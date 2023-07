Aprikose, sonnenverwöhntes Früchtchen, als Kuchen oder Kompott

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Das muss ich erwähnen, denn eigentlich sind wir mit Aprikosen etwas zu früh dran. Die Erntezeit der süßen Steinfrüchte, um die es sich heute dreht, ist nämlich von Mitte Juli bis Mitte August. Über die ursprüngliche Herkunft des Obstes diskutieren Wissenschaftler heute noch. Die einen sagen Armenien, die anderen China oder Indien.

Relativ sicher ist, dass die Türken die Früchte recht früh im großen Umfang kultivierten, beispielsweise im heutigen Ungarn, das zeitweise von den Türken beherrscht wurde. Auch das weltweit größte Anbaugebiet befindet sich heute noch in der Türkei, weit im Osten am Oberlauf des Euphrat. Und die Türkei ist auch heute noch der größte Lieferant von Aprikosen in die EU. Um genau diese dreht es sich nämlich in diesem Text, um die Aprikose!

Marillen aus Österreich

Diese hellgelben bis karminrot gefärbten und meist kugelförmigen Leckerlies sind gerne sonnenverwöhnt, weshalb es ihnen in der Türkei besonders gut gefällt. Aber auch in Europa werden sie angebaut, vor allem in Italien und Spanien. Und unter dem Namen „Marillen“ auch in der österreichischen Wachau oder im schweizerischen Kanton Wallis. Eines der nördlichsten Anbaugebiete liegt wohl sogar in Deutschland, in Sachsen-Anhalts Höhnstedt bei Halle an der Saale, gar nicht so weit von Berlin entfernt.

Kulinarisch haben Aprikosen einiges zu bieten, in den Anbauregionen hat man sich eine ganze Menge einfallen lassen, um ihren tollen Geschmack einzufangen. Quasi die ganze küchentechnische Palette wird abgebildet und reicht von sonnengetrockneten Früchten über Marmeladen bis hin zu Likören und Schnaps. Eine Flasche Marillenschnaps von Bailoni werden nicht wenige Leute im Schnapsschränkchen der Großeltern irgendwann einmal entdeckt haben.

Und auch die Marmeladen erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Als kleiner Bub in Italien bekam ich immer ein 0,1-Liter-Fläschchen Aprikosensaft zum Frühstück. Der kühle und dickflüssige Saft war jeden Morgen aufs neue eine große Freude. Gelegentlich dann natürlich ein „Cornetto“ (so nennen die Italiener Croissants), gefüllt mit Aprikosenmarmelade.

Schöne Erinnerungen, verbunden mit dem liebsten Obst

Als Student in Turin und Florenz war das mein tägliches Frühstück, zusammen mit einem Espresso. Auf der Durchreise durch Österreich natürlich stets der obligatorische Marillenknödel, mit viel brauner Butter und Semmelbröseln, für mich noch vor dem Wiener Schnitzel der absolute kulinarische Exportschlager des schönen Alpenlandes. Verarbeitet werden die Früchte der kleinen Sträucher und Bäumchen aus der Familie der Rosengewächse meistens mit viel Zucker. Aus ernährungsphysiologischer Sicht heute natürlich schlecht, aber geschadet hat es mir eigentlich nicht. Vielmehr sind mit meinem liebsten Obst schöne Erinnerungen verbunden: an den Geruch von Pinien, das Zirpen der Grillen oder die Spitzen der Alpen, die mich als Kind sehr faszinierten.

Aus der klassischen Landküche der meisten südeuropäischen Länder sind sie nicht wegzudenken, und die Küche hat sich weiterentwickelt. Heute werden auch in Deutschland Aprikosen selbstverständlich mit Kräutern wie Thymian und Zitronenthymian kombiniert oder mit kräftigen Gewürzen wie Safran. Und gleich zwei schöne Rezepte will ich Ihnen heute präsentieren. Ein sehr einfaches Kompott aus nur drei Zutaten und einen veganen und glutenfreien Crumble, den man auch an heißen Tagen lauwarm genießen kann.

Zuerst das einfache Kompott:

Zutaten (für 3-5 Personen): 500 g vollreife Aprikosen, 2 EL flüssigen Honig, 1 Bund Thymian oder Zitronenthymian

Zubereitung: Wir waschen zuerst den Thymian und die Aprikosen. Dann binden wir mit etwas Küchenschnur ein schönes Bund aus dem Thymian, so können wir es später einfacher aus dem Kompott holen. Die Aprikosen halbieren und entsteinen wir. Dann kommen sie in eine passende Auflaufform. Den Honig dazu und gut durchmischen. Im vorgeheizten Ofen bei 250 Grad 15 bis 20 Minuten backen. Rausholen und den Thymian hinzugeben. Er soll vom Kompott voll bedeckt sein. Nun lassen wir alles auskühlen, rühren aber alle 15 Minuten einmal um, damit die Aromen sich gut verbreiten. Ist das Kompott ausgekühlt, holen wir den Thymian heraus. Das Kompott kann man wie eine Marmelade zum Frühstück essen oder einfach mit etwas Eis oder einem Stück Mandelkuchen servieren. Easy!

Unser Aprikosenkompott schmeckt am besten lauwarm. Felix Hanika

Veganer und glutenfreier Crumble (für 3-4 Personen):

Zutaten für das Kompott: 10 bis 12 vollreife Aprikosen, 1 TL Speisestärke, 1 TL Rohrzucker, Saft und Abrieb von einer Zitrone, das Mark einer Vanilleschote

Für das Topping: 1/2 Tasse Haferflocken, 1/2 Tasse Mandelmehl (grob), 1/2 Tasse gehackte Nüsse (ich empfehle Walnüsse), 2 EL Rohrzucker, 2 EL Kokosfett, 1 Prise Salz

Zubereitung: Zuerst vermischen wir alle Zutaten für das Fruchtkompott, am besten direkt in der Backform, in der wir später backen wollen. Gut durchmischen und gleichmäßig verteilen. In einer weiteren Schüssel dann die Zutaten für das Topping mischen. Am besten solange mit den Händen bearbeiten, bis sie schöne Flocken beziehungsweise „Crumble“ haben. Diese dann auf dem Kompott gleichmäßig verteilen. Anschließend im Ofen bei 200 Grad für 25 bis 30 Minuten backen. Gut abkühlen lassen und lauwarm servieren.