Berlin - Jeder von uns hat natürlich seinen Stammitaliener in Berlin. Klar, denn wir Deutschen lieben ja Pasta, Pizza und italienische Schmorgerichte und Aufläufe wie Parmigiana oder Lasagne. Sie werden wahrscheinlich mit ihrem Stammitaliener mehr oder weniger zufrieden sein. Oder Sie machen eben Kompromisse. Mal soll es günstig sein, mal soll der kleine Eck-Italiener fußläufig zu erreichen sein. Das ist gut und richtig. Trotzdem finden wir: Es ist immer Zeit für Abwechslung. Denn besser geht ja bekanntlich immer.

Bei der Berliner Zeitung haben wir uns zur Aufgabe gemacht, für Sie natürlich die besten Restaurants und Bars der Stadt zu finden. Deswegen haben wir ja im Januar angefangen, uns auf die Suche nach dem besten Italiener der Stadt zu machen. Bisher ist es der kleine Laden Da Antonio auf der Bismarckstraße. Dieser Italiener hat 5 von 5 Sternen verdient, ist so liebevoll geführt und es schmeckt dort so gut, dass wir, wären wir Michelin-Tester, gleich mal drei Sterne vergeben würden. Wenn Sie den Laden also noch nicht kennen: Unbedingt Tisch reservieren!

Albrecht von Alvensleben Krosses Focaccia zum Aperitivo und danach Trüffel-Ravioli und Schmorfleisch-Pasta. So geht ein Feierabend im Berliner Sommer.

Und das beste ist, wir haben mit der Osteria Ribaltone einen anderen Italiener – diesmal am schönen Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg – aufgetan, der mindestens genauso gut ist wie unserer bisheriger Favorit Da Antonio. Bevor wir Ihnen also die Gründe dafür nennen, hier schon mal das Urteil vorweg: 5 von 5 Punkten!

Und das heißt: Ganz oben auf dem Treppchen stehen jetzt zwei Italiener. Das Schöne: Beide sind so beliebt, dass Sie wohl eh nur in einem der beiden einen Tisch bekommen. Seien Sie also schnell, denn bei Da Antonio liefen es nach unserer Rezension hunderte Anfragen auf.

Erst in den Botanischen Garten, dann ins beste italienische Restaurant

Warum also sollten Sie jetzt zu Ribaltone gehen? Erst einmal: Wir haben Ribaltone für Sie natürlich zweimal getestet. Und das nicht, weil wir bei unserem ersten Besuch an einem Sonntagabend (nach einem Ausflug in den wunderschönen Botanischen Garten) nicht überzeugt waren, sondern weil es uns wirklich so gut geschmeckt hat, dass wir alles noch einmal erleben wollten.

Albrecht von Alvensleben Wenige Gerichte, aber immer eine frische Tageskarte: Selbst Silvio Berlusconi würde Ribaltone zu seinem Stammitaliener erklären.

Und Ribaltone ist ein kulinarisches Erlebnis der Spitzenklasse. Es geht schon damit los, dass man sich hier am Viktoria-Luise-Platz, der, ganz untypisch in Berlin, wirklich mit saftigen und grünen Rasenflächen ausgestattet ist (keine Spritzen, kein Dreck), wie im Urlaub fühlt.

Und auch die Gäste beim Italiener sind allesamt sehr angenehm und nett: viele Stammgäste, die den Wirt umarmen, Rentner aus dem Viertel und ein Seemann der Bundesmarine, der an diesem Abend mit einer weißen Schirmmütze das Restaurant betritt, und uns ein wenig an das Unglück der Costa Concordia vor der wunderschönen Insel Giglio erinnert. Und diese Stammgäste wissen natürlich, was sie an Ribaltone haben. Im Laden herrscht herrlich organisiertes italienisches Chaos. Die Kellner sind so nett und fürsorglich, dass man gar kein Problem damit hat, dass Wein, Speisen und Espresso jeweils von einem anderen Menschen gebracht werden.

Die Lasagne schmeckt nach sonnengereiften Tomaten aus Apulien

Beim ersten Besuch entscheiden wir uns für ein Glas schönen Lagrein aus Südtirol und bestellen als Vorspeise die geräucherten Schwertfischscheiben auf einem süß-sauren Fenchelsalat von der Tageskarte. Und der schmeckt, beträufelt mit ein bisschen Zitrone, wirklich nach Mittelmeer und dem Panorama von Giglio. Und während wir beseelt und guter Laune auf den Hauptgang warten, schauen wir uns ein wenig um.

Albrecht von Alvensleben Stilvoll ins Glück: Gehört diese Vespa dem Wirt, oder einem der zahlreichen italienischen Stammgäste?

