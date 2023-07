Es gibt kaum einen Beruf, der einem so viel abverlangt, wie Gastronom. Ich meine damit keinesfalls nur das zeitliche Arbeitspensum. Weil unser Wissen im 19. Jahrhundert in solch gewaltigem Ausmaß zunahm, gibt es keine Universalgelehrten wie da Vinci, Newton und Goethe mehr. Schlicht unmöglich. Wir Menschen können heute im besten Fall passable Generalisten sein. Und das ist schon schwer genug.

Wer sich jedoch für die Gastronomie entscheidet, muss genau das sein: Generalist mit Wissen auf verdammt vielen Gebieten. Denn als Erstes sollte man Betriebswirt sein, sonst kann es gewaltig schiefgehen. Wer nichts von Landwirtschaft, Produkten und Essen versteht, wird ebenfalls scheitern. Aber auch Kenntnisse in Design und Innenarchitektur sind wichtig. Ein Ambiente, in dem sich der Gast nicht wohlfühlt und das sich wie die hundertste Kopie der Kopie anfühlt, lockt keinen mehr an. Das Wichtigste jedoch wird meiner Meinung nach oft vergessen: Als Gastronom muss man immer auch Soziologe sein. Nur wer seine Mitmenschen und den Zeitgeist lesen kann, weiß, was Mitarbeiter und Gäste heute wollen. Manchmal bedeutet das, einen radikalen Schnitt zu machen.

Die Verwandlung könnte nicht drastischer sein

Genau das hat die Gastronomin Fan Xiaofen getan. Fast zehn Jahre lang, seit Oktober 2014, führte sie das Akemi in der Rykestraße. Es war ihr erstes Lokal, bevor im Laufe der Jahre noch andere hinzukamen. Etwa ein auf Dim Sum spezialisierter Laden namens Made in China, eine Ramen-Suppenküche in Friedrichshain, ein sehr empfehlenswerter Thai namens Bangkok Bites.

Das Akemi startete als Panasiate, wie es ihn 2014 nicht so häufig, aber mittlerweile hundertfach in Berlin gibt. Von Sushi über Asian Pasta und Bowls bis zum Rindersteak mit Süßkartoffel schickte die Küche alles raus. In einer Stadt, in der sich Asia-Restaurants heute nicht mehr nur auf einzelne Landesküchen, sondern auf einzelne Regionen bis hin zu einzelnen Nudelsorten spezialisieren, ist eine derartige Fusion jedoch aus der Mode gekommen.

Besitzerin Fan Xiaofen hat radikal umgebaut. Jules Villbrandt, herzundblut, Ryke

Daher hat Fan Xiaofen, die das Akemi zuletzt mit einem Panasia-Tapas-Konzept retten wollte, jetzt andere Wege beschritten: Statt wieder auf einen Asiaten, von dem es in unmittelbarem Umfeld sicher zwei Duzend gibt, setzt sie diesmal auf „Casual Fine Dining“ in einem „ganzheitlichen Restaurant mit gehobener Regionalküche sowie nachhaltigem Interieur“. Genannt hat sie es Ryke. Eine Liebeserklärung an die Straße, die ihr bisher soviel Glück gebracht hat.



Die Verwandlung könnte nicht drastischer sein. Das Akemi war ein in schwarz-rot gehaltener, dunkler Laden, vollgestellt mit Möbeln, Pflanzen und einem Schrein samt Räucherstäbchen. Nun kann der Blick frei schweifen, alles erstrahlt in Naturmaterialien: Der Tresen ist mit handgefertigten Terrakottafliesen verkleidet, die Regale, Bänke und Tische sind aus gebürstetem Kiefernholz gefertigt, die Wände mit recyceltem Bauschutt verputzt. Sogar das Architektur-Magazin AD widmete dem Restaurant, das vom Atelier Raumfragen gestaltet wurde, einen Text.

Zeitgemäß schlicht, edel und natürlich ist auch die Auswahl an Speisen und Getränken. Fan Xiaofen hat sich für ökologisch erzeugte Weine aus Europa mit Ausflügen in die Naturweinszene entschieden. Und eine kleine Karte mit gerade mal vier Vorspeisen, vier Hauptgerichten und zwei Desserts.



Gekocht werden diese unter der Regie von Roman Schönberger, ein Berliner, der als Kind von Kasachstan hierher kam und die letzten Jahre bei einem Sternekoch in Pirmasens arbeitete. Seine Vorspeisen klingen bis auf die Austern mit Gurke und Holunder zunächst bodenständig: Bio-Eigelb heißt eine, die andere schlicht Bratkartoffeln, und dann steht da noch ein Saibling mit Buttermilch drauf.

Jules Villbrandt, herzundblut, Ryke

Alles schnell weggelöffelt

Doch ganz so simpel schmeckt es dann natürlich nicht. Schließlich hat der Küchenchef Stern-Erfahrung, und die Preise haben es in sich. Mein Ei für 13 Euro ist zum Törtchen aufgeschichtet, unter dem perfekt weichen Onsen-Eigelb befindet sich ein aus Hirse ausgestochenes Tartelette, wieder darunter eine sämiges Mus aus Petersilie und eine reduzierte Bratensoße, die ihre Komplementierung im Krönchen aus krosser Hühnerhaut findet.

Auch die Bratkartoffeln sind nicht einfach Bratkartoffeln. Sie entpuppen sich als zwei Sous-vide-gegarte Kartoffelhälften mit darauf gehäufeltem Kartoffelstroh, die in einem aus Bratkartoffel und Zwiebel extrahierten Sud schwimmen. Dieser rechtfertigt vom Aroma absolut den Namen des Gerichts. Doch ebenso wie das Ei-Törtchen ist alles sehr schnell weggelöffelt. Und was die Kombinatorik der Aromen angeht, findet sich kaum Neues.

Bodenständige Vorspeise: Bio-Eigelb mit Hirse, leider zügig weggelöffelt. Jules Villbrandt, herzundblut, Ryke

Das gilt leider auch für die Hauptgerichte, bei denen Stör, Lamm und Huhn im Zentrum stehen. Ihr Preis zwischen 22 und 32 Euro ist sicherlich mit der Produktqualität und der handwerklichen Arbeit darin zu erklären. Auch schmecken sie gut. Die Brust vom Landhähnchen etwa ist maximal zart, die reduzierte Sauce mit säuerlichen Berberitzen seidig wie das Selleriepüree dazu. Und am begleitenden Spitzkohl gibt’s nichts zu meckern, im Gegenteil: Er ist mit einem getrockneten Quarkmilchkäse namens Kurt aus Kasachstan gewürzt, endlich der erste eigene Twist auf den Teller. Auch die mit Kartoffeln gefüllten Vareniki in einem umamireichen Sauerkraut-Pilz-Dashi demonstrieren für mich, in welche Richtung es auf der Karte gehen könnte.



Casual Fine Dining mit saisonal-regionaler Produktküche hatten wir hier zuletzt inflationär. Fan Xiaofen, die 1999 von Shanghai für ein Informatikstudium nach Berlin kam und sich dann für die Gastronomie entschied, hat schon mehrfach bewiesen, dass sie Planänderungen nicht scheut. Ich denke, sie sollte nun ruhig mehr auf Kasachstan setzen – oder aber auf vollere Teller mit einem halben Hühnchen und ordentlichen Schlag Kartoffelsalat darauf. Sonst bleibt das Ryke leer, während andere, wie das Trio, überrannt werden.

Casual Fine Dining: Wareniki in einem umamireichen Sauerkraut-Pilz-Dashi Jules Villbrandt, herzundblut, Ryke

Ryke. Rykestr. 39, 10405 Berlin, Mi–Sa 18–23 Uhr, So 13–21.30 Uhr

Vorspeisen 13–19 Euro, Hauptgerichte 22–32 Euro, Desserts 10–12 Euro

Tel: 030 44013538, info@ryke-berlin.de, www.ryke-berlin.de