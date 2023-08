Normalerweise versuche ich meine Texte so aufzubauen, dass Sie cliffhängermäßig erst am Ende wissen, ob es lohnt hinzugehen. Doch Achtung: Spoileralarm! Heute kriegen Sie die Conclusio vorneweg präsentiert. Ich glaube nämlich, dass Erwartungsmanagement bei diesem Laden entscheidend ist: Also, wer Foodie ist und exzellent essen will, kann jetzt aufhören weiterzulesen. Wer sich jedoch mehr nach Spaß beim Essengehen und einem Abend sehnt, der sich eher wie ein Clubbesuch anfühlt, sollte fortfahren.