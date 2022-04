Berlin - Die Spargelzeit hat ja wieder begonnen. Auch vor dem Osterwochenende vergangene Woche sind die Menschen wieder alle zum Markt und in den Supermarkt gerannt, um ihn zu kaufen: den echten deutschen weißen Spargel. In Berlin wollen alle natürlich Beelitzer Spargel. In der Kurpfalz schwört man auf die weißen Stangen aus Schwetzingen und in Bayern kommt der beste Spargel aus Schrobenhausen und Abensberg. Auf rund 25.000 Hektar Land – die Fläche entspricht etwa der Größe der Forstwirtschaft der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis – werden in Deutschland jährlich weiße und grüne Spargelstangen angebaut. Ein riesiges Gebiet. Und es reicht trotzdem nicht aus, um den immensen frühjährlichen Hunger der Deutschen nach Spargel zu stillen.

Die Frage ist nur, mögen die Menschen diese weißen zerkochten Stangen wirklich oder ist es in Deutschland inzwischen so wie mit dem Panettone in Italien zu Weihnachten? Eigentlich kann man das Zeugs wegen seines leidlichen Geschmacks nicht leiden, aber: „Hey, das ist Tradition, also stopfen wir es uns trotzdem in rauen Mengen in die Futterluke.“ So wird es wohl sein. Und anstatt den fraglichen Trend einfach auslaufen zu lassen wie Schulterpolster, Miss-Sixty-Hosen und Autotelefone, wird von den schändlichen Medien noch fleißig Öl ins Feuer gegossen. Die Zeitungen und das Internet quillen jetzt über vor Spargelrezepten und irgendwelchen ausgedachten Geschichten dazu. Anstatt neuer frischer Ideen bekommt man jedes Jahr die alten ollen Rezepte wieder aufgetischt. Und die Clickbait-Schupsen sind sich auch nicht zu schade, dummes Zeug zu verbreiten.

Vor vier Tagen schrieb der Stern: „Er ist kein Trüffel, er ist kein Kaviar, kein Champagner und keine Auster. Aber Luxus ist er, der Spargel. Es kommt schließlich nicht von ungefähr, dass das Gemüse auch weißes Gold genannt wird.“ Liebe Kollegen in Hamburg. Das ist doch einfach totaler Quatsch, denn Spargel wuchert überall, auch neben dem Seitenstreifen der Schnellstraßen im Ruhrgebiet. Schäferhunde und andere Viecher nutzen die grünen Pinne gerne, um dagegen zu pinkeln. Gestern habe ich zwar gelesen, dass ein Kilo Spargel in dieser Saison so teuer ist wie noch nie und die Preise auf 20 Euro und mehr steigen können, aber das ist für mich eben keine schlechte Nachricht, sondern eine gute. Denn dann überlegen sich vielleicht ein paar Deutsche, vom Trend abzuspringen – und kaufen statt einem Kilo Spargel vielleicht ein schönes Stück Fleisch.

Auch Margarete Stokowski findet weißen Spargel eklig

2019 hat ja die feministische Kolumnistin des Spiegel, Margarete Stokowski, auch mal einen sehr kritischen Text über den Spargel verfasst. „Der Spargelkult ist als parareligiöse Praxis aus Deutschland nicht wegzudenken“, schrieb Stokowski in einem ihrer Texte für Spiegel Online. Für sie ist der gekochte Spargel der weiße alte Mann in der Küche, sorge bei seinem Anbau für prekäre Arbeitsbedingungen und diene als Dickpic-Ersatz.

Schön, dass junge woke Intellektuelle mir jetzt dabei helfen, den weißen Spargel aus unseren Küchen zu vertreiben. Sonst habe ich ja Klimaschützer und andere progressive Kräfte der neuen BRD immer gegen mich. Aber ich möchte noch weiter gehen als Margarete Stokowski, denn ich möchte den Spargel auf dem Gebiet der Kulinarik schlagen. Warum? Weil ich dieses Gemüse – den weißen Spargel, den keine Nation so abgöttisch liebt wie die verklemmten Deutschen (und ihr noch verklemmterer Anführer Olaf Scholz) –, aus tiefster Seele hasse und finde, dass es in der Form, in der es in Deutschland zubereitet wird, nicht verdient hat, alljährlich so bedingungslos gewürdigt zu werden. Es schmeckt nämlich einfach scheußlich.

Das ganze Desaster geht ja schon beim Anbau los. Wie viele Spargelfresser wissen eigentlich, wie weißer Spargel überhaupt wächst? Na? Er sprießt unter Luft- und Lichtabschluss in einem trostlosen Erdwall. Frische Luft und Licht? Fehlanzeige. Und so muffelt der Spargel unter der Erde eben so vor sich hin wie Menschen in einer ungelüfteten Plattenbauwohnung. Und wenn es zu kalt wird, schalten die Spargelbauern noch einen Ekelgang hoch und verkleiden die Erdwälle noch zusätzlich mit schwarzer Plastikfolie. Damit das Gemüse unter der Erde noch mal so richtig ins Schwitzen kommt, noch schneller wächst und immer früher im Jahr reif für den gierigen Konsumenten ist. Ich sage: Pfui!

imago/Passage Mag diese Frau wirklich gerne Spargel? Unser Autor sagt: Nein!

Die Rezepte der BRD: Eisbein, Schlachteplatte und Pilz-Rahm-Schnitzel

Denn ich finde, dass diese landwirtschaftliche Produktionsform an die Lebensbedingungen der frühen Bundesrepublik erinnert. Sie wissen schon, die Zeit, in der das Klischee des dicken Deutschen in Lederhose, der in der Gaststätte maßlos Schlachteplatten, Eisbeine, tranige Mettwürstel, gesottene Schweinebäuche oder Pilz-Rahm-Schnitzel in sich reinschaufelt, bis er fast platzt und der zu Hause nach dem Wirtshausgang gerne mal Frau und Kindern eine Watschn mitgibt, wenn die ihn beim Verdauen stören. Und für mich ist alles, was sich in dunklen, schlecht gelüfteten Räumen abspielt, einfach nur unheimlich. Nach außen hin war in den 50er- und 60er-Jahren ja alles immer ganz ordentlich und spießig angerichtet: Vater arbeitete und Mutter schmiss den Haushalt, der Opel Kapitän stand frisch geputzt und gewachst vor der Garage. Aber hinter der Fassade grummelte und gärte es.

Ich finde: Weißer Spargel schmeckt genau nach diesem toxischen Nachkriegsmuff. Vor allem, wenn man ihn achtlos mehr als eine halbe Stunde im siedenden Wasser so lange vor sich hin köcheln lässt, bis daraus ein kleiner Scheiterhaufen aus vollgesogenen, labberigen graugelben Stangen wird. Meine Mutter tat früher immer eine Scheibe Zitrone mit ins graue Kochwasser. Ein verzweifelter Versuch, dem grauen Gemüse ein bisschen Frische zu verleihen. Und dann liegen diese matschigen Stangen auf einer geerbten Spargelplatte von Oma. Viel Spaß beim Zerschneiden wünsche ich jetzt, denn Spargel ist wohl das einzige Gemüse, das auch noch im totgekochten Zustand so faserig und holzig ist, dass man es noch nicht einmal püriert irgendwelchen Astronauten im Weltall oder den ganz alten Großeltern im Altenheim anbieten möchte.

Und selbst wenn man versucht, nur die Beilagen zu essen, neben dem weißen Spargel schwimmen auf dem Teller dann noch andere totgekochte Accessoires. Kochschinken mit tranigem Fettrand, harte Eier, deren trockenes Eigelb schon einen blauen Rand hat, geschmolzene Butter und Sauce hollandaise von Thomy aus dem Tetrapack (unter anderem mit: modifizierter Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Aromen und Verdickungsmittel und allerlei Dingen, die mit E beginnen). Gerade diese synthetische Sauce hollandaise gerinnt ja schon nach Sekunden auf der Oberfläche. Es bildet sich eine Schicht, auf der man auch Ski oder eislaufen könnte. Bravo, so geht moderne Ernährung im 21. Jahrhundert!

imago/Jochen Tack Oben frisch und unter Tage muffelt und gärt es: Unter diesen beschaulichen Erdwällen gedeiht weißer Spargel.

Der Horror: Ein Landgasthof in Ostwestfalen zur Spargelzeit

Auch wenn es mir den Magen umdreht: Jedes Jahr muss ich dieses Ensemble (man will ja nicht unhöflich sein!) bei mehreren Mittags- und Abendessen über mich ergehen lassen. Ich fühle mich dabei schon nach dem ersten Bissen nicht nur körperlich wie ein alter Mann mit Inkontinenzproblemen. Denn schon nach dem ersten Gang zur Toilette habe ich das Gefühl, dass mein Körper um mehr als 50 Jahre gealtert ist. Gehen Sie mal zur Spargelzeit in einem Landgasthof in Ostwestfalen auf die Toilette. Davon werden Sie sich über Monate nicht mehr erholen. Da hilft dann auch kein „frischer, spritziger Riesling“ mehr. Denn die schwefelhaltige Carbonsäure, die der Spargel enthält, erzeugt einfach ein modrig-pelziges Ungefühl im Mund- und Rachenraum. Angeblich sollen ja Erdbeeren gegen den strengen Geruch helfen. Aber den Geschmack von Erdbeeren (im April und Mai kommen die aus Spanien und schmecken scheußlich und sind ganz schlecht fürs Klima) mit dem bitteren Nachgeschmack des verkochten Labbergemüses mischen? Das macht es ja wirklich noch schlimmer.

Wenn Sie auch so ein Spargelhasser sind wie ich, hilft in den Monaten von April bis Mai in deutschen Landen eigentlich nur ein Flug und ein Urlaub irgendwohin, wo man den weißen Spargel gar nicht wirklich kennt und schätzt. Nach Italien zum Beispiel. Oder aber Sie kaufen sich luftig gewachsenen deutschen grünen Spargel (der ist wirklich besser als der aus Chile und Spanien! Spanisches Gemüse sollte man eigentlich gar nicht mehr kaufen). Der ist für mich, ehrlich gesagt, ohnehin die viel edlere Variante. Vor allem, wenn Schaft und Köpfe so richtig quietschgrün sind. Machen sie den Quietschetest! Denn quietscht es nicht, kann grüner Spargel genauso labberig schmecken wie weißer. Also Achtung!

Am besten schmeckt er mir sanft angebraten mit gesalzener Butter, Olivenöl, viel Zitronenabrieb und einer Prise Baskenpfeffer. Auf dem Teller kann man ihm dann mit ordentlich fein geriebenem Pecorino oder Parmesan eine frische und mediterrane Note verleihen und mit einem schönen Spiegelei den nötigen Nährwert verpassen. Fertig sind die Asparagi alla Milanese. Und das schmeckt dann auch nicht nach altem Mann. Sondern nach Wiese, Sonne, Sommerurlaub am Meer und natürlich nach Aufbruch und Zukunft. Und nicht nach Wirtschaftswunder, Opel Kadett und Kaugummis aus dem Automaten.

