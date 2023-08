Gesund für Kinder kochen: Wenn der kleine Hunger kommt

Es ist eine Eigenart, für die die Deutschen im Ausland belächelt werden: die Kinderkarte in Restaurants. Leider ist sie auch ein Produkt unserer Exportnation, denn man findet sie mittlerweile auch dort, wo Deutsche gerne Urlaub machen. Die geschäftstüchtigen Gastronomen in den Urlaubsregionen wollen es den Touristen natürlich recht machen – und der frittierte Graus, mit dem die Kleinen abgespeist werden, ist schnell gemacht und ein solides Geschäft.

Der Restaurantbesuch mit Kindern hat das Potenzial zu spalten

Auch die Eltern wollen ja die freien Tage genießen und lassen, was das Essen der Kinder angeht, deutlich mehr durchgehen als daheim. Um Geschrei und Tohuwabohu zu vermeiden, gibt es dann vermeintlich unkomplizierte Kinderkost, während am Tisch Peppa Pig & Co. über die Tablets flimmern. Hauptsache, die Kinder sind still und der Wein ist kalt.

Ob im Urlaub oder daheim: Der Restaurantbesuch mit Kindern hat das Potenzial zu spalten. Etwa 50 Prozent der Deutschen, so ergab eine Umfrage der Burgerkette Peter Pane, sind genervt von Kindern in Restaurants. Auch die Eltern selbst sind oft gestresst – und nicht selten besorgt über das zwar kindgerechte, aber ungesunde Essen. Ungefähr ein Drittel der Eltern, so eine weitere Umfrage, hat Angst, dass ihre Kinder im Restaurant nicht gesund genug verköstigt werden; ihnen stehen gerade einmal acht Prozent gegenüber, die die Auswahl an gesunden Kindergerichten in der Gastronomie als ausreichend empfinden. Zieht man Bilanz, ist es ein erbärmliches Ergebnis: genervte Gäste, gestresste Eltern, ungesundes Kinderessen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Jede Woche schreibt unser Koch Felix Hanika für uns die Rezepte der Stunde auf. Cachete Jack für die Berliner Zeitung

Die Industrie hat sich viel Fantasievolles einfallen lassen – von Dino-Nuggets über Piratenteller und Cowboy Burger bis zur Tomatenschlange –, und oft weiß niemand so recht, was drinsteckt. Weise Ratschläge halten die Produzenten und Großhändler auf ihren Webseiten trotzdem bereit: Was Kindern schmeckt und wie man sie im Restaurant stillhält, wollen sie am besten wissen – eigentlich eine echte Unverschämtheit!

Im europäischen Ausland ist man oft pragmatischer, dort essen die Kinder einfach mit, kein extra Aufwand, und so lernen die Kinder die heimische Küche von früh auf kennen. Stellen Sie sich mal eine italienische Familie in einem schönen Restaurant vor – und der Kellner empfiehlt einen Cowboy Burger für die Bambini. Was glauben Sie, was da wohl los wäre?

Die Industrie hat sich viel Fantasievolles einfallen lassen zum Beispiel Dino-Nuggets. bhofack2/IMAGO

Viel besser als auf den Speisekarten der Restaurants sieht’s übrigens auch in vielen Schulkantinen nicht aus. Anders im benachbarten Ausland: Ein Bekannter von mir arbeitete eine Zeitlang in Toulouse; seine Kinder bekamen in der staatlichen Grundschule zum Beispiel Gemüsetarte, Stubenküken mit Spargel, Lamm mit Bohnenragout und marinierte Waldbeeren kredenzt. So geht’s also auch …

Zu viel Fett, wenig Nährstoffe und auffallend häufig rotes Fleisch

In Deutschland indes untersuchte ein Forschungsteam der Uni Heidelberg 2019 knapp 1900 Kindergerichte auf deutschen Speisekarten. Das Ergebnis: Die Gerichte enthielten meistens zu viel Fett, wenig Nährstoffe und auffallend häufig rotes Fleisch. Bei mehr als der Hälfte der Gerichte gab es Pommes dazu – Vollkornprodukte fanden die Forschenden kein einziges Mal. Das Resümee: „Überwiegend ungesund“.

Das ist wissenschaftlich und eher diplomatisch formuliert. Aber machen wir uns nichts vor: Was wir unseren Kindern auftischen, ist katastrophal. Aktuelle Studien verschiedener Krankenkassen zeigen ja, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit krankhaftem Übergewicht deutlich steigt. Ein offensichtlicher Zusammenhang.

Warum sich da nicht wenigstens die deutschen Spitzengastronomen vereinen, um etwas zu tun, ist mir schleierhaft. Es gibt doch ausreichend Köchinnen und Köche mit großer Reichweite – warum kochen sie im Fernsehen immer nur um die Wette? Macht doch mal was Sinnvolles! Jamie Oliver hat es im Vereinigten Königreich vorgemacht: Er hat seine Reichweite genutzt und das Thema Schulessen beackert, ein wichtiges Thema dort, da viele Kinder in den Schulen zu Mittag essen.

Die Ergebnisse von Olivers Engagement waren durchweg positiv. Und das entsprechende TV-Format des Kochs war spannend und unterhaltsam; es erinnerte eben nicht an einen schnöden Marktcheck vom TÜV. Der damalige englische Premierminister Tony Blair und sein Staatssekretär Alan Johnson haben sich daraufhin übrigens mit Jamie Oliver getroffen, und es wurde ein 280 Millionen Pfund schweres Paket geschnürt, um die Schulkantinen des Landes auszubauen und das Personal entsprechend zu bilden. Well done!

Ich will Ihnen wenigstens ein einfaches Rezept für daheim empfehlen, eines für Kinder und für Erwachsene. Was es in Zukunft auf den Kinderkarten ihrer Restaurants gibt, dass müssen die Gastronomen entscheiden. Aber: Wo Sie essen gehen und was Sie Ihren Kindern bestellen – das entscheiden Sie.

Vollkornpenne. rtsubin/imago

Vollkornpenne mit Suppengemüse, Erbsen und Hühnerhack

Zutaten für 4 Personen (2 Kinder und 2 Erwachsene): eine Packung Vollkornpenne, eine Karotte, 1/8 Sellerie, 1/4 Lauch, eine Tasse tiefgekühlte Erbsen, 300 g Hühnerhack (wenn Sie kein Hühnerhack bekommen, dann hacken Sie zwei Brüste selbst. Das geht schneller, als man denkt!)

Zubereitung: Die Vollkornpenne in leicht gesalzenem Wasser al dente kochen, das Gemüse in kleine Würfel von etwa einem Zentimeter Durchmesser schneiden, die Kräuter fein hacken. Anschließend das Hack in einer Pfanne andünsten, leicht salzen und pfeffern. Ist es gar, aus der Pfanne holen und zur Seite stellen.

Anschließend das Gemüse garen, am besten in etwas Pflanzenöl. Regelmäßig durchschwenken und ab und an einen Spritzer Wasser zugeben, das hilft dabei, das Gemüse zu garen, und es röstet nicht zu stark. Dann die Erbsen dazugeben, gefolgt von der Pasta und dem Hühnerhack. Alles durchschwenken und gemeinsam erwärmen. Schließlich abschmecken und die Kräuter drüberstreuen. Wer mag, gibt noch einen Spritzer Sahne oder Tomatensoße hinzu – fertig!

Felix Hanika: Koch aus Leidenschaft und Wahl-Mallorquiner, für den ein Pfund Butter sein Ein und Alles ist. Felix Hanika

Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.