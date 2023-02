Serhat Aktas organisiert Siegerehrung Berliner Wein-Cups

Serhat Aktas ist 31 Jahre alt, absolvierte eine Ausbildung zum Restaurantfachmann im Aigner am Gendarmenmarkt. Er wurde ein staatlich geprüfter Sommelier, Sommelier im Sternerestaurant SAVU am Kurfürstendamm und studierte Weinakademiker an der Universität Geisenheim. Im vergangenen April wurde er von der Winzervereinigung VDP für seine Sektkarte in seinem Restraunt ausgezeichnet.

Aktas betreibt das Restaurant „Der Weinlobbyist - Bistro&Weinbar“, Kolonnenstraße 62, 10827 Berlin, und organisiert dort immer wieder neuartige Events, die den deutschen Wein und Sekt ins Zentrum des Berliner Bewusstseins rücken. Und gutes Essen auf Sterneniveau gibt es auch noch.

Dieses Jahr soll es mehr Veranstaltungen geben

Im Februar organisiert der Restaurantbesitzer eine gemeinsame Veranstaltung mit Thomas Kammeier im Restaurant The CORD, auf dem Gelände des EUREF-Campus. Der Grund? Seit 2018 organisiert Aktas Weinwettbewerbe, die sogenannten Lagen-Cups, zu denen im vergangenen Jahr zum ersten Mal der Sekt-Cup dazu gekommen ist. Seit 2021 führt er mit den Cup-Siegern immer eine Siegerehrung durch.

„Dieses Mal hatte ich die Idee, die Veranstaltung größer anzusetzen, um mit allen Siegern des vergangenen Jahres zu feiern. Da Thomas und ich (wie sind zwei Schöneberger Jungs) seit vergangenem Jahr gemeinsam ein Event machen wollten, schien das die perfekte Situation zu sein,“ sagt Aktas.

Folgende Weingüter werden präsent sein

Das The-CORD-Team wird 5-Gänge dazu servieren und die fünf Winzer*innen werden jeweils zwei Weine bzw. Sekte mit dabeihaben. Die folgenden Winzerinnen und Winzer folgender Sieger-Weingüter aus dem letzten Jahr werden vor Ort sein:

Sekthaus Raumland VDP

Gut Hermannsberg VDP

Weingut Burggarten

Weingut Roth

Weingut Karl-Heinz Gaul

Die Deutsche Weinkönigin wird ebenfalls vor Ort sein und die Veranstaltung mit moderieren.

Datum: 25. Februar 2023

Uhrzeit: 18 Uhr start

Ort: Restaurant the CORD

Adresse: EUREF-Campus 23-24, 10829 Berlin-Schöneberg

Weitere Informationen unter: https://www.derweinlobbyist.de/veranstaltungen