An den Nachbartischen wird ausgelassen gelacht, Spritpreise, Inflation und der Krieg in der Ukraine sind hier keine Themen. Direkt neben uns liegt ein kleiner, freundlicher Pudel mit elegant überschlagenen Beinen und erschnuppert genüsslich mit seiner edlen Nase, was da so an Düften durch den Gang aus der Küche zieht: frischer Trüffel, gebratene Garnelen und Geschmortes.

Als Hauptgang bestellen wir keine gegrillten Steaks (die sollen auch gut sein), sondern Pasta. Wir wollen Ihnen ja schließlich einen Stammitaliener empfehlen. Die Pappardelle mit scharfen Lammragout und Minze sind ein frischer Volltreffer, und auch die Lasagne (12,50 Euro) schmeckt nach Süditalien. Man bekommt hier nicht die cremige, norditalienische Variante, sondern eine frische, tomatige Schichtveranstaltung, die einen daran erinnert, dass man doch mal wieder nach Apulien fliegen sollte.

Albrecht von Alvensleben Fahrräder hängen an der Decke, ein Motorrad auf der Theke: Ribaltone ist leckeres und gut gemanagtes Chaos. Typisch italienisch!

Pizza, Pasta und Fleischgerichte: Alles schmeckt wunderbar

Bei unserem zweiten Besuch an einem Donnerstagnachmittag testen wir natürlich, was so schönes aus dem Pizzaofen kommt. Ein knusperdünnes Focaccia passt gut zu unserem Aperol Spritz und lässt die ganzen Excel-Listen und Meetings des Tages schnell vergessen. Entspannung pur. Bei den Hauptgerichten wollen wir natürlich schmecken, was der süße Pudel am Sonntag – er heißt übrigens Hazel und gehört einem Freund, der uns direkt zur guten Restaurantwahl gratulierte – in der Nase hatte.

Und so kommen in schönen, buntbemalten Steinguttellern dann Ricotta-Trüffel-Ravioli in einer Taleggiosoße mit extra gehobelten Sommertrüffeln und Paccheri mit einem fünf Stunden lang geschmorten Rindfleisch alla Genovese (mit 16 Euro gut bepreist) auf den Tisch.

Albrecht von Alvensleben Die feine Nase des weißen Pudels weist die Richtung: Die Pasta mit Rind auf Genueser Art ist der absolute Killer.

Und auch diese Gerichte sind Volltreffer. Das Trüffelgericht ist cremig und hat mit der Trüffelöl-Penetranz vieler Italiener in Berlin nichts zu tun. Ein Hauch weniger ist immer mehr. Und wie schmecken die Schmorbraten-Nudeln? Die sind der Höhepunkt und kommen ganz ohne lästige Tomatenzugabe aus. Ein Hauch von Sellerie und dezenter Kräutereinsatz heben den puren Fleischgeschmack. Urteil: 5 von 5 Bratpfannen.

Höchste Bewertung für herausragendes Essen und Gastfreundschaft

Dass die Küche von Ribaltone vor allem mit diesem Gericht, das man zu Hause nicht nachkochen, sondern immer hier essen sollte, die Herzen der Stammgäste beglückt, weiß natürlich auch der Wirt. Als gerade der letzte Bissen verschlungen ist, legt er uns mit einem Lächeln die Hände auf die Schultern. Man muss sich nicht mehr bedanken. Ein Blick sagt eben oft mehr als tausend Worte.

Hat man seinen Espresso ausgetrunken und den knackigen Cantucci gegessen, lohnt es sich, nebenan in der Eisdiele noch eine Kugel Eis in der Waffel zu holen und einen kleinen Verdauungsspaziergang um den Platz zu unternehmen. Und dabei fällt auf: Nicht nur ist Ribaltone ein Volltreffer, auch ist Berlin fast nirgendwo schöner. Sie werden begeistert sein.

Albrecht von Alvensleben Auf gute Nachbarschaft: Ein Eis geht immer, aber vielleicht sollte man den schönen Fleischgeschmack nicht mit Bubble Tea zerstören.

Bewertung: 5 von 5 Punkten! Das einzige, was man kritisieren kann, ist, dass man bei Ribaltone nur mit Bargeld bezahlen kann, aber auch das können wir dem Wirt verzeihen. Schließlich sind wir ja wirklich in Italien.

Osteria Ribaltone, Motzstraße 54, 10777 Berlin, täglich 17 bis 23 Uhr.

Albrecht von Alvensleben Wo Berlin am schönsten ist: Der Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg.

Haben Sie Fragen zu unseren Rezensionen oder Rezepten? Ideen und Wünsche für Geschichten oder einen Food-Tipp für uns? Dann Schreiben Sie unserem Food-Chef Jesko zu Dohna auf Instagram oder per E-Mail: briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.