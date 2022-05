So zu essen, dass wir unserem Planeten nicht schaden, ist eine Herausforderung. Planetary Health heißt das neue Stichwort auch in der Gastronomie. Seit 2020 werden Restaurants, die besonders nachhaltig, umwelt- und klimaschonend arbeiten, vom Guide Michelin sogar mit einem grünen Stern belohnt.

So gern auch ich einfach weiter Pulpo, Wagyu-Rind und Flugmango genießen würde – wie alle weiß ich insgeheim: Um das Thema kommt man nicht mehr herum. Schon gar nicht als Gastrokritikerin. Mein Problem ist jedoch: Das Thema ist nicht sehr sexy. Ständig müsste ich darauf herumreiten, was von der Speisekarte man besser nicht konsumieren sollte: Fleisch, Milch, Butter? Ganz fürchterliche Klimakiller. Meerestiere? Zu 90 Prozent überfischt und gefährdet. Die Lösung jedoch, mehr Hülsenfrüchte, Gemüse und Nüsse zu verzehren, macht nur bedingt Lust.

Wäre ich nicht so gut im Verdrängen, denke ich manchmal, müsste ich meinen Beruf eigentlich an den Nagel hängen. Das schlechte Gewissen isst aber oft genug mit. Wenn wir Planetary Health wirklich ernst nehmen, landen wir nicht nur bei regional-saisonalem Bio-Essen, sondern auch bei veganer Ernährung, am besten einer, die keinen Müll produziert.

Was aber, wenn es einem Restaurant gelingt, all diese hehren Kriterien zu erfüllen und der Gast merkt rein gar nichts davon, sondern ist einfach nur begeistert vom Essen?

Ich komme gerade von einem Abend aus dem Frea, Deutschlands einzigem pflanzenbasierten Zero-Waste-Restaurant. Dort aß ich vier Gänge des aktuellen Frühlingsmenüs und hatte das Gefühl, alles strotze nur so vor Milchprodukten. Auf jedem Teller fand ich verschiedene Sößchen, wie man sie nur aus der französischen Fleisch- und Butterküche kennt: Mal eine Creme, eine angerührte Mayonnaise oder pürierte Paste, mal eine karamellige Glasur oder eine kräftige Molé. Auch gab es auf jedem Teller Flüssiges, Frisches, Cremiges, Halbfestes und Angebratenes. Ständig wurde ich von den unterschiedlichsten Texturen, Aromen und so viel Umami überrascht, dass ich tierische Produkte bei keinem Gang vermisste.

Nichts wird weggeworfen

Ich würde sogar meinen Job darauf verwetten, dass jemand, der ohne Ahnung ins Frea stolpert, im Leben nicht darauf käme, er habe gerade vegan gegessen. Und noch dazu so, dass sein Essen keinerlei Abfall und den bestmöglichen Co2-Abdruck hinterlassen hatte.

Full Taste - Zero Waste heißt das Motto des Frea, das seine Grundprodukte unverpackt und direkt von Ökobetrieben bezieht und nichts in den Müll schmeißt, weil Wurzeln, Stengel und Reste in die Töpfe wandern oder in die restauranteigene Kompostiermaschine, die alles wieder in Erde verwandelt.

Dieses Jahr wurde das Frea, das David und Jasmin Suchy 2019 gegründet haben, mit dem grünen Michelin Stern belohnt. Bereits im ersten Jahr nach Eröffnung hatte ich für das Frea mitgestimmt, das wir von der Jury der Berliner Meisterköche zu Berlins bestem Szenerestaurant kürten. Ich erinnere mich, damals waren Jasmin und David Suchy Pioniere. In Berlin gab es gerade mal einen Unverpacktladen und viele Herausforderungen. Die üblichen Gastro-Lieferanten kamen nicht in Frage, also tourten Jasmin und David durch Deutschland, um Ökobetriebe zu finden, die direkt ohne Verpackung an sie lieferten.

FREA GmbH Kartoffelterrine mit gebratenen Champignons und einem konzentrierten Pilzsud.

