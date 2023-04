Slowenische Weine in Berlin: „Manchmal übersehen die Deutschen gute Produkte aus dem Osten“

Naturnahe Anbaumethoden, von Nationalstolz erfüllte Winzer: Slowenien hat eine jahrtausendealte Weintradition. Kommt die Kultur auch in Berlins Weingläsern an?

Um in den Weinkeller zu gelangen, muss man die Treppe hinaufsteigen. Zugegeben: Die Räumlichkeiten erinnern dann weniger an jene kühlen Gewölbe, in denen erlesene Tropfen lagern, wodurch sich die Besitzer eine Qualitätssteigerung um die letzten Promillewerte versprechen.