nun angesichts dieses grandiosen Ortes und Services samt Kinderbetreuung schreiben, dass auch das Frühstück es wert ist, hierher zukommen. Tut es aber nicht. Es ist das Werk eines passablen Profi-Caterers, dem der Wille zu Produktqualität, Frische und Originalität fehlt. Angefangen vom Obstsalat, bei dem die Wassermelone neben anderen wahllosen Früchten zu lange im eigenen Saft liegt. Dem Birchermüsli fehlt das Nussige und eine eigene Idee, dafür gibt es jede Menge Haferflocken. Und bei der Brüsseler Waffel schmeckt zwar das frittierte Huhn, doch klebt es mit zu viel Sirup und geschmolzenem Cheddar an der Waffel fest.

Nur unsere Kinder sind vollkommen glücklich, als sie am Ende an den Tisch stürmen und die kleinen Aufback-Croissants mit Marmelade verschlingen. Und wir? Wir sind enttäuscht, aber entspannt – wie nach einem kinderlosen Ausflug in ein Provinzhotel.



Was den perfekten Frühstücksladen angeht, halte ich weiter Ausschau. Und keine Angst, ich werde meine Auswahl nun nicht häufiger an den Kindern orientieren.

Preise: Salziges, Süßes und Ei-Gerichte 0,40 bis 13,80 Euro; Frühstückssets 8,80 bis 56,80 Euro.



Kaffeehaus Dallmayr im Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Straße 16, 10117 Berlin, Di–Fr 8–17 Uhr, Sa–So 8–18 Uhr, Tel.: 224 88 021, kaffeehaus@dallmayr.de www.dallmayr.com/de/daskaffeehaus