Heute ist vieles einfacher. Es gibt mehr nachhaltige Lieferanten und mehr Bio-Produkte aus der Region, aber der Anspruch an eine vegane Küche ist auch gestiegen. Als ich das letzte Mal vor etwa zwei Jahren im Frea aß, war es schon sehr gut. Ich erinnere mich an einen meiner Lieblingsteller. Eine Kartoffelterrine mit gebratenen Champignons und einem konzentrierten Pilzsud, in dem eine luftige Petersilienwurzelnocke schwamm.

Nun hat die Küche einen weiteren Sprung gemacht. Der neue Küchenchef heißt Franco Hinojosa, ein Mexikaner, der zuvor bei Stephan Hentschel im Cookies Cream kochte, das erste vegetarische Sternerestaurant in diesem Land.

Fleischige Anmutung

Als erstes fällt auf: Franco Hinojosas Teller sind wunderschön. Bei der Vorspeise liegt ein fast schwarzes Maisbrot auf einer dunkelgrünen Kräuter-Emulsion, darüber weißer Mandel-Ricotta und ein luftig aufgebauter hellgrüner Bohnensalat mit gelben Blüten. Trotz Fine-Dining-Finesse gibt es von jeder Komponente genug, um sie am Ende mit dem Brot vom Teller zu tunken. Das Maisbrot ist würzig, ein Taler wie ein Pumpernickel, nur luftiger – und ganz klar in seiner mexikanischen Aromensprache. Ebenso wie die Kräuteremulsion, die mich an flüssige Guacamole erinnert, weil sie neben Avocado, Kerbel und anderen grünen Noten noch mit einer pikanten Soße aus Chili und Limette gewürzt wird.

Kohlrabi & Kartoffel nennt sich ein anderer Teller, der mich überzeugt hat. Das Gemüse wurde aus seinem deutschen Kontext gelöst und als stückiges bis sämiges, süß-sauer mariniertes Relish mit Senfsaat, Zwiebelchen und Nüssen präsentiert. Viel Crunch gibt’s auch in Form von hauchdünnen Tortillas und einem Friséesalat. Fürs cremige Wohlgefühl sorgen eine Safran-Mayonnaise sowie eine ins Süße spielende Paprikasoße.

Beim Hauptgericht bin ich froh, doch Aubergine & Karotte bestellt zu haben. Erstere wird einmal nicht als ölige, weiche Scheibe präsentiert, sondern ist im Viertel fast ohne Fett kurz geröstet, dafür aber mit einer süßen Kaffeeglasur überzogen und mit viel knusprigem Sesam sowie Riesenmais dekoriert. Zusammen mit gerösteten Karotten, die in einem mexikanischen Gewürzsalz eingelegt waren, wird sie mit einer Orangen-Soße umflossen. Diese hat durch Koji-Fermentation eine fast fleischige Anmutung. Zusätzlich gibt’s noch eine Auberginencreme, ganz vorsichtig im Rauchton.

FREA GmbH Schlicht schick: Der Speiseraum des Restaurants

Auch dem Dessert, einem weißen Schokoladen-Ganache sowie -Mousse mit Sanddorneis, merkt man an, wie brutal viel Arbeit darin steckt. Sechs Köche bewegen sich im Frea auf engstem Raum, damit vegan am Ende so schmeckt.

Ihr Chef Franco Hinojosa antwortete kürzlich einem internationalen Gastromagazin: Er sei Vegetarier, aber zu Hause in Mexiko könne er mit Innereien gefüllten Tacos und anderen Schweinereien nicht widerstehen. Schön, dass selbst jemand wie der Küchenchef vom Frea nicht immer konsequent ist.

3-Gang-Menü 46 Euro; 4-Gang-Menü 56 Euro; 5-Gang-Menü 66 Euro; Weinbegleitung 25 Euro, alkoholfreie Begleitung 21 Euro

Frea Restaurant, Torstraße 180, Ecke Kleine Hamburger Straße; 10115 Berlin

tgl. 17.30 – 0.00 Uhr; Tel: 030 983 961 98; info@frea.de; www.frea.de