Es gibt Suppe! Das sind unsere liebsten Rezepte für kalte Herbsttage

Aktuell erleben wir eine Renaissance der klassischen Küche. Die Rezepte von Oma werden wieder ausgegraben, oft hört man Sätze wie: „Ich hab mal wieder Lust auf eine stinknormale Kartoffelsuppe.“ Es geht also aktuell nicht nur um Konzepte der Nachhaltigkeit, der Regionalität und Saisonalität, sondern immer mehr auch um den Blick zurück: auf alte Geschmacksbilder, die heimisch wirken, Erinnerungen und Emotionen wecken.

Nachhaltige Konzepte sind für viele Menschen längst eine Selbstverständlichkeit. Man könnte sagen, es handelt sich um kulinarische Moden, die in unserem Alltag aufgehen werden – denn angesichts der auf uns zurasenden Klimakatastrophe werden wir kaum anders als regional und saisonal kochen und konsumieren können. Und Omas Rezepte passen gut zu diesem wichtigen Trend.



Im feuchtkalten Herbst gab es bei uns früher zum Beispiel immer Apfel-Pfannkuchen. Da haben wir es doch schon: Die banale Mehlspeise in Kombination mit dem heimischen Obst, eben erst in der Region gepflückt, entspricht oben genannten Konzepten – und weckt zudem emotionale Erinnerungen.

Sellerie-Apfel oder doch lieber Schwarzkohl? Egal, Hauptsache heiß! Felix Hanika

Kein Wunder, dass der gewaltigen Bandbreite an internationalen Küchenstilen in der Hauptstadt (nicht anders zu erwarten von einem Schmelztopf wie Berlin) immer mehr althergebrachte regionale Gerichte oder Zutaten gegenüberstehen: Viele Köchinnen und Köche in Berlin lassen sich stets neue Rezepte einfallen und arbeiten dafür trotzdem ganz selbstverständlich mit alten Obst- oder Gemüsesorten oder Vieharten. Gleichzeitig finden selbst bei den Top-Adressen der Stadt richtige Klassiker vermehrt ihren Weg zurück auf den Teller; aktuell zum Beispiel wieder einmal bei Nobelhard & Schmutzig, wo ein ordentlicher Schweinebraten serviert wird.

Ich finde das toll! Gelegentlich braucht man einfach einen Moment zum Durchatmen, um sich mit einem Teller ganz klassischer deutscher Küche von all dem Banh Mi, Ramen, Curry, Smash Burgern und Yakitori, die Berlin glücklicherweise auch zu bieten hat, ein bisschen erholen zu können. Und so wimmelt es aktuell auch in den sozialen Medien wieder von bekannten Herbstrezepten, darunter natürlich eine Vielzahl von Suppen und Eintöpfen. In der kalten Jahreszeit sind sie besonders beliebt, was nachvollziehbar ist, denn was gibt es Schöneres, als sich nach einem kalten Tag an der frischen Herbstluft mit einer heißen Suppe aufzuwärmen?



Probieren Sie es doch gleich mal aus: Packen Sie sich warm ein, am besten gleich wasserdicht, und dann raus an die frische Luft zum Sonntagsspaziergang. Nach zwei bis drei Stunden werden Sie die Glückshormone schon spüren und befeuert durch die Aussicht auf eine heiße Suppe hinterher noch zum passionierten Spaziergänger.

Gut geworden? Schmeckt nach einem kalten Herbsttag in der Lombardei. Felix Hanika

Das Wort „Suppe“ ist übrigens westgermanischen Ursprungs und stammt eben nicht wie so oft aus dem Lateinischen: Vom ursprünglichen „supp“ wurde es bereits um 600 nach Christus ins Romanische entlehnt und findet sich heute als „soup“ bei den Engländern, als „soupe“ in Frankreich, „sopa“ in Spanien oder „zuppa“ in Italien wieder. Neben Bier, Brot und Industrieprodukten scheinen die Deutschen also die Exporteure von Suppen zu sein – zumindest des Wortes dafür.

