Rezept der Woche: Gratinierte Pilze mit Taleggio aus dem Ofen. Suchtgefahr!

Ich liebe selbstausgedachte Rezepte. Vor allem mit Resten. Klar, manche Kombinationen sind einfach zu abenteuerlich. Die kann man gleich vergessen. Aber einmal gekocht, bleiben manche Rezepte für immer. Mir geht es so mit einer Pilzvorspeise, die ich mir regelmäßig mache, und die vor allem meine Gäste immer wieder bei mir essen wollen. Ein Freund ruft sogar manchmal vorher an und bestellt das Gericht bei mir vor.

Entstanden ist es vor ein paar Jahren aus der Not heraus. An einem Sonntagabend hatte ich nämlich nur noch eine große Tüte Kräuterseitlinge und ein großes Stück würzigen Taleggio-Käse im Kühlschrank. Die Pilze waren schon braun und etwas angetrocknet und der Taleggio war schon ganz schön hart. Was macht man also mit diesen beiden Zutaten? Eine Pasta bietet sich ja immer an. Nur hatte ich noch nicht einmal eine Packung Spaghetti im Schrank. Nur einen Kanten altes Weißbrot.

Also habe ich mir aus den Pilzen und dem Käse mit Olivenöl, Salz und reichlich Pfeffer einfach auf einem normalen großen Teller ein kleines Gratin zubereitet. Alles wurde einfach für zwei Minuten unter den Grill geschoben, bis der Käse schön brutzelte und am Rand ein bisschen braun wurde. Schon nach ein paar Sekunden duftete die ganze Wohnung nach geschmolzenem Käse. Gegessen habe ich das Gericht dann mit einer Gabel und einer Scheibe geröstetem Weißbrot. Himmlisch!

Jamie Oliver kam auf eine ähnliche Idee wie der Autor

Und das war ein richtiges Gedicht. So gut, dass ich es seitdem immer wieder verfeinert habe. Mal habe ich Steinpilze oder Pfifferlinge oder eine Mischung genommen. Auch andere Käsesorten habe ich schon versucht. Und ich habe mit Kräutern, feinen Knoblauchscheibchen und Zitronenabrieb experimentiert.

Später habe ich in einem Kochbuch fast das identische Gericht von Jamie Oliver gefunden. Er nimmt Champignons und Mozzarella. Nur, das funktioniert nicht, denn sowohl Champignons als auch Mozzarella haben viel zu viel Wasser. Statt eines krossen Gratins haben Sie dann eine Soße auf dem Teller.

Am besten nimmt man trockene Pilzsorten. Kräuterseitlinge sind gut, Shiitake besser, Morcheln zu schade. Taleggio eignet sich immer noch sehr gut. Gorgonzola ist auch wunderbar, ich wechsele ihn mit Taleggio ab. Brie geht gerade noch, ist aber etwas zu mild, finde ich. Parmesan funktioniert leider nicht. Gouda? Schwierig. Und Scheiblettenkäse ist der Weg auf die dunkle Seite. Aber experimentieren Sie selbst. Hier kommt meine Version, wie das Gericht am besten schmeckt:

So sieht das ganze Ensemble vor dem Ofengang aus. In 2-3 Minuten wandelt sich dieses Gebilde dann in ein himmlisch duftendes Gemälde. Versprochen! Jesko zu Dohna

Das Rezept: Gratinierte Pilze mit Taleggio, Thymian und Zitronenabrieb

Zutaten: eine Handvoll Shiitake-Pilze, ein großes Stück Taleggio-Käse (gereift), frischer Thymian, 1 Zitrone, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Piment d'Espelette.

Zubereitung: Schneiden Sie die Pilze in dünne Streifen oder kleine Würfel. Breiten Sie alle auf einem (oder zwei) Tellern aus. Alles soll schön flach ausgestreut werden, aber nicht so akkurat wie bei einem Carpaccio. Dann würzen Sie alles mit Salz, ordentlich Pfeffer und einer Prise Piment d'Espelette. Dann reiben Sie etwa von einem Viertel Zitrone die Schale drüber und tröpfeln locker ein paar Spritzer Olivenöl drüber.

Und nochmal Closeup: So schön brutzelt geschmolzener Käse! Jesko zu Dohna

Dann bedecken Sie das Ganze mit etwa zwei Zentimeter großen Würfeln Käse. Die Rinde (Rotschmiere) brauchen Sie nicht abzuschneiden. Gerade die gibt Geschmack. Jetzt alles für 2 bis 3 Minuten bei 220 Grad in den Ofen oder unter den Grill. Der Käse sollte schön zerlaufen sein und am Rand und oben braun gebrannt. Butter brauchen Sie diesmal ausnahmsweise nicht, denn der geschmolzene Käse übernimmt in dieser Woche den Job. Sonst gilt wie immer: Viel Butter, viel lecker!

Dazu passen geröstetes Weißbrot und natürlich ein Glas Weiß- oder Rotwein. Ihre Gäste werden es lieben und immer wiederkommen. Versprochen!

