Auf der Liste der berühmtesten Gerichte der Welt belegen jene aus Norwegen mitnichten die vordersten Plätze. Sie dürften sicher Labskaus kennen (wobei das auch als eine traditionelle Speise im Norden Deutschlands gilt) und Kjøttkaker. Vielleicht kennen Sie Letzteres nicht unter diesem Begriff, aber Sie werden Kjøttkaker garantiert schon verzehrt haben – nicht zuletzt dank eines gewissen schwedischen Möbelhauses.

Die norwegische Küche allerdings will mehr, als Ihren Genuss in schweren Fleischgerichten und buttrigen Soßen zu ertränken. Sie versucht, ein Bild zu zeichnen, das einen auf den Waldboden entführt, einen erdig-robusten Geschmack spüren lässt, aber auch saisonale Spezialitäten aus dem tosenden Meer nicht hintenanstellt. Einer, der das Bewusstsein der Verarbeitung lokaler Zutaten zweifelsfrei in ein expressionistisches Gemälde hätte gießen können, wäre der Norweger Edvard Munch gewesen.

Robin Schmidt Die Wurstplatte im Munch’s Hus

Der Lachs ist „on point“ gegart und schmeckt zart und gut

Munchs Erbe – nicht auf der Leinwand, dafür auf dem Servierteller – tritt Kenneth Gjerrud mit seinem Restaurant Munch’s Hus seit 2001 in Schöneberg an. In Berlin ist es das einzige seiner Art, auf der Webseite wirbt Gjerrud sogar damit, dass das Munch’s Hus „das einzige norwegische Restaurant Deutschlands“ sei.

In Anlehnung an Munch hängen einige Gemälde im Gastraum in der Bülowstraße. Da bei unserem Besuch passables Wetter herrscht, entscheiden wir uns, an einem Tisch vor dem Restaurant Platz zu nehmen. Wir beginnen den Abend mit einem Sauvignon Blanc (6,50 Euro), der mit seinem kräftig-süffigen Geschmack über jeden Zweifel erhaben ist.

Als erste Vorspeise wählen wir Großmutters Fischsuppe (7,00 Euro). Die Graupen darin sind al dente, dürften aber ein wenig weicher sein. Der Lachs ist „on point“ gegart und schmeckt zart und gut, der Blattspinat dient als grünes Gemüsebeiwerk. Die Brühe ist schön heiß, könnte jedoch gewürzter sein. Hier fehlt leider sprichwörtlich das Salz in der Suppe.

Robin Schmidt Der Außenbereich von Munch’s Hus

Das schneeweiße Filet des Heilbutts ist herrlich glasig gegart

Wir arbeiten uns mit einer zweiten Vorspeise, dem Rondane-Teller (8,50 Euro), gen Hauptgang. Die würzige Wildnote der Elchwurst und des Elchschinkens goutiert unser Gaumen durchaus. Unübertroffen an diesem gemischten Vorspeisenteller ist jedoch der karamellisierte Ziegenkäse, der bei jeder Gabel in den Mund glücklich macht.

Die Hauptgerichte unterteilen sich sodann in Speisen aus dem Wasser, vom Land und aus dem Wald. Wir beginnen zunächst einen Tauchgang und fischen einen Heilbutt aus dem Meer. Dieser wird uns mit Junglauch, Karottenstiften und Kartoffeln serviert. Dazu eine warme Blaubeer- und Safransoße. Kveite nennt sich das Gericht für 21 Euro. Das tut insgesamt nicht weh, besonders das schneeweiße Filet des Heilbutts ist herrlich glasig gegart. Allerdings spielen die restlichen Kontraste kein so aggressives Pressing mit uns, dass wir sagen könnten, sie erobern sich damit den ersten Platz in der Genusstabelle.

Robin Schmidt Der Heilbutt in Munch’s Hus

Die norwegische Küche schmeckt rau und reduziert

Verführerisch klingt der für 26 Euro angebotene Elchbraten, der in karamellisierter Ziegenkäse-Wacholder-Soße schwimmt und mit Kartoffel-Petersilienwurzel-Püree als Beilage gereicht wird, dazu gibt es Maronen und Preiselbeeren. Das Fleisch ist butterweich, und der Stampf überzeugt durch seine grobe Struktur. Die Preiselbeeren geben den Extrakick, die braune Soße hat eine feine Konsistenz, aber auch hier fehlt es ein wenig an Würze.

Längst sind wir gesättigt, als uns der Koch in der Karte ein „verschleiertes norwegisches Bauernmädchen“ (8,00 Euro) empfiehlt. Bei der Kombination aus Apfelstücken mit Zimt, karamellisierten Streuseln und geschlagener Sahne sagen wir ungerne Nein. Trotz Sahne und Streuseln, die etwas dicker und buttriger hätten sein können, ist das Bauernmädchen ein angenehm leichtes Dessert.

Im Munch’s Hus gewinnen Sie einen Abriss der norwegischen Landschaften und ihrer spezifischen Zutaten. Das schmeckt meist rau und reduziert, lohnt sich aber, wenn Sie kulinarisches Neuland betreten möchten.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Munch’s Hus, Bülowstraße 66, 10783 Berlin, dienstags bis freitags 17–23 Uhr, sonnabends und sonntags 16–23 Uhr, montags geschlossen.

