Serhat Aktas organisiert am 15.5. Lagen-Cup Weinevent im KPM-Hotel in Berlin

Man kennt den Berliner Sommelier Serhat Aktas als den Betreiber der Schöneberger Weinbar „der Weinlobbyist“, wo es fantastische deutsche Weine und erstklassiges Essen gibt (direkt in der Nähe der Julius-Leber-Brücke, Kolonnenstraße 62, 10827 Berlin). Aktas, der mit seinem Charme seine Gäste nicht nur kulinarisch überzeugt, organisiert seit 2018 seine eigenen Weinwettbewerbe namens „Lagen-Cups“, neuerdings unter dem Namen Berliner Wein-Cups bekannt, da noch der Berliner Sekt-Cup dazu gekommen ist.



Bei den Lagen-Cups geht es um die deutschen Lagenweine, oder wie die Franzosen sagen würden: um die „Grand Cru‘s“. Der Lagen-Cup wird zwei Mal im Jahr organisiert, geteilt in Rot- und Weiß-Weine. Am 14. und 15. Mai findet „der rote Lagen-Cup“ mit ausschließlich roten Lagenweinen statt.

Viele Weinflaschen bleiben übrig

Aktas hat eine Fachjury organisiert, bestehend aus Sommeliers, Weinjournalisten und Weinhändlern, um gemeinsam die ausgewählten Weine zu verkosten und zu bewerten. Die Jury probiert die Weine blind und bewertet sie nach dem international gängigen 100-Punkte-Schema. Bei dem diesjährigen roten Lagen-Cup werden über 200 Rotweine verkostet und bewertet.



Da in so einem Wettbewerb immer probeweise eingeschenkt wird, bleibt die Hälfte der Weine in den Flaschen übrig. Bis 2019 wurden diese leckeren Tropfen immer weggeschüttet, weil es schlichtweg zu viel war, um sie auszutrinken.

7. Etage vom KPM Hotel & Residences

2020 kam Aktas die Idee, statt die Weine in den Abfluss zu kippen, eine Veranstaltung zu organisieren, damit mehr Menschen in den Genuss dieser köstlichen Weine kommen und gemeinsam die Möglichkeit haben, sie auszutrinken. Um da ein wenig Humor reinzubringen, auch etwas angelehnt an die berühmten „Big Bottle Partys“, hat Aktas ein Event erfunden und auf den Namen „Open-Bottle-Party“ getauft. Bei der Veranstaltung, die erstmals am 15. Mai (Montag) in Berlin stattfindet, wird die Jury und auch die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang mit dabei sein.

Das Event wird in der 7. Etage vom KPM Hotel & Residences stattfinden. Versorgt wird man mit einem hochwertigen Speisenbuffet, bestehend aus kalten und warmen Speisen. Da die Veranstaltung nicht dafür ausgelegt ist, besonders viel Geld zu verdienen, sondern eher ein schönes Get Togehter ist, kostet die Teilnahme pro Person faire 79 Euro. Die Besucher dürfen sich auf 150 bis 200 Lagenweine freuen, einen Empfangssekt, ein Buffet und Selters-Mineralwasser.

Montag, den 15. Mai 2023, KPM Hotel & Residences, Engl. Str. 6, 10587 Berlin-Tiergarten, Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18:00 Uhr, Preis: 79,- Euro, Reservierung direkt unter kontakt@weinlobbyist.de



