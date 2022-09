Angebissen? Das erste Mal das eigene Abendessen angeln

Unser Autor isst gerne Fisch, will aber keine Tiefkühlware mehr. Aber ist es so einfach, den Fisch selbst zu angeln und zu töten? Ein Selbstversuch.

Einen Fisch selbst aus dem Wasser ziehen? Ihn töten und anschließend in der Pfanne braten? – Würde ich das über mich bringen? Wäre der Geschmack gar ein anderer? Nach langem Überlegen will ich mich auf das Experiment einlassen und probieren, ob ich das als Tiefkühl-Kunde hinbekomme. Ich werde angeln gehen.

Für das Vorhaben gibt es bereits ganze Bücher wie „Angeln für Einsteiger“ oder „Angeln für Ahnungslose“, und das Netz quillt über vor Anleitungen. Von den Angel-Fachmagazinen ganz zu schweigen. „Jeder leidenschaftliche Angler spürt die Spannung, wenn die Pose wackelt und sich dann wie von Geisterhand in Bewegung setzt“, schreibt Angelexperte Jan Pusch vom Magazin Blinker nicht ganz ohne Pathos. Und dann: „... ein Biss! ... Dieser Moment ist beim Angeln Adrenalin pur.“ Ich bin gespannt, ob ich diese Abenteuerlust auch so empfinden werde.

Alles muss seine Ordnung haben

Als Ort für den Fischfang wähle ich den Grimnitzsee bei Joachimsthal, ein fischreiches Gewässer im Biosphärenreservat Schorfheide: Nur maximal zehn Meter tief, dafür aber mehrere Kilometer in der Ausdehnung. Natürlich gibt es hier auch einen passenden Verein namens Angelverein am Grimnitzsee. Dort frage ich an, ob ein erfahrener Angler mir bei meinem Jungfernangeleinsatz zur Seite stehen könnte. „Kein Problem“, antwortet man, aber erst müsse ich eine „Nachweiskarte zur Fischereiabgabe“ erwerben, Kostenpunkt zwölf Euro pro Jahr. Die bekomme ich online und auf dem Handy. Da Boote – außer Ruderboote – auf dem Grimnitzsee verboten sind, ist nicht zu erwarten, dass dieser Nachweis kontrolliert wird, aber alles muss ja seine Ordnung haben. Neben der Nachweiskarte ist noch ein Angelschein notwendig, den besorgt dankenswerterweise der Angelverein.

Um Punkt sechs Uhr am Morgen treffe ich mich mit dem Jugendwart des Vereins, Carsten Stanke. Die Sonne ist gerade dabei, den malerischen Dunst über dem stillen, kreisrunden See aufzulösen. Am Steg hinter dem Schilfufer liegen alte Ruderboote aus Holz dicht an dicht, zwei weiße Schwäne schwimmen majestätisch in Ufernähe, ein perfekter Anglermorgen. Ein bisschen mulmig ist mir trotzdem zumute, schließlich soll ich lebende Tiere hier herausholen.

Der Autor bei seinem ersten Angeltrip auf dem Grimnitzsee. Dirk Engelhardt

Ich erfahre, dass Angeln kein billiges Hobby ist. Allein für das Angelzubehör für seinen Sohn zahlt Stanke jedes Jahr rund 1000 Euro. Wobei der Angelexperte unter den 69 Mitgliedern des Angelvereins zu denen zählt, die gar keinen Fisch essen, also nur aus Liebe zum Hobby angeln. Als Erstes muss die Angel präpariert werden. Dazu hat Stanke einen gepolsterten Hocker, auf dem er im Boot beim Angeln sitzt. Dieser Hocker hat viele Schubladen, in denen die Bauteile stecken, mit denen die Angel zusammengebaut wird.

„Dafür gibt es bei YouTube gute Anleitungen“, verrät Stanke, der weiß, dass diese kleinteilige Montage für Anfänger nicht ganz einfach ist. Angel und Bauteile kommen aus Japan, dort würden, so Stanke, einfach die besten Angeln gebaut. Die Prozedur nennt sich „Freilaufposen-Montage“. Dabei wird erst ein Posen-Stopper auf die Hauptschnur gefädelt (die ist übrigens 350 Meter lang!), dann kommen Perle, dann Pose (das ist der Schwimmer), dann Klemmbleie, dann Wirbel, Karabiner, Vorfach und ganz zum Schluss der Haken mit dem Köder. Überschüssige Schnur beißt Stanke einfach ab. Für die Montage muss die Schnur manchmal befeuchtet werden, das geht am einfachsten mit Spucke.

Karpfen, Hecht, Flussbarsch, Aal, Brachse, Rotfeder und Zander

Die meisten Teile gibt es in verschiedenen Größen, denn die Angel muss abgestimmt sein auf verschiedene Fischgrößen, auf verschiedene Tiefen und anderes mehr. Gut, dass ich einen Fachmann dabeihabe, denn allein wäre ich mit diesem Technikbaukasten verzweifelt. Der Vorteil beim Angeln vom Boot aus ist der, dass die Angelrute nicht so lang sein muss wie beim Angeln vom Ufer aus.

Im Grimnitzsee gibt es Karpfen, Hecht, Flussbarsch, Aal, Brachse, Rotfeder und Zander. Doch Stanke, der schon länger hier angelt, relativiert: Im Vergleich zu der Zeit, als er mit dem Angeln anfing, hat sich der Fischbestand im See um rund die Hälfte reduziert. Der Berufsfischer, dessen verfallene Gebäude noch am Ufer stehen, arbeitet hier schon lange nicht mehr. Wie in den meisten Naturseen in Brandenburg ist der Fischbestand rückläufig.

Dass ich zum ersten Mal angele, stimmt übrigens nicht ganz – ich habe im Jahr 1988, als ich als Jugendbetreuer in einem Zeltlager in Nashville, Indiana, arbeitete, schon mal eine Angel ins Wasser eines Sees im Brown County State Park gehalten. Das war nichts weiter als ein Stock aus Holz mit einer Schnur daran und einem Haken. Nach wenigen Minuten war ein Fisch dran. Allerdings ging der Haken durch sein Auge, und ich konnte den Fisch nicht vom Haken bekommen – seitdem hatte ich um das Angeln einen großen Bogen gemacht.

Jetzt also ist die Profi-Angel fertig, und zusammen mit Ködern wie Maiskörnern und lebenden Fleischmaden wird sie auf das Boot verladen. In die Box mit den herumkriechenden Maden hat Stanke noch Madenreiniger gegeben, sonst würde das zu sehr stinken, bemerkt er. Damit die kilometerweite Strecke nicht gerudert werden muss, klemmt er einen kleinen Elektromotor an das Boot – dafür hat der Verein eine Sondergenehmigung. Fünf Minuten Fahrt, dann wird geankert. Die „Anker“ besteht aus Teilen von Eisenbahnschienen, tun aber ihren Dienst. Vor dem Angeln werfe ich erst einmal Futter ins Wasser, um die Fischschwärme anzulocken.

Der Autor und sein erster Fang: eine Plötze, auch Rotauge genannt. Dirk Engelhardt

Das „Futter“ ist ein gelbes Pulver in einem Eimer, das sich zu einer Art Schneeball formen lässt und dann ins Wasser geworfen wird. Es heißt „Method Mix mit natürlichem Bananenaroma und Fischaroma“ und riecht komisch, leicht chemisch. Dann stecke ich drei Maden auf den Haken, was gar nicht so einfach ist, und werfe die Angel aus. Am Schwimmer soll ich sehen, ob ein Fisch anbeißt. Der Schwimmer bleibt ruhig, selbst dann, wenn ich die Angel hin- und herbewege. Zeit, über den herrlichen See zu blicken, die Möwen zu beobachten und zu meditieren. Stanke erzählt von seinem Job als Fahrlehrer und warum er das ruhige Angeln als Ausgleich so schätzt.

Zwei Dutzend Fische im Kescher

Nach einer Viertelstunde werden die Anker eingeholt, wir sollten es besser an anderer Stelle versuchen. Doch auch bei Ankerplatz Nummer zwei beißt kein Fisch an, das leckere Futter verfehlt seine Wirkung und sinkt auf den Grund. Stanke will es in der Seemitte, wo es am tiefsten ist, versuchen. Und tatsächlich – hier scheinen sich die Fische zu versammeln. Schon nach ein oder zwei Minuten beißt der erste Fisch an meiner Angel an. Ich müsse jetzt ruckartig ziehen und dann die Schnur hochkurbeln, lautet die Anweisung. Tatsächlich hole ich einen wunderschönen Fisch hoch, eine Plötze.

Die Plötze ist ein Weißfisch, auch Rotauge genannt, lese ich später nach. Flosse und Schwanz sind rötlich, der Körper glänzt silbern. Der Fisch zappelt ein wenig, und ich umfasse den glitschigen Fisch mit der Hand und friemele den Haken aus dem Mund. Dann werfe ich ihn in den bereitstehenden Setzkescher, der viereinhalb Meter tief in den See hineinragt, so, wie es vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Und dann geht es Schlag auf Schlag – ein Fischschwarm scheint am Seegrund, wo der Haken liegt, zu sein. Im Minutentakt beißen die Fische an, die größten um 30 Zentimeter. Manche zappeln stärker am Haken, manche weniger. Bei manchen lässt sich der Haken schwer aus dem Maul bekommen, wenn er zu tief gerutscht ist. Am Ende schwimmen über ein Dutzend Fische im Kescher. Zwei, die ich mit nach Hause nehmen will, tötet Stanke für mich mit einem gezielten Schlag auf den Kopf und mit einem Messerstich ins Herz.

Jetzt bin ich doch froh, dass der Angeltag beendet ist. Zu Hause entschuppe ich meine „Beute“, entferne die Innereien und brate sie nach einem Rezept aus dem Internet. Das Fleisch ist weiß und schmeckt sehr gut, allerdings hat das Rotauge mehr Gräten als andere Fische. Mitglied im Angelverein werde ich nicht.