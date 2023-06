Der Weinlobbyist wird 3 Jahre alt: Serhat Aktas feiert das mit einer „Pop-up-BBQ-Woche“

Die Geburtsstunde war nicht von einfachen Umständen geprägt. Als Serhat Aktas in der Schöneberger Kolonnenstraße im Sommer 2020 seine Weinbar Der Weinlobbyist offiziell eröffnete, hatte Deutschland sich gerade erst aus dem ersten Lockdown befreit. Zwar brachte der Sommer einige Erleichterungen in unser aller Alltag zurück. Wer in diesem Moment aber mit einem gastronomischen Betrieb startete, musste, angesichts der zu erwartenden nächsten Monate, eine gehörige Portion Mut mitbringen und ein großer Optimist sein.

Aktas packte es an, gewann Stammgäste und kann inzwischen schon auf das dreijährige Bestehen seines Betriebes anstoßen. In und um seine Weinbar herum kreiert und organisiert er kontinuierlich neuartige Events und Weinwettbewerbe wie die Berliner Wein-Cups, bei der die Winzer in verschiedenen Lagen-Kategorien ausgezeichnet werden. Somit rückt er deutschen Wein, und auch Sekt, ins Zentrum des Berliner Bewusstseins. Obendrein setzt sein Küchenteam in seinem Restaurant mit exquisitem Essen Maßstäbe.

Jedes der Hauptgerichte kostet 19 Euro

Wer sich davon selbst überzeugen möchte, hat vom 22. bis zum 26. Juni die Gelegenheit dazu. Anlässlich des dritten Geburtstages seiner Weinbar veranstaltet Aktas eine „Pop-up-BBQ-Woche“ im idyllischen Innenhof der Lokalität.



Sofern das Wetter mitspielt, verspricht die Wein- und Sektkarte mit bis zu 30 offenen Weinen und 70 Winzersekten nicht nur eine vielfältige Auswahl, sondern auch eine erfrischende Abkühlung zu sommerlichen Temperaturen und der Hitze, Speisen, die vom Grill kommen.

Für Beef-Liebhaber bereiten die Köche Ronny Marx und Alexander Dorneth Rinderhüfte, Chimichurri, Salsa Verde und Risoni’n Cheese zu. An einer Rotweinreduktion wird Schweinebauch und Pulpo-Casoulet serviert. Wer lieber etwas aus dem Meer mag, dürfte sich bei Riesengarnele, Maisschaum, Erbsenpesto und gelbem Rettich richtig aufgehoben fühlen. Jedes dieser Hauptgerichte kostet 19 Euro.

Feiern zum dreijährigen Bestehen

Als Appetizer aus der Küche gibt es zwei verschiedene Varianten Ceviche. Natürlich fehlt auch das berühmte hausgebackene Sauerteigbrot nicht. Als süßen Abschluss kredenzt Marx, der eine besondere Begabung für Desserts hat, Tomkapaste, Ivoireparfait, Blaubeeren und Krabbenchip. Das gesamte Menü für zwei Personen kann auch für 120 Euro bestellt werden.

„Eigentlich wollten wir dieses Event letztes Jahr organisieren, haben es aber zu großem Bedauern zeitlich nicht geschafft“, sagt Aktas. Umso mehr freut er sich, in diesem Jahr mit seinen Gästen feiern und auf sein dreijähriges Bestehen anstoßen zu können. „Wenn es gut funktioniert, werden wir es gewiss in der Zukunft regelmäßig organisieren“, sagt Aktas.

Event: „Pop-up-BBQ-Woche“



Datum & Uhrzeit: 22. bis 26. Juni 2023, ab 17 Uhr



Ort & Adresse: Der Weinlobbyist, Kolonnenstraße 62, 10827 Berlin-Schöneberg



Speisekarte & Reservierung unter: www.derweinlobbyist.de



