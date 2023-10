Restaurant Fish Klub in Berlin-Mitte: Leider keine frische Brise

Berlin liegt bekanntlich nicht am Meer. Dass es hier trotzdem richtig guten Fisch gibt, ist Menschen wie Margaux Friocourt zu verdanken. Seit 2017 importiert die Pariserin mit ihrem Fish Klub nachhaltigen Fisch und Meeresfrüchte aus der Bretagne und von der Atlantikinsel Noirmoutier.



Lange gab es die Ware an einem Stand in der Markthalle IX zu kaufen, dann bei Wilma Shoppen. Gekocht hat damals Francisco Hernandez, der inzwischen das großartige La Ola betreibt. Vergangenes Jahr eröffnete der Fish Klub eine Dependance unweit des Neuköllner Maybachufers.