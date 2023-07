Restaurant San in Berlin-Mitte: Ist das japanische Perfektion?

Mit ihrem neuen japanischen Messer, so meine Begleitung, mache Schnippeln nicht nur Spaß, das Gekochte schmecke anders, besser. Sie hat längere Zeit in Tokio gelebt und ist meine Instanz in Sachen japanische Küche. Nicht nur um deren Werkzeuge ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Kult entstanden. Vielen Köchinnen gilt sie als Nonplusultra in Sachen Technik (Fermentation!), Raffinesse und Produktqualität. Keine Stadt hat mehr Sternerestaurants als Tokio, zweihundert sind es aktuell.