Mein erstes Mahl: So schmeckt es im Rutz, Berlins einzigem Drei-Sterne-Restaurant

Im Gegensatz zu einigen meiner Freunde und auch zu meinem Mann, der nun wahrlich kein Foodie ist, war ich noch nie in einem Drei-Sterne-Restaurant essen. Es ist ja ohnehin, also auch ohne Drei-Sterne-Dinner, nicht so leicht zu rechtfertigen, was ich hier tue. Essen gehen und dafür bezahlt werden? Wem kann man das schon erklären? Jedes Abwiegeln ist sinnlos.