Suppen waren lange Zeit auch von großer sozialer Bedeutung. Während der vielen Kriege in Europa dienten mobile Suppenküchen dem Heerestross als Nahrungsquelle und in geplünderten Städten wurden sie meist schnell vom Landesherren eingerichtet, wobei etwa die berühmte Rumfordsuppe vom Reichsgrafen von Rumford entwickelt wurde, der von seinem Dienstherren, dem Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz, beauftragt wurde, eine sparsame Massenversorgung zu entwickeln.

Und auch viel später, sowohl in der BRD als auch in der DDR, erfüllten Suppenküchen einen wichtigen Zweck: Nicht nur versorgten sie die arme Bevölkerung, sie hatten auch einen hohen sozialen Wert. Man konnte sich dort von Angesicht zu Angesicht austauschen und Nächstenliebe empfangen. Schöne Sache.



Diesen Sonntag soll es also Suppe geben. Kochen Sie gleich einen großen Topf, man kann Suppen nämlich wunderbar einfrieren oder, noch besser, gleich mit einer größeren Truppe genießen. Meine Ideen für Sie sind folgende:

Sellerie-Apfel-Suppe für vier bis sechs Personen

Zutaten: eine halbe Knolle Sellerie, zwei Äpfel, eine halbe Zwiebel, ein kräftiger Schuss Noilly Prat (alternativ Weißwein), ein halber Liter Brühe (Gemüse oder Huhn), ein halber Liter Sahne, zwei Lorbeerblätter, etwas Pflanzenöl, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Alle Zutaten gründlich waschen, den Sellerie schälen, ebenso die Zwiebel. Anschließend gemeinsam mit dem Apfel in etwa walnussgroße Stücke schneiden. Dann alles mit dem Pflanzenöl in einem Topf etwa sieben bis acht Minuten anschwitzen, gelegentlich umrühren. Dann mit dem Noilly Prat ablöschen und diesen etwa auf die Hälfte reduzieren. Nun kommt die Brühe dazu, alles gut 20 Minuten kochen lassen. Dann Sahne und Lorbeerblätter hinzugeben und weitere zehn Minuten köcheln lassen. Anschließend die Lorbeerblätter herausnehmen und alles zu einer schönen glatten Suppe pürieren. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken – fertig. Als Garnitur passen zur Sellerie-Apfel-Suppe Croutons oder gehackte Walnüsse; wer mag, kann vorher auch kleine Apfel- und Selleriewürfel in der Pfanne dünsten und als Einlage hinzugeben.

Schwarzkohlsuppe wie in Norditalien für vier bis sechs Personen

Zutaten: ein Bund Schwarzkohl, eine Zwiebel, eine Karotte, eine Viertelstange Sellerie, zwei Zehen Knoblauch, dreiviertel Liter Hühnerbrühe (alternativ Gemüsebrühe), Knoblauch-Croutons, Parmesan, etwas Pflanzenöl, Muskat, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Das gesamte Gemüse waschen und schälen, es in etwa walnussgroße Stücke schneiden und anschließend in etwas Pflanzenöl anschwitzten. Dann die Brühe dazugeben und 35 bis 40 Minuten kochen lassen. Nun alles pürieren und mit Salz, Pfeffer und viel Muskat abschmecken. Aus altem Brot und Knoblauch Croutons machen; dazu das Brot in Stücke von etwa zwei Zentimetern Seitenlänge würfeln und in Öl kross rösten. Erst jetzt den sehr fein gehackten oder gepressten Knoblauch dazugeben und gut durchschwenken. Die Croutons kommen auf die Suppe, gemeinsam mit einem großen Löffel geriebenem Parmesan und einem Schuss Olivenöl – schmeckt nach einem kalten Herbsttag in der Lombardei, weshalb man dazu auch mal ein Glas Weißwein trinken darf.

