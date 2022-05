Man muss das mal erlebt haben: Wie in der 74. Straße in der Upper West Side in New York die Menschen Schlange stehen vor einem Kellerkabuff, in dem nichts weiter als ofenwarme Cookies über die Theke gehen. Beim Auseinanderbrechen ergießt sich Schokolade auf das Papier auf dem billigen Plastiktablett, der Teig scheint roh zu sein (ist er nicht) und versetzt einen instantly zurück in die Kindheit, weil Teig-aus-der-Schüssel-Kratzen die schönste Sache der Welt ist.

Levain heißt die New Yorker Cookie-Bäckerei, die nicht nur mich vor einigen Jahren enorm begeisterte – der Tipp kam von der Berliner Patissière Dilek Topkara –, sondern auch Armando Mayr und Martina Tagscherer. Vor einigen Jahren begab sich das Stuttgarter Paar auf Weltreise mit gastronomischem Fokus und war von der amerikanischen Kekskultur ebenso begeistert wie von der australischen.

Cookies à la New York in Berlin-Mitte

Dann kam Corona, und auf langen Spaziergängen beschlossen die beiden, einen Cookie-Shop in Berlin zu eröffnen. Round & Edgy heißt das kleine Ladenlokal in der Rochstraße in Berlin-Mitte, es ist wesentlich hübscher als das eingangs beschriebene New Yorker Pendant, mit Ziegelwänden und einer gläsernen Vitrine, unter der das süße Angebot präsentiert wird wie anderswo Schmuck. Sieben Sorten gab es bei unserem Besuch, wobei Dark Chocolate Dream und The Nutty leider schon vergriffen waren. Schade, aber es gibt ja noch einige andere Sorten. Also los!

„Man munkelt, es käme bald eine Version mit Rhabarber“, so Armando, der sich sogleich ans Eis-Cappuccino-Machen macht. Die irre Relevanz von Keksteig ist eine Tatsache. Die Ben & Jerry‘s-Sorte Cookie Dough gehört zur beliebtesten überhaupt. Das Internet ist voll von Gesunder-Keksteig-Rezepten, und schon vor einigen Jahren poppten Keksteigbars auf, in Prenzlauer Berg etwa die „Spooning Cookie Dough Bar“, deren Slogan lautet: „garantiert ohne Bauchschmerzen“. Der Trick bei all dem ist, es roh schmecken zu lassen, ohne roh zu sein, weil rohes Ei gleich Salmonellengefahr, das weiß ja jedes Kind.

Bei Round & Edgy sind die Kekse komplett vegan, ein Umstand, auf den angenehm zurückhaltend verwiesen wird. Trotzdem gibt es Kundinnen, die, wenn sie das erfahren, angeblich auf dem Absatz kehrtmachen (echt jetzt?). Ich persönlich wusste nicht, dass es neben Zartbitter auch weiße Schokolade gibt, die frei ist von tierischen Produkten.

Alles etwas zu süß leider, aber dennoch ein Tipp

Okay, und wie schmeckt das nun? Bei White Choc Burned Macadamia hätte ich eher auf Erdnuss getippt, von burned leider keine Spur. Grandfather’s Favorite Oatmeal mit Rosinen und brachialem Zuckerguss erinnert an die Power-Müsliriegel, die ich beim Wandern immer esse. Granny’s Blueberry Streusel Cake bringt durch die Blaubeeren willkommene Abwechslung, außerdem ist die weiße Schokolade leicht flüssig. Am liebsten mochte ich Choco Chunk Sea Salt mit ordentlich viel Salztopping und großen Stücken schmelzender Zartbitterschokolade.

Insgesamt war alles ein wenig zu süß, vor allem aber nicht so foodporn, wie solche Kekse sein können. Meine Begleitung meint, bei Fine Bagels in der Warschauer Straße schmeckten sie besser. Aber das zeigen wir Ihnen in den nächsten Wochen. Wir bleiben dran für Sie. Es gibt noch so viel zu entdecken in dieser Stadt.

Amando empfiehlt, die restlichen, in der biologisch abbaubaren Verpackung transportierten Cookies zu Hause einzufrieren und dann im Ofen noch mal aufzubacken; vielleicht kann ich so den perfekten Levain-Moment abpassen. Bis dahin bleibt zu sagen: Berlin ist halt doch nicht New York, aber besser wird das Gastronomie- und Food-Angebot in unserer Stadt doch jede Woche. Und das macht uns froh.

Bewertung: 3 von 5 Punkten! Aber stabil, trotzdem eine Empfehlung, na klar!

Round & Edgy, Rochstraße 3, 10178 Berlin, geöffnet Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr.

