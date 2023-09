Die Vorsilbe „Edel“ scheint mir exklusiv: Ich kenne sie nur im Zusammenhang mit italienischen Restaurants. Edelitaliener. Oder haben Sie schon mal jemand von einem Edelgriechen, -spanier oder -vietnamesen reden gehört? Ich nicht. Ich mag Edelitaliener, also Restaurants, in denen keine Pizza auf der Karte steht, sondern Carpaccio mit Trüffelcreme, und Pasta wirklich nur als Primi Piatti, also als eine Art Zwischengang, serviert wird. In Berlin kenne ich zwei, drei Restaurants, die diese Bezeichnung verdienen. Etwa das Ponte und das Mine Wine.