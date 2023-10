Macher der Berlin Food Week: „Essen ist der neue Pop“

Auf dem Smartphone von Alexandra Laubrinus ploppt eine Nachricht auf. Jemand mit einer Nussallergie. Laubrinus muss eben klären, wie man bei einem Event, bei dem die Produkte meist von unterschiedlichen Zulieferern stammen, in der Küche damit umgeht. Schnell tippt sie einige Zeilen auf ihrem Smartphone, legt es dann zur Seite und beißt in ihre Avocado-Stulle.

Laubrinus hat ihre Routine aus knapp zehn Jahren Berlin Food Week. Als Geschäftsführerin in den Bereichen Programm und Produktion steht sie das ganze Jahr über ohnehin im Austausch mit sämtlichen Akteuren aus der Food-Szene. Sie tauscht sich mit Benedikt Bösel über regenerative Landwirtschaft aus, spricht mit der Initiative Milch darüber, unter welchen Bedingungen Milch zukunftsfähig ist oder betreibt Sponsoren-Akquise.



Auf der Webseite der Berlin Food Week ist über Laubrinus zu lesen, dass ihr „in Sachen Fachkenntnis und Organisationstalent keiner etwas vormache“. Die Veranstaltung „Female Empowerment Day“ moderiert Laubrinus und, wenn es nötig ist, schraubt sie auch beim Aufbau in einzelnen Locations mit. Auf freie Wochenenden muss Laubrinus zwar seit mindestens zwei Monaten verzichten. Trotzdem wirkt sie wenige Tage vor Beginn der Berlin Food Week gelassen. „Man ist dran gewöhnt“, sagt Laubrinus. Sie blickt kurz nach rechts und sagt dann: „Eigentlich hat Micha gerade den stressigeren Job.“ Mit Micha meint sie Michael Hetzinger.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vielfältiges Essen an vielfältigen Orten

Hetzinger ist Geschäftsführer Kommunikation, verantwortlich für die gesamte Pressearbeit. „Ich muss schauen, dass ich in den Tagen vor der Berlin Food Week noch Zeit für kurzfristige Dinge habe.“ Als wir für ein Gespräch bei Hetzinger anfragen, kann er binnen 20 Minuten einen Lunch-Termin am darauffolgenden Tag im Soho House organisieren. Man habe nicht so viel Budget für das Marketing, deshalb sei die Presse umso wichtiger, sagt Hetzinger, der eine Bulgur-Couscous-Bowl als Mahlzeit gewählt hat.

Ein vielfältiges Food-Festival, das an verschiedenen Orten in der Stadt stattfindet und den Fokus auf Wertschätzung für gutes Essen legt: Mit dieser Vision ist man 2014 angetreten. Laubrinus und Hetzinger haben die Berlin Food Week seitdem zum Pflichtprogramm für Köche, Gastronomen, Manufakturen und Marken gemacht. „Die Zeit für eine Berlin Food Week war einfach reif. Es gab schließlich schon eine Fashion Week und eine Music Week“, sagt Hetzinger. „Essen ist der neue Pop“ sei damals so ein Leitspruch gewesen, der durch die Gesellschaft waberte.

Von Beginn an habe man einen nachhaltigen Gedanken verfolgt. Klar, Genuss sei sehr wichtig. Aber man wollte auch gesellschaftsrelevante Themen abbilden und Diskussionen anregen. Das klappte bereits im ersten Jahr, als Köche im Warenhaus Jandorf in Mitte eine Schweinehälfte aufhängten und vor Publikum zerteilten. „Natürlich sah das im ersten Moment martialisch aus. Aber uns war es wichtig, zu zeigen, wo die einzelnen Stücke eines Tieres herkommen“, sagt Hetzinger. Von Veganern hagelte es für die Aktion im Anschluss wüste Beschimpfungen. Hetzinger verstehe bis heute nicht, wo das Problem liege. Es sei doch eindeutig besser, Menschen, die Fleisch essen, damit zu konfrontieren und ein Bewusstsein zu schaffen, wo etwas herkomme.

50 Prozent Veganer

Laubrinus erinnert sich im ersten Jahr an eine Herausforderung, in der die Sachlage genau umgekehrt war. Das Motto 2014 lautete: „Gemüse ist mein Fleisch“. „Uns ging es nicht darum, Fleisch komplett zu streichen, sondern Gemüse mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ich musste mit jedem einzelnen Küchenchef telefonieren, was wir uns darunter vorstellen, weil es zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war, reine Gemüsegerichte zu entwickeln“, sagt Laubrinus. Innerhalb der letzten Jahre sei die Entwicklung in diesem Bereich jedoch immens.

Allerdings, so glaubt Hetzinger, sei die Überzeugung, bewusst zu essen, hauptsächlich in einer Gruppe sehr groß: der sogenannten Generation Z. „Da hat man den Eindruck, dass 50 Prozent der Generation Veganer sind.“ Vielleicht sei das aber besonders in der Berliner Bubble so. Man müsse aufpassen, dass man Berliner Beobachtungen nicht immer auf bundesweite Vorgänge anwende. Denn die mediale Wahrnehmung, so sagt Hetzinger, entspreche nicht immer der Realität. Viele Medien säßen in Großstädten, da sei die Entwicklung sicher schon weiter als auf dem Land, vermutet Hetzinger.

Es komme natürlich auch darauf an, welche Zahlen man hernehme. „Der Schweinefleisch-Konsum beispielsweise ist seit Jahren massiv rückläufig“, sagt Hetzinger. Im vergangenen Jahr seien eine Million Schweine weniger geschlachtet worden. Zudem seien die Deutschen Spitzenreiter in Europa, wenn es darum gehe, alternative Milchprodukte auszuprobieren. Laubrinus wiederum erzählt jetzt von der repräsentativen deutschlandweiten „Foodstudie 2023“, die Chefkoch gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact durchgeführt hat. Daraus geht hervor, dass für 58 Prozent der Befragten Fleisch zu einer vollständigen Mahlzeit gehört. Fleischgerichte stehen mit 72 Prozent auf dem zweiten Platz in der Kategorie der beliebtesten Gerichte. Dies zeige, dass wir in diesem Punkt in Berlin in einer Bubble sind.

„Wir müssen uns auch nicht alle zwangsläufig vegan ernähren, um einen Impact zu haben“, sagt Laubrinus. „Es reicht schon, wenn wir den Konsum unserer tierischen Produkte einschränken.“ Erziehen wollen Laubrinus und Hetzinger die Besucher der Berlin Food Week jedenfalls nicht. „Wir wollen nicht dogmatisch sein und sagen: Du darfst bestimmte Dinge nicht mehr essen. Wir wollen vielseitig sein, darauf aufmerksam machen, wo Produkte herkommen und welche Qualitätsansprüche man haben sollte. Und für den Fall, dass man Lust auf eine Fleischalternative hat, wollen wir zeigen, dass es spannende Produkte gibt“, sagt Laubrinus.

Im House of Food, das für Hetzinger wie jedes Jahr zu den Highlights zählt und am 13. und 14. Oktober für jedermann kostenlos zugänglich ist, gibt es beispielsweise bunte pflanzenbasierte Burger als Alternative zum Premiumfleisch von französischen Charoluxe-Rindern.

Weniger Dinner-Events, dafür mehr Daydrinking

Ohnehin wird die Wertschätzung für die französische Küche in diesem Jahr besonders ausgedrückt, denn Frankreich ist Partnerland der Berlin Food Week 2023. Ein niedrigschwelliges Angebot mit dem Namen „French Affair“ löst diesmal dann auch das aus den vergangenen Jahren bekannte Stadtmenü ab. Dahinter verbergen sich – von der coolen Weinbar in Neukölln bis zu mondänen Klassikern in Charlottenburg – 15 Weinläden und Bars, in denen man die Vielfalt der Bordeaux-Weine kennenlernen kann. Für ein Glas Wein inklusive Snack zahlt man teilweise weniger als zehn Euro. „Man spürt einfach eine wirtschaftliche Zurückhaltung“, sagt Laubrinus. „Zudem wollen wir auch ein jüngeres Publikum ansprechen, das vielleicht gerade erst anfängt, Wein für sich zu entdecken.“ In diesem Jahr setze man auch mehr auf den Apéro als Lieblingsmoment des Tages. Es gibt weniger Dinner-Events, dafür mehr Daydrinking.

Laubrinus freut sich außerdem besonders auf das Event „Zukunftshappen“ im Dussmann-Kulturkaufhaus. Dort könne man von Mittwoch bis Samstag von 12 bis 18 Uhr hingehen und jeden Tag ein anderes Gericht mit einem Produkt aus dem „Food Night Menü“ der Berlin Food Week probieren. Das gesamte Menü ist am Eröffnungsabend nur geladenen Gästen vorbehalten. Wer die Pilzleber von Sebastian Frank aus dem Horvath oder Pasta mit Thunfisch, der aus Algen gewonnen wird, probieren möchte, sollte dort einkehren.

Erst mal aber freuen sich Laubrinus und Hetzinger, dass es nun am Montag losgeht. Ein ganzes Jahr Vorbereitung für eine Woche, jede Menge Überstunden und Wochenendarbeit: Lohnt sich die Berlin Food Week auch finanziell für Laubrinus und Hetzinger, die gegen Ende noch mal betonen – weil es in der Vergangenheit häufig zu Missverständnissen kam –, dass sie lediglich ein „Working-Couple“ sind? „Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, dass wir die Kosten einspielen und am Ende auch ein bisschen was übrig bleibt. Reich wird man damit aber nicht“, sagt Hetzinger.



Bei der offiziellen Eröffnung – der „Food Night“ – spricht dann auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ein Grußwort. Auf unsere Frage an die beiden Macher, was denn in Berlin in Sachen Ernährung schleunigst besser werden muss, antwortet Hetzinger: „Diese Frage haben wir auch Frau Giffey gestellt. Wir sind gespannt, wie sie die Frage beantworten wird.“

Berlin Food Week. 9. bis 15. Oktober.

Alle Orte und Termine unter www.berlinfoodweek.de