Zum Glück erleben frische Feigen aktuell eine kleine Renaissance, denn die süßen Früchte mit ihrer zurückhaltenden Säure haben es verdient. Oft als langweilig abgestempelt und schwierig zu verkaufen, da sie ein extrem kurzes Verfallsdatum haben, finden die Energiebomben wenige Abnehmer.

In der Genusswelt vollzieht sich aktuell aber ein genereller Wandel, Foodies nennen sich wieder Gourmets und kulinarische Klassiker werden wiederbelebt. Fast vergessene Produkte werden wieder ausgebuddelt, und da passen Feigen mit ihrem orientalischen Liebreiz ganz gut ins Bild. Sie sind zwar im strengen Sinne nicht regional, aber immerhin so saisonal wie Erdbeeren und Spargel, und im Südwesten Deutschlands findet man doch einige Feigenbäume, nicht selten am Rande von herrlichen Weinreben.

Jede Woche schreibt unser Koch Felix Hanika für uns seine Rezepte der Woche auf. Cachete Jack für Berliner Zeitung am Wochenende

Älter als Getreide

Feigen begleiten uns schon eine ganze Weile, wahrscheinlich sind sie die älteste Kulturpflanze der Menschheit, sogar älter als Getreide. Das bestätigen aktuelle Funde einer israelisch-amerikanischen Forschergruppe im Jordantal bei Jericho. Aufgrund ihres hohen Zuckergehalts sind die Früchte getrocknet, sehr lange haltbar und waren stets eine überlebenswichtige Energiequelle in Zeiten der Not, sowohl für Mensch als auch für Vieh. Zudem sind Feigenbäume recht anpassungsfähig und gewisse Sorten bilden auch unbestäubt Früchte aus – alles Eigenschaften, die es unseren Vorfahren einfach machten und ein gewisses Maß an Sicherheit garantierten.

Getrocknet, auf eine Schnur gefädelt und zu Ringen gebunden, waren Feigen schnell eine attraktive Handelsware, und genau so bekommt man sie heute noch auf den Märkten des Nahen Ostens. Verpackt in schöne Holzschächtelchen findet man sie auch in guten Geschäften in Deutschland, und dann üben die nach Sommernacht duftenden Trockenfeigen eine unverschämte Anziehungskraft aus. Die will man dann einfach haben, denn sie verleiten zum Träumen von tausend und einer Nacht.

Im Laufe der Jahrhunderte haben wir uns einiges einfallen lassen, bekannt ist selbstverständlich der original Tessiner Feigensenf. Unverständlicherweise von einigen Gourmets verschmäht. Aber auch Feigenbrot, Feigenmarmelade, Feigenbalsamico, Feigeneis und so weiter bereichern unseren kulinarischen Kosmos. Clevere Köche nutzen auch die Blätter, der Sternekoch Alain Ducasse etwa gart den in die duftenden Blätter eingewickelten Fisch, was zugegebenermaßen nichts Neues in der provenzalischen Küche ist. Etwas innovativer sind Öle, aromatisiert mit Feigenblättern. Das Öl wird auf circa 65 Grad erhitzt und anschließend mit den Blättern püriert. Ziehen lassen und dann passieren, kühlen, fertig. Das nun leuchtend grüne Öl versprüht einen betörenden Duft und ist auch geschmacklich faszinierend. In Kombination mit vollreifen frischen Feigen, etwas fettem Quark, Pinienkernen und gehobelter roher Zucchini ein Sommernachtstraum!



Hier aber nun meine Rezepte für Sie, etwas Einfaches für daheim.

1. Feigensalat mit Mozzarella für 2 Personen

Zutaten: 3–4 Feigen, 2 Mozzarella di Bufala (alternativ Blauschimmelkäse oder auch Tofu), ca. 100 g Blattspinat, 1/2 Bund Basilikum, 1 Tasse Walnüsse, 4–5 EL Olivenöl, 2 EL Honig, 3 EL Balsamico, 1 TL Dijonsenf, Salz und Pfeffer, etwas Zitrone

Zubereitung: Zu Beginn bereiten wir unseren Arbeitsplatz vor, waschen alles und organisieren uns. Arbeiten Sie professionell, dann macht es mehr Spaß. Wir starten mit der Vinaigrette, diese machen wir mit einem Pürierstab. Zwei Feigen werden geschält, wir wollen nur das rote Fruchtfleisch. Ab damit in ein Gefäß und dann 1 Esslöffel Honig, 3 Esslöffel Balsamico, 4–5 Esslöffel Olivenöl, den Senf sowie Salz und Pfeffer dazu. Gegebenenfalls noch 1–2 Spritzer Wasser oder etwas von der Molke der Mozzarella hinzugeben, falls es zu dickflüssig wird. Alles pürieren, und fertig ist die Vinaigrette.

Das Basilikum zupfen wir und vermengen es mit dem Spinat, alles leicht mit einem Teil der Vinaigrette benetzen. Die Walnüsse einfach grob hacken. Zum Anrichten den benetzten Salat und das Basilikum auf die Teller geben, darauf kommen die frischen Feigen, die wir vierteln. Den Mozzarella zerpflücken wir in mundgerechte Stücke, ganz einfach mit der Hand. Walnüsse darüber, dann noch etwas Honig, den Rest der Vinaigrette und einen Spritzer Zitrone, etwas Pfeffer aus der Mühle. Fertig.

2. Feigentartelette (4 Stück)

Zutaten: 8–10 Feigen, 1 Packung Frischkäse (175 g), Zitronenzesten und Saft einer Zitrone, 2–3 EL brauner Zucker, 1–2 EL flüssiger Honig, 1–2 EL Mandelblättchen, Tarteletteböden (ca. 5–6 cm Durchmesser)



Zubereitung: Zunächst ein Hinweis. Profis backen die Böden eigentlich selber, Rezepte findet man online, aber ein gutes Fertigprodukt ist total in Ordnung. Patissiers werden jetzt mit mir schimpfen, denn das ist wirklich eine Abkürzung. Selber geben sie sich viel mehr Mühe, aber es soll heute einfach und effektvoll sein. Also: Wir starten mit der Tartelettefüllung. Dafür schälen wir zwei Feigen, wir wollen wieder nur das rote Fruchtfleisch haben. Wir zerdrücken es einfach mit einer Gabel und vermengen es dann mit dem Frischkäse, dem braunen Zucker und dem Abrieb einer halben Zitrone. Diese Creme streichen wir dann in die Tarteletteformen.

Die restlichen Feigen vierteln wir und marinieren sie vorsichtig mit dem Honig und zwei, drei Spritzern Zitronensaft. Dann auf den Tartelettes anrichten. Anschließend mit den Mandelblättchen und den restlichen Zitronenzesten garnieren. Fertig.



Felix Hanika: Koch aus Leidenschaft und Wahl-Mallorquiner, für den ein Pfund Butter sein Ein und Alles ist. privat

Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.