Zur Krönung von Charles: Ein edles Quiche-Rezept nicht nur für das Königreich

Am 6. Mai wird König Charles gekrönt. Der Monarch möchte, dass sein Volk an diesem Tag gut isst. Wir haben die Coronation Quiche nachgekocht und probiert.

Am 6. Mai 2023 ist es soweit, endlich wird Charles Philip Arthur George Windsor so richtig und ganz offiziell mit allmöglichem Tamtam und Salbung zum König des Vereinigten Königreichs und der 14 Commonwealth Realms gekrönt.

Mein lieber Herr Gesangsverein, das wird eine ziemliche Sause, da hat man sich im Buckingham Palast ganz schön was einfallen lassen. Das letzte Mal gab es einen solchen Aufwand ja 1953 zur Krönung von Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey. Vieles wird natürlich neu sein, anderes wird beibehalten werden. Die britischen Monarchen sind auch wegen dieser Anpassungsfähigkeit nach dem Ersten Weltkrieg nicht geköpft oder verbannt worden.

Charles’ zweite Frau Camilla wird auch gleich zur Königin gekrönt. Ein Vorgang, den es bei der Queen nicht gegeben hätte. Es hat sich schon jetzt einiges geändert. Charles sieht zwar ziemlich klassisch und manchmal ein bisschen altmodisch aus, aber er ist eigentlich ziemlich modern und im Herzen sogar ein Anti-Royalist.

Wegen Charles kann man in England gut essen

Außerdem hat das Königreich ihm maßgeblich zu verdanken, dass man auf den Britischen Inseln inzwischen sehr gut essen kann. Auch wenn Charles – was Natur angeht – ein bisschen esoterisch ist und statt Monarch auch Waldorfschullehrer sein könnte, gibt es in seiner Heimat dank seiner Initiativen in der Landwirtschaft nun überall farm to table, Gastropubs und tolle Restaurants.

Lange galt englisches Essen in Europa als ungenießbar. Heute kann man in England teilweise aber viel besser essen als in Deutschland. Jeder, der schon mal einen Ausflug ins Brandenburger Umland gemacht hat, kennt die grauenvollen Fleischwurst-Gulasch-Gerichte.

Charles und Camilla sind so begeistert von Natur, Gemüse und gesundem Essen, dass sie zur Krönung sogar ein Rezept mit ihren Untertanen teilen. Gemeinsam haben die beiden sich etwas ganz Besonderes für ihr Volk einfallen lassen: Alle feiern gemeinsam, und es gibt so eine richtig leckere Quiche, die „Coronation Quiche“. Dabei handelt es sich um eine einfache und schnell zuzubereitende herzhafte Torte, die man kalt, warm oder verkatert essen kann.

Ein Rezept für Gartenpartys und Straßenfeste

Auf der Seite des Buckingham Palastes heißt es dazu: „A deep quiche with a crisp, light pastry case and delicate flavours of spinach, broad beans and fresh tarragon“. Es handelt sich also um eine Quiche mit Geschmackstiefe, einem knusprig-leichten Teig und delikaten Aromen von Spinat, Saubohnen und Estragon, entwickelt vom königlichen Chefkoch Mark Flanagan.

Das Rezept liefert der Hof natürlich gleich mit, hoch offiziell auf der Webseite der britischen Royals findet man es inklusive Videoanleitung. Um die Krönung des neuen Monarchen richtig zu feiern, sollen also alle zu Hause diese eine Quiche backen und es dann gemeinsam mit Verwandten, Freunden und Nachbarn mal so richtig krachen lassen.

Wir sind begeistert und fragen uns, ob Harald Schmidt, öffentlich bekennender Royalist, am 6. Mai wohl diese Quiche vor der Flimmerkiste verspeist. Und vor allem: Wir kosten vor. Schmeckt diese Quiche?

Krönungsrezepte haben eine lange Tradition

Aber zuerst ein Blick in die Geschichte: Wir erfahren, es steckt mehr hinter dem sogenannten Coronation Dish als ein schöner Einfall des Königspaares. Auch zur Krönung von Elisabeth II. im Jahr 1953 gab es bereits ein offizielles Krönungsgericht. Damals war es Huhn, indisch inspiriert und sowohl heiß als Curry oder kalt als Sandwichbeilage oder als Salat genießbar.

Und auch vor Elisabeth II. gab es offizielle Gerichte. Die Tradition stammt aus der Zeit von William IV., der 1830 auf das ansonsten übliche Festmahl in der Westminster Hall anlässlich der Krönung verzichtete. Er war gemäßigter und bescheidener und empfand das Festmahl seines Vorgängers mit 1634 Gästen und Hunderten servierten Gerichten als maßlos und überheblich.

Zumal Archivaufzeichnungen zeigen, dass es circa 250.000 alte Pfund Sterling gekostet hat, was heute etwa 27 Millionen Pfund entspricht. Ein stolzer Preis für ein Land, dem es wirtschaftlich derzeit nicht besonders gut geht.

Charles und Camilla lieben vegetarische Gerichte

Vor Charles III. gab es also schon andere Monarchen, die die Monarchie entschlacken und volksnäher gestalten wollten, und im Laufe der Geschichte entwickelte sich die eigentlich ganz liebenswürdige und Gemeinschaft schaffende Idee des „Coronation Dish“. Königin Camilla ist heute sogar Schirmherrin der Big Lunch Initiative, welche zu bedeutenden Anlässen im Vereinigten Königreich und im Commonwealth gemeinschaftliche Festessen und Straßenfeste organisiert und die nun auch zur Krönung kräftig die Werbetrommel rührt.

Das Ganze schafft doch irgendwie Gemeinschaft. In Europa gibt es immer weniger Straßen- und Nachbarschaftsfeste. Vor allem mit steigendem Wohlstand bleiben die Menschen lieber im kleinen Kreise unter sich oder gar ganz allein zu Hause. Wie schade, denn die wenigen Feste, die es noch gibt, sind vollends kommerzialisiert.

Warum also nicht auch mal ein Rezept zum Tag der deutschen Einheit? Jeder bereitet daheim was vor und man trifft sich an Bierbänken auf der Straße und besäuft sich. In vielen spanischen und italienischen Dörfern findet so etwas alljährlich statt, oft sogar ohne speziellen Anlass. Noch besser, finde ich.

Bevor wir zum Rezept kommen, noch eine kurze Beurteilung der Zutaten. Man kann sich schon fragen, was ein französischer Evergreen am britischen Krönungstag auf dem Tisch soll. Vor allem, da liebenswürdige kulturelle Feindseligkeiten zwischen Briten und Franzosen Tradition haben. Mit seiner Entscheidung tritt Charles III. jedoch in die Fußtapfen seiner Vorfahren, die die Menüs stets auf Französisch verfassten und deren Köche fast ausschließlich Franzosen waren.

Die Coronation Quiche schmeckt wunderbar

Sogar der sagenumwobene Empire Christmas Pudding, den Georg V. seinem Volk 1927 zu Weihnachten empfahl, wurde von einem Franzosen entwickelt. Potzblitz, man glaubt es kaum. Vielmehr sollte aber auch eine Speise gefunden werden, welche die gesamte Bevölkerung des ehemaligen Weltreiches integriert und die nicht zu sehr mit der doch schwierigen Kolonialgeschichte des Königreichs in Verbindung gebracht wird.

Zuletzt ist Charles III. selber ein Verfechter pflanzenbasierter Ernährung. Liest man das so, dann vergisst man doch ganz schnell den schnippischen und sarkastischen Unterton unserer Einleitung und fasst vielleicht sogar den Entschluss, am 6. Mai tatsächlich eine Coronation Quiche zu backen.

Passt ja eigentlich auch gut zur Jahreszeit, und mit etwas Cider, also sprudeligem britischen Apfelwein, erträgt man auch die Übertragung des Ganzen inklusive des Gefasels der Kommentatoren. Ach, eine Sache habe ich ganz vergessen. Sie wollen wahrscheinlich noch wissen, wie die Coronation Quiche schmeckt, oder? Wunderbar! Eine sehr schöne Kombination.

Zutaten: Für den Teig: 125 g Mehl, eine Prise Salz, 25 g gewürfelte kalte Butter, 25 g Schmalz, zwei Esslöffel Milch. Alternativ: ein 250-g-Block fertiger Mürbeteig. Für die Füllung: 125 ml Milch, 175 ml Doppelrahm, zwei mittelgroße Eier, ein Esslöffel gehackter Estragon, Salz und Pfeffer, 100 g geriebener Cheddar-Käse, 180 g gekochter Spinat (leicht zerkleinert), 60 g gekochte Sau- oder Sojabohnen.

Zubereitung: Um den Teig herzustellen, Mehl und Salz in eine Schüssel sieben, die Fette hinzufügen und die Mischung mit den Fingerspitzen verreiben, bis eine sandige, brotkrümelartige Konsistenz entsteht. Dann die Milch nach und nach zugeben und die Zutaten zu einem Teig verarbeiten. Abdecken und 30 bis 45 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Nun die Arbeitsfläche leicht mit Mehl bestäuben und den Teig zu einem Kreis ausrollen, der etwas größer ist als die Oberseite der Form und etwa fünf Millimeter dick. Dann die Form mit dem Teig auslegen und darauf achten, dass keine Löcher entstehen, da sonst der Teig auslaufen könnte. Abdecken und weitere 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Die Backform mit Backpapier auslegen, Backbohnen in den Boden hineingeben und 15 Minuten lang blind backen, bevor das Backpapier und die Backbohnen entfernt werden. Dann die Ofentemperatur auf 160 Grad reduzieren.

Milch, Sahne, Eier, Kräuter und Gewürze miteinander verquirlen. Die Hälfte des geriebenen Käses in den blindgebackenen Boden streuen, den gehackten Spinat, die Bohnen und die Kräuter darauf verteilen und dann die flüssige Mischung darübergießen.

Bei Bedarf die Mischung vorsichtig umrühren, damit sich die Füllung gleichmäßig verteilt, aber darauf achten, dass der Teigboden nicht beschädigt wird. Den restlichen Käse darüberstreuen. In den Ofen schieben und 20 bis 25 Minuten backen, bis der Teig fest und leicht golden ist.

