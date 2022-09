Berlins (bestes) japanisches Restaurant ist nicht in Mitte, sondern in Köpenick Bei Kumami fühlt man sich erst wie ein Huhn auf der Stange. Nach ein paar Sake wird es lustig. Schließlich isst man hier bei einem der besten Japaner Berlins. Jesko zu Dohna

Im Kumami sitzt man an der Bar wie in Kyoto. Ein so liebevolles und weltgewandtes Restaurant würde man in Köpenick nicht erwarten. Kumami

Berlin -Ein paar von Ihnen, liebe Leser, wohnen wahrscheinlich in Köpenick. Dem zugezogenen Leser ist dieser Stadtteil hingegen - außer vielleicht der Große Müggelsee von einer Bootsfahrt - fast gänzlich unbekannt. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht für Sie – wir haben viele Zuschriften bekommen, dass wir auch Restaurants östlich des S-Bahn-Rings rezensieren, endlich ein paar Perlen in diesem schönen Stadtteil zu suchen. Und wir fangen gleich mal mit dem wohl speziellsten und vielleicht sogar besten Restaurant in Köpenick an. Das Kumami.