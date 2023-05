So-Zi ist die Grundlage des österreichischen Sommers

Kürzlich schrieb ich an dieser Stelle über die Abwesenheit der Kasnudel in der Hauptstadtgastronomie und bekam prompt den Leserhinweis, die gebe es sehr wohl, nämlich bei Josl. Danke! Dasselbe könnte heute wieder passieren.

So-Zi klingt, wie ich finde, nach Studierendenparlament, meint in Wahrheit aber die eine Sache, auf welcher der österreichische Sommer fußt: Soda-Zitron. Vor meinem Umzug kannte ich nur Makava (die Austro-Antwort auf Club Mate) und Almdudler (wovon meine Mama behauptet, es habe früher viel mehr nach Wiesenkräutern geschmeckt, obwohl die Rezeptur anscheinend seit 1957 nicht geändert wurde).

In den ersten Wiener Jahren hielt ich mich brav an die Anweisung des damals regierenden Bürgermeisters, der gegen den Sommerdurst allen Ernstes das Spritzer- also Weinschorletrinken empfahl, gerne auch schon mittags. Jetzt, als Nüchterne, freue ich mich über das sogenannte Jugendgetränk Soda-Zitron, immer ohne e, ein bevorzugt im Halbliterglas serviertes Sprudelwasser mit frisch gepresstem Zitronensaft.

Früher hätte ich Mineralwasser gesagt, seit ich an einer Wasserverkostung teilnahm, weiß ich, dass nicht jedes Mineralwasser Kohlensäure hat. Soda also, nicht aus der Vöslauer-Glasflasche, sondern aus einem neben dem Zapfhahn angebrachten Spritzapparat. Bleibt das Vitamin C. Eine als Foodscout arbeitende Bekannte ging die Sache mal systematisch an und stellte fest, dass selbst in ambitionierten Restaurants gelegentlich auf ein Konzentrat zurückgegriffen wird. Da bleibt mir doch glatt der Kaspressknödel im Hals stecken! Es muss natürlich frisch gepresster Saft sein, leicht erkennbar an den im Glas umherravenden Fruchtfleischstückchen.

Soda-Zitron ist eine sichere Sonnenbank, egal, ob auf der Liegewiese des Krapfenwaldlbads – googeln Sie mal, schönster Blick Wiens – einer Almhütte oder im Schanigarten. Trotz Eigengeschmack ein passabler Essensbegleiter, der außerdem, Grüße gehen raus an die Ernährungsberaterin, voller Antioxidantien steckt und für eine bessere Eisenaufnahme sorgt. Als Nicht-Essensbegleiter löscht es extrem gut den Durst. Bleibt die Frage: Warum haben wir das in Deutschland nicht?

Christoph Amend, Zeitpulsmesser und Chefredakteur des Zeit-Magazins, machte in seinem Newsletter bereits auf diesen Missstand aufmerksam. Wenn ich mich recht erinnere, bekam er daraufhin eine beachtliche Menge Zuschriften von Exil-Österreicherinnen, Zweitwohnsitzlern und Menschen, die einfach gerne Urlaub am Millstätter See machen, vereint in der Sehnsucht nach einer Limo-Alternative – die zumindest in einem Restaurant am Prenzlauer Berg gestillt wird. Vom Schreibtisch aus liest sich die Speisekarte des Sodazitron ziemlich ansprechend (Kaiserschmarren mit Zitronenstaub!), außerdem haben sie die großartigen Priseccos von Jörg Geiger im Programm.

Kurze E-Mail-Rückfrage: „Selbstverständlich haben wir ein Original-Soda-Zitron bei uns auf der Karte, schließlich handelt es sich um eine Art Erfrischungs-Code: Das ‚gehen wir auf ein Soda-Zitron‘ heißt, dass es zu warm ist für einen Kaffee und zu früh für Wein oder Bier.“ Wahrscheinlich gibt es noch andere Orte in Berlin, die die Zeichen der Zeit erkannt haben, auf die Leserhinweise freue ich mich schon. Jetzt, da hoffentlich endlich der Sommer beginnt, kann ich nur raten: Schauen Sie den Fruchtfleischstückchen beim Raven zu.