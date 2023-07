Kein Sorge, es wird nicht lange um Diäten gehen. Aber ich kenne tatsächlich jemanden, der sich angewöhnt hat, nur einmal am Tag zu essen. Ein einziges Mal! Schon bei dem Gedanken, was der arme Mann alles verpasst, wird mir flau: Frühstück, Mittagessen, Snacks zwischendurch und schließlich ein Abendessen – all das fusioniert zu einem einzigen Mahl. Er isst immer um 17 Uhr, dafür alles, was er mag.