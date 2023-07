Restaurant Coda: Erst heiß, dann kalt, Rückwärtskochen halt

Wenn Kochen eine Kunst ist, für die Intuition, Wissen, Handwerk und Kreativität erforderlich sind, dann ist die Pâtisserie all dies, plus dem Zusatz, dass man die exakte Wissenschaft lieben sollte.

Ich kenne kaum ein Handwerk, bei dem schon µ-Abweichungen zur Katastrophe führen können. Kürzlich etwa habe ich mich an Schokofrüchten versucht. Ich dachte, das sei simpel – zumindest wenn ich fertige Callets, also Schmelzschokolade, kaufe und die aufgespießten Erdbeeren einfach hineintauche.

Claudia Goedke

Was bin ich gescheitert!

Je nach Kakao- und Fettgehalt, weiß ich nun, muss man Schmelz-, Kristallisations- und Arbeitstemperatur berechnen, die sich wiederum verändert, wenn die Rohmasse auf die Frucht trifft. Kurz, bis auf verklumpte Töpfe wurde nichts daraus. Mir fehlen nicht nur das Equipment und die Geduld, habe ich festgestellt, sondern vor allem die Begeisterung fürs Exakte.

Technische Herausforderung

Natürlich ist es ein Frevel, einen Text über das Coda mit etwas so Simplem wie Schokofrüchten zu beginnen. Sicherlich hat sich unter Berlinerinnen und Berlinern längst herumgesprochen, dass es im weltbekannten Dessert-Restaurant Coda, das seit 2020 zwei Michelinsterne hat, kein Soufflé, Tiramisu, Creme Brûlée oder andere Nachtischklassiker gibt.

Nein, mit herkömmlicher Pâtisserie haben die 15 Kreationen des Menüs, die man als konzertierte Tellerabfolge isst, nur so viel gemein, als dass sie mit Techniken der Pâtisserie hergestellt sind. Also mit exakter Wissenschaft. René Frank, der 2016 das einzigartige Konzept Coda ersann, spricht lieber von „Rückwärtskochen“: Im Gegensatz zu allen anderen Posten in der Küche, die kalt vorbereiten, um am Abend zu erhitzen und zu servieren, stehe bei der Pâtisserie das Erhitzen am Anfang, um dann runtergekühlt zu servieren. Das sei viel schwieriger, weil man im Verlauf nichts mehr strecken, verdünnen, nachwürzen, kurz: tricksen kann. Ein Dessert muss von Beginn des Prozesses perfekt sein. Daher sei auch Zucker in der Pâtisserie essenziell, weil Zucker – siehe Marmelade – eindickt und stabilisiert.

Luxus zum Lutschen: Caviar Popsicle, ein vanilliges Topinambur-Eis Claudia Goedke

Nur: Das Coda verzichtet auf raffinierten Zucker. Technisch ist das eine Herausforderung, aber René Frank mag diese Art von Süße nicht. Ginge es nach ihm, sollte man sich Zucker abgewöhnen oder zumindest wie bei Salz ein Limit entwickeln. Ebenso fehlen bei ihm im Coda die typischen Produkte, die man von Desserts erwartet.

Das beginnt schon bei den drei Amuse-Gueules, die den furiosen Start des Coda-Menüs einleiten: ein süß-saures Pâte de fruit in Gummibärchenform aus gelber Beete, mit Ahornsirup eingedickt. Darauf folgt ein warmer, pralinengroßer Beefcake aus Mandelmehl, bei dem Butter durch Knochenmark ersetzt ist, was ihn in der Schwebe zwischen Süß und Umami erscheinen lässt. Großartig ist auch der ringförmige Donut, buttrig-luftig wie ein Brioche, in dessen Mitte Goudanoten und Steckrübensaft überraschen.

Im Coda, wo die Pâtissiers René Frank und Julia Leitner ein insgesamt fünfzehnköpfiges Team führen, beziehen die Desserts ihre Süße aus Gemüsen, Früchten, Ahornsirup. Ebenso selbstverständlich haben sie herbe und salzige Noten von Oliven und Kräutern, Säure von Essig und natürlich Umami, diese fünfte Geschmacksrichtung, die hier von Käse und Fermentiertem wie Knoblauch, Pilzen, Hülsenfrüchten oder Tomaten herrührt und nicht von Fleisch oder Fisch.

Letztere kommen, bis auf besagtes Knochenmark und einmal in Form von Kaviar nicht auf die Teller und schmecken nie angestrengt verkopft, sondern als seien sie von göttlichen Wesen zubereitet.

Ein Hauch Thymian, auf die Hände gesprüht, macht den Auftakt für den ersten Gang. Die Sinne laufen ohnehin auf Hochtouren: Vor mir Grapefruit in Form eines Suds mit platzenden Tapiokaperlen zum Löffeln, vom Tellerrand hole ich mir halbgefrorene Mascarpone dazu, die wie körniger Frischkäse aussieht. Obenauf wartet Süße in Form von kandiertem Wirsinggrün, und gecrushte Kakaonibs spiegeln das Bittere der Grapefruit vom Tellergrund. Das ist genial ausgedacht, ebenso wie der 0,02-Drink, den der Barchef Adam Tudoret zu jedem Hauptgang komponiert hat. Diesmal hat er Bitterorange und Lavendel in Form eines hochprozentigen Geists alkoholisch herunterreduziert mit einem Verjus von der unreifen Muskatellertraube. Geschmacklich verschmelzen die Aromen zu einer Einheit mit dem Dessert.

Cironé-Cheesecake – einen betörenderen Nachtisch werden Sie nirgends finden. Verspochen. Claudia Goedke

Nicht die ewig selben Signature Dishes

„Die Bar ist bei uns ein Posten in der Küche“, erklärt René Frank. „Und die Drink Pairings jeweils die Soße zum Gang.“ Alle paar Monate sitzt er selbst als Gast bei sich im Coda, das sei wichtig, um die Außenperspektive nicht zu verlieren. Er hat mich eingeladen, seine Begleitung zu sein. Letztes Jahr wurde er von der renommierten „50 Best Restaurants“-Liste zum „besten Pâtissier der Welt“ ernannt. Ich bin ehrfürchtig, mit ihm nun dinieren zu dürfen, in diesem bis auf Stablampen über den Tischen perfekt heruntergedimmten Restaurant, das einen Neukölln vollkommen vergessen lässt.

Natürlich spielt Frank den Titel weltbester Pâtissier herunter. Es gäbe in der klassischen Pâtisserie viel Bessere als ihn. Er selbst spricht von sich als Tüftler, der nie zufrieden ist. „Etwas kann immer noch besser werden“, sagt er. Seine Teller, die ohne jedes Chichi (nicht eine Blume, nicht ein Kraut als Deko) auskommen, isst er mit ein paar Löffeln zügig auf. Ein Messer braucht es im Coda nie, wieder eine Konvention über Bord. Den Cheesecake etwa, von oben ein hauchdünner Selleriechip wie Saturn, zerstößt man mit dem Löffel im Ringloch, um zu einem fluffigen Fondant darunter vorzudringen. Jedoch nicht aus Schokolade, sondern aus Cironé, einem gereiften Käse gebacken, der sich im Kern flüssig ergießt und sich mit einer Mandel-Kaffee-Sellerie-Soße vermischt.

Keine Ahnung, was man an diesem perfekten Geschmackserlebnis noch verbessern könnte. René Frank sagt, ihm gehe es nicht darum, stets Neues zu kreieren. In seinen drei Jahren in Japan habe er gelernt, etwas immer weiter zu perfektionieren.

Im Coda wechselt nicht alle paar Monate das Menü. Bis auf den Caviar Popsicle, ein vanilliges Topinambur-Eis am Stil, mit Kaviar ummantelt, gibt es auch keine ewig selben Signature Dishes. Im Coda werden Motive weiterentwickelt, etwa die Petersilienwurzel. Bei meinem ersten Besuch habe ich sie als Petersilienwurzel-Kokos-Eis mit einem fermentierten schwarzen Knoblauch, der erdig-süßem Karamell glich, gegessen. Nun sorgen neben dem Knoblauch ein grüner Petersiliensud mit Limette und Traubenkernöl für mehr Kontraste. Ebenso bereichern karamellisierte Pistazie und krosses Petersilienwurzelstroh das Spiel mit Temperaturen und Texturen.

Die letzten Teller sind dann Schokoladenkreationen gewidmet. Aus Rohkakao, der aus einer Kleinbauernkooperative in Ecuador stammt, wird die Schokolade im Coda selbst hergestellt: Mit einer Steinwalze, drei Tage dauert der Prozess. Am Ende des Menüs wartet die perfekte Praline in Form eines dünnen Stäbchens. So, sagt Frank, stimme bei jedem Biss die Proportion zwischen Kakaohülle und sahniger Schoko-Dattel-Füllung. Ich denke an mein Schokofrüchtedesaster und bin ehrfürchtiger denn je.

Menüpreise ca. 15 Gänge: Di–Do 244 Euro, Fr–Sa und vor/an Feiertagen 274 Euro

Coda Dessert Dining, Friedelstraße 47, 12047 Berlin, Tel. 91 49 63 96, Di–Sa ab 19 Uhr. www.coda-berlin.com