Gut essen wie Gott in Frankreich: Das „Pas Normal Café Bistrot“ im Bergmannkiez

Gegen traurige Tage gibt es ein Mittel, das der Autor dieser Zeilen als Geheimtipp teilen kann: Frühstücken im französischen „Pas Normal Café Bistrot“ in der Friesenstraße Ecke Bergmannstraße. Für das pure Glück sollten Sie einen Punkt im Ablaufrhythmus ganz besonders beherzigen: Gehen Sie um Sonntag um 11 Uhr früh hin, also kurz nach Öffnung, wenn das Café noch relativ leer ist. Nehmen Sie draußen Platz, am besten direkt in die Herbstsonne, mit einer Zeitung auf dem Bistro-Tisch, bestellen Sie ein Sandwich, ein Rührei mit Baguette, einen Café – und dazu unbedingt einen Chardonnay, der erst in dieser Komplett-Komposition seine vollkommene Wirkung entfaltet.

Als moderne Berliner sollte man auf Zigarette verzichten, auch wenn das Rauchen theoretisch an den kleinen Bistrotischen vor dem kleinen, ungemein charmanten Restaurant mit Blick auf die drapierten Aschenbecher überhaupt gar kein Problem sein sollte. Die Atmosphäre ist hier einmalig, insbesondere dank des bärtig-grummeligen und dennoch freundlichen Besitzers aus Frankreich, der schon lange in Berlin lebt, aber dank seines verführerischen französischen Akzents eine incroyable Urlaubsstimmung verbreitet. Macht süchtig. Und das Essen übrigens auch.

Der Ziegenkäsesalat im Pas Normal im Bergmannkiez. Tomasz Kurianowicz

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gerichte trotz ihrer herausragenden Qualität äußerst preiswert

Bestellen Sie die warmen Panini, die mit besten Qualitätsprodukten belegt werden. Mein Favorit ist der Mix aus Raclette-Käse und Schinken. Dem Ziegenkäsesalat „Salade fermière“ mit Honig und Walnüssen wird diese wunderbare Dijon-Senf-Sauce beigemischt, die es auch auf den Trottoir-Tischen in Paris zu finden gibt. Wer keine Lust aufs Frühstück hat, kann natürlich auch herzhafte Mittagsgerichte probieren. Besonders schmackhaft sind die Merguez-Würste mit Kartoffelpüree oder auch die Zwiebelsuppe. Etwas ausgefallener und dennoch typisch französisch ist die Boudin Noir (Blutwurst) mit Äpfeln und die Tarte Tatin (absolut großartig!).

Vielleicht muss man noch erwähnen, dass die Gerichte trotz ihrer herausragenden Qualität äußerst preiswert sind und zwischen 6 Euro (Sandwich) und 16 Euro (Mittagsgerichte und Salat) kosten. Zwei Personen zahlen also am Ende, satt und etwas angetrunken, nicht mehr als 50,- Euro, was für ein üppiges Frühstück mit Weißwein vollkommen okay ist, zumindest in Zeiten galoppierender Inflation.

Essen Sie, trinken Sie, genießen Sie den Blick auf die Friesenstraße und lassen Sie sich von der Sonne verwöhnen. So kann ein Sonntag starten. Und kommen Sie mit dem Besitzer ins Gespräch. Manifique!

Wertung: 5 von 5 Punkten

PAS NORMAL, Café Bistrot, Friesenstraße 26, 10965 Berlin, dienstags bis freitags, 12-21 Uhr, samstags 11-21 Uhr, sonntags 11-18 Uhr. Homepage auf Facebook: https://www.facebook.com/pasnormalcafebistrot/?locale=de_DE

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de