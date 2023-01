Der große Tapas-Test: Das sind die besten Spanier in Berlin

Unser Autor muss es wissen: Er hat nicht nur fünf Jahre in Barcelona gelebt, sondern dort auch Tapas-Touren angeboten. Hier schreibt er, wo es in Berlin am besten schmeckt.

Dass Tapas spanische Kleinstspeisen sind, hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch was bedeutet das Wort eigentlich? „La tapa“ heißt auf Deutsch „Deckel“: Der Legende nach sollen Tapas in Andalusien entstanden sein, in den Weinbars. Die gastfreundlichen Wirte legten auf das Glas der Gäste immer einen Deckel, damit nichts hineinfallen kann. Und weil ein leerer Deckel so traurig aussah, kam darauf eben ein Happen aus der Küche. Oliven, Sardinen oder mal ein Stückchen Tortilla – die „tapa“ war geboren!