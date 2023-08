In einer Osteria in Triest hatte ich vor einigen Jahren mal einen perfekten Teller Pasta: Spaghetti mit Stracciatella, also dem sahnigen Kern der Burrata, gehackten Pistazien und Bottarga. Bei letzterem handelt es sich um getrockneten, gesalzenen Fischrogen, meist von der Meeräsche, manchmal aber auch vom Thun- oder Schwertfisch, der, ähnlich wie Parmesan, zum Schluss über den Teller gestreut wird. Stracciatellasüchtig war ich schon vorher, seit meiner Triestreise steht ein Gläschen Bottarga im Kühlschrank.