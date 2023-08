Dinner mit Vorspiel: Wir haben drei Rezepte für den sommerlichen Aperitivo

Erst kürzlich schaute ich wieder einmal eine Folge „Karambolage“ des deutsch-französischen Fernsehsenders Arte. Diese Serie beschäftigt sich mit den Eigenarten von Franzosen und Deutschen, dieses Mal ging es um das klassische deutsche Abendbrot.

Eine französische Austauschschülerin berichtete von ihrer ersten Begegnung mit eben dieser deutschen Eigenart. Es ist 18 Uhr, und es gibt Brotscheiben mit Wurst und Käse und dazu etwas Gurken, Radieschen, Saftschorle und Bier. Wir kennen das ja. Aus Sicht einer Südeuropäerin kaum nachvollziehbar, dass es sich hierbei um das letzte Mahl des Tages handeln soll. Selber bin ich ein großer Fan des klassischen Abendbrots, das ist natürlich auch alles noch sehr ausbaufähig, und man kann es zeitlich ja auch verlegen. Grundsätzlich aber kann ich die Verwunderung der französischen Austauschschülerin verstehen, denn in meiner Brust schlägt ein mediterranes Herz.

Nicht so dick wie die Deutschen

Und wie das im Süden vonstatten geht, sieht so aus: In Italien triff man sich zwischen 18 und 20 Uhr zum Aperitivo, da isst man dann kleine Happen, viel gegrilltes Gemüse, Panini und eventuell etwas Käse, dazu gibt es einen klassischen Drink, Aperol oder Campari. In halb Spanien gibt es Tapas und Pinxos, kleine Happen, besonders gute in San Sebastian. Dort gibt es marinierte kleine Fische und allerlei Meeresgetier, Tortillas mit Trüffeln und getrocknetem Kabeljau, Schinken und gebackenes Gemüse, man trinkt Wein, Wermut oder Bier.

Cachete Jack für Berliner Zeitung am Wochenende

Die Franzosen stellen den Alkohol in den Mittelpunkt, man trinkt Champagner oder Kir Royal, zum Essen gibt es eher Kleinigkeiten wie Quiche, Wachteleier oder Oliven. All das geht einem richtigen Abendessen nur voran, und da lassen sich weder Italiener, Franzosen noch Spanier lumpen. Sie schöpfen anschließend aus dem Vollen, nicht selten warten dann also noch drei bis vier Gänge. Eingebettet ist das alles natürlich in sozialen Austausch und gemeinschaftliche Lebensfreude. Liest man das, muss man sich wundern, dass gerade in Italien und Frankreich deutlich weniger Menschen übergewichtig sind als in Deutschland. Die Spanier liegen im Mittelfeld, sind aber auch immer noch deutlich besser platziert als die Deutschen, so zumindest sagen es WHO und World Obesity Association.

Der aufmerksame Leser sollte aber auch bemerkt haben, dass es hier weniger ums Essen als um das Sozialverhalten geht. Es gibt sicherlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber das deutsche Essen kann es eigentlich nicht sein, denn wir haben eine ganze Menge zu bieten, sofern wir frisch kochen. Veranstalten Sie doch einmal einen Aperitivo im Garten, auf dem Balkon oder einfach vor dem Haus auf der Straße. Sie werden sehen, das ist eine ganz wunderbare Angelegenheit und es reichen ganz simple Gerichte.

Hier meine Vorschläge, einfacher geht es kaum. Sie können auch andere ganz einfache Dinge kochen, wichtig ist: Genießen Sie das selbst gekochte Essen und den Austausch mit Ihrer Familie, mit Freunden, Nachbarn oder jemandem, den Sie vorher noch nie getroffen haben. Und anschließend wird dann richtig gegessen, so gegen 21 Uhr. Es folgen der Nachtisch und ein letztes Glas Wein nach Mitternacht.

Bitte Zeit nehmen: Halbgare Auberginen gehen gar nicht. Felix Hanika

Drei Aperitivo-Rezepte:

1. Gebackene Champignons



Zutaten für 4 Personen: 2 Schalen Champignons (ca. 800 g), 1 Zweig Thymian, Olivenöl, 1/2 Zehe Knoblauch, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Wir beginnen damit, alles zu putzen und zu säubern. Den Pilzen schneiden wir die Stiele ab, das muss aber nicht unbedingt sein. Anschließend geben wir sie in eine Auflaufform und begießen sie mit Olivenöl, nicht zu wenig. Wir salzen und pfeffern später, denn das Salz würde die Pilze schwitzen lassen, sie würden also eher kochen als backen, und der Pfeffer würde im Ofen verbrennen. Also, die Pilze mit dem Olivenöl in den heißen Ofen, ruhig 250 Grad. Wie lange? Bis sie goldbraun sind, zwischendrin also auch mal nachsehen und wenden.

Solange die Pilze im Ofen sind, zupfen wir den Rosmarin und hacken ihn und den Knoblauch sehr fein. Wenn die Pilze aus dem Ofen kommen, den Knoblauch und Rosmarin mit einem Schluck Olivenöl dazugeben. Anschließend salzen, pfeffern und auskühlen lassen. Das kann man dann wunderbar mit einer Trüffel- oder Kräutermayonnaise oder mit Aioli und etwas Brot servieren. Easy!

Von den Südeuropäern lernen: An gutem Olivenöl muss nicht gespart werden. Felix Hanika

2. Gebackener Lauch

Zutaten für 4 Personen: 2 Stangen Lauch, 100 ml Weißwein, Salz und Pfeffer, Olivenöl, Zitronensaft und -abrieb



Zubereitung: Wenn der Ofen schon einmal an ist, dann nutzen wir ihn gleich für ein weiteres Rezept. Ebenfalls kinderleicht. Den Lauch waschen und in circa drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Anschließend mit ein wenig Olivenöl benetzen und salzen. Im Gegensatz zu den obigen Pilzen soll er schmoren und weich werden, daher jetzt schon das Salz. Die Lauchzylinder dann aufrecht in eine Auflaufform stellen, den Wein dazugießen und alles backen, circa 15 Minuten, dann sind die Spitzen bräunlich. Haben Sie aber ein Auge darauf, denn Lauch ist empfindlich und jeder Ofen bäckt etwas anders. Ist der Lauch fertig, holen Sie ihn aus dem Ofen und lassen ihn auskühlen. Dann mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer, Zitronensaft und -abrieb abschmecken. Wer mag, der gibt noch etwas fein geschnittenen Schnittlauch dazu. Fertig.

3. Gegrillte Auberginenscheiben

Zutaten für 4 Personen: 2 Auberginen, Olivenöl (man benötigt recht viel!), Salz und Piment de Espelette (oder Cayenne oder Chilipulver), 1/2 Knoblauchzehe, wer mag: etwas Petersilie



Zubereitung: Das ist ein Klassiker der mediterranen Küche. Wer nicht die Möglichkeit hat, die Auberginen zu grillen, macht sie einfach in der Pfanne. Kopf und Spitze der Auberginen also leicht abschneiden und das Gemüse dann der Länge nach in drei bis vier Millimeter dicke Scheiben schneiden. Die werden nun nach und nach gegrillt oder in der Pfanne gebraten, bis sie schön goldbraun sind. Das dauert länger, als man glaubt, aber halbgare Auberginen sind fast so schlimm wie halbgare Politiker. Also: Zeit nehmen und Mühe geben!

Die fertigen Auberginenscheiben dann in eine Schale legen, den Knoblauch mit einer Reibe fein reiben und dazugeben. Salz und Piment de Espelette (oder eine Alternative) dazu, und wer es mag, noch fein gehackte Petersilie. Gut, aber vorsichtig durchmischen, dann die Scheiben auf einem Teller adrett anrichten. Guten Appetit!

Felix Hanika: Koch aus Leidenschaft und Wahl-Mallorquiner, für den ein Pfund Butter sein Ein und Alles ist. privat

Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.