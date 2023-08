Die Charentes sind sicherlich einer der weniger bekannten Landstriche Frankreichs, so populär wie die Champagne, die Normandie oder die Provence sind sie sicherlich nicht. Wo sie überhaupt liegen, werden die meisten wohl nicht wissen. Dabei kommt eines der berühmtesten französischen Produkte aus der Region, nämlich der Cognac.

Mit diesem Weinbrand verbinden viele Deutsche wohl auch eher alte weiße Männer, die Zigarren schmauchend im Hinterzimmer die Weltordnung ausklamüsern. Oder sie erinnern sich an stereotypische „Chantré“-Werbung aus den späten 80er-Jahren. Sexy Glamour wie etwa der Champagner versprüht das hochprozentige Getränk auf jeden Fall nicht. Und auch in Zeiten von Gesundheitsbewusstsein und Nachhaltigkeit stellt sich die Frage, warum man landwirtschaftliche Flächen zum Zwecke der Produktion von ungesunden Rauschmitteln bewirtschaften sollte. Na ja, das ist nun vielleicht ein wenig übertrieben.

Jede Woche schreibt unser Koch Felix Hanika für uns die Rezepte der Stunde auf. Cachete Jack für die Berliner Zeitung

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und das Empfinden täuscht auch, denn Cognac ist vor allem in den USA total angesagt. Stephen Curry, Basketballspieler bei den Golden State Warriors in San Francisco, ein NBA-Superstar und somit eine echte Sportskanone, ist Fan des edlen Topfens. Gemeinsam mit niemanden Geringerem als dem Rapper Snoop Dogg ist er sogar Markenbotschafter für Landy Cognac. 2Pac genoss den Cognac, Drake, Cardi B., Nas, Pharrell Williams, Jay Z, 50 Cent: Alle Hiphopper haben den Drink stets im Angebot, wenn irgendwo ordentlich gefeiert wird. Da können Shirin David, Capital Bra und Haftbefehl mit ihrem Eistee einpacken. Denn mit dem, darum geht es in diesem Text ja auch, kann man nicht kochen. Und bei einer Party mit Eistee fliegen kaum die Löcher aus dem Käse.

So muss er aussehen, ein gut gefüllter Spirituosenschrank. Felix Hanika

Immerhin kooperieren oben genannte Deutschrapper mit etablierten Herstellern zusammen und werden schon mal in die Zentrale nach Berlin-Moabit eingeladen. Da kann man nicht meckern. Die Einladungen der französischen Cognac-Häuser an die Musik-Stars fallen da allerdings etwas großzügiger aus. Da gibt es dann Foie Gras au Cognac, Bisque d'araignée de mer, Poularde demi-deuil, Steak au poivre, Gâteau au crêpes und Mandarines au cognac. Allesamt wuchtige Klassiker der französischen Haute Cuisine und mit ordentlich Cognac zubereitet. Miesepeter nörgeln nun bestimmt und beschweren sich ob der fragwürdigen Foie Gras, dem wenig nachhaltigen Rindfleisch, generell über den Verzehr von Fleisch und würden beanstanden, dass Superstars nach Frankreich eingeflogen werden, um sich dort königlich bewirten zu lassen. Dazu kann ich nur sagen, dass man eben ab und an ein wenig Spaß haben muss.

Zudem sollte man nicht vergessen, dass Cognac eine lange Tradition hat. Der Weinbrand, dessen Ursprung im ausgehenden Mittelalter liegt und der in und um die Stadt Cognac aus Weißwein gewonnen wird, hat sogar eine durch die EU geschützte Herkunftsbezeichnung. In den Versailler Verträgen von 1920 wurde den Deutschen bereits verboten, Weinbrand unter den Begriffen Cognac oder Kognak zu vermarkten.

Und es sind nicht nur Großproduzenten, die den edlen Weinbrand international für viel Geld vermarkten. In den schönen Charentes produzieren heute noch viel Kleinbetriebe hervorragende Cognacs, die oft nur bei Insidern bekannt sind. Dabei kommen stets traditionelle handwerkliche Methoden zum Einsatz, und die typischen alten Rebsorten wie Ugni Blanc, Folle Blanche und Colombard werden verwendet. Wenn Ihr Interesse nun geweckt ist, dann empfehle ich, mal bei www.cognac-expert.com reinzuschauen, der umfangreichsten Webseite zum Thema. Die Betreiber der Plattform produzieren übrigens auch selber und haben gerade erst mit dem Berliner Rapper Marvin Game einen Cognac kreiert. Und Marvin Game kommt sogar aus Moabit, wo sonst ja Eistee hergestellt wird. Nun aber Spaß beiseite und zu zwei einfachen Rezepten mit Cognac.

Bratensatz in der Pfanne mit dem Cognac ablöschen. Achtung, Flammengefahr! Felix Hanika

Steak au poivre, ein französischer Klassiker

Zutaten (für 2 Personen): 2 Rinderfilets (ca. 120–180 g), 2 EL grüner, eingelegter Pfeffer, 1/2 EL geschrotete Pfeffermischung, 100 ml Cognac, 200 ml Sahne, 100 g Butter, etwas Öl zum Braten, Salz

Zubereitung: Die Steaks salzen und dann in einer heißen Pfanne von beiden Seiten für circa 3 bis 4 Minuten braten (je nach gewünschtem Gargrad und Dicke des Steaks). Anschließend aus der Pfanne nehmen und den Bratensatz in der Pfanne mit dem Cognac ablöschen (Achtung: Flammengefahr). Den Cognac halbieren und die Butter, Sahne und den Pfeffer hinzugeben. Alles nun köcheln lassen und die Steaks darin langsam zu Ende garen (bis zum gewünschten Gargrad). Abschließend mit Salz abschmecken. Wer möchte, kann einen Löffel Jus oder Brühe hinzugeben. Die Soße soll ziemlich kompakt sein, also alles etwas einkochen lassen. Bon Appetit!

Veganer können übrigens die Steaks durch große Portobello-Pilze ersetzen und mit einem veganen Sahneersatz kochen. Schmeckt genauso gut!

Pflaumenkompott mit Cognac

Zutaten: 1 Kilo Pflaumen, 100 ml Cognac, 3 EL Honig, 1 Vanilleschote

Zubereitung: Dieses Rezept lebt von vollreifen guten Pflaumen, also nur schöne Früchte kaufen. Wir waschen die Pflaumen, entkernen und vierteln sie. Anschließend kommen sie in einen heißen Topf. Cognac rein und Deckel drauf. Durch den verdampfenden Cognac beginnen die Früchte sich langsam aufzulösen. Also Temperatur auf das untere Drittel reduzieren und immer mal wieder rühren.

Sobald wir eine dickflüssige Masse haben, geben wir den Honig dazu und lassen alles weiterköcheln, so circa 20 Minuten. Dann vom Herd nehmen und gut 15 Minuten abkühlen lassen. Erst dann die Vanille dazugeben, sonst verlieren die Pflaumen zu viel Aroma. Wer möchte, kann noch mit Honig oder Zitronensaft abschmecken. Dazu eine Kugel Vanilleeis, vielleicht ja sogar mit Cognacrosinen, und die Welt ist voller Sonnenschein!

Felix Hanika: Koch aus Leidenschaft und Wahl-Mallorquiner, für den ein Pfund Butter sein Ein und Alles ist. Felix Hanika

